TLA 4 телескопична пръскачка

Лесно почистване във (почти) всяка точка: Телескопичната пръскачка лесно достига до трудно достъпни зони благодарение на регулируемия на 180 ° шарнир.

С телескопичната пръскачка дори труднодостъпни места, като например под фасади, могат да се почистват бързо и без усилия. Регулируемият на 180 градуса шарнир е друго предимство и прави възможно почистването на оранжерии, наклонени покриви и навеси за автомобили. Работата е много лесна благодарение на удобния телескопичен механизъм с едно натискане на бутон. Телескопичната пръскачка може да бъде удължена между 1,20 и 3,70 метра, като по този начин позволява почистване на зони с височина до 5 метра. Закрепването на всички пистолети за пръскане е много лесно. Налягането може да се контролира удобно, когато се използва с пистолет Full Control Plus или Smart Control.

Характеристики и предимства
TLA 4 телескопична пръскачка: Регулируем шарнир
Регулируем шарнир
Многостранно приложение.
TLA 4 телескопична пръскачка: Комфортно събиране
Комфортно събиране
Тръбите могат лесно и удобно да бъдат извадени с натискането на един бутон.
TLA 4 телескопична пръскачка: Лесен монтаж на пистолет за високо налягане
Лесен монтаж на пистолет за високо налягане
Съществуващият пистолет за високо налягане може лесно да бъде закрепен към предвидения държач.
Байонетно съединение
  • Практично свързване на всички аксесоари на Kärcher.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 2,805
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,729
Размери (Д х Ш х В) (мм) 3780 x 120 x 233

Сфера на приложение
  • Фасада
  • Зимни градини
  • Почистване на покриви и навеси (напр. Навеси за автомобили)
