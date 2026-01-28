Комплект за почистване на фасади и стъкла
Комплект, включващ телескопична пръскачка TLA 4 и приставка за почистване на фасади и стъкла. За лесно почистване на трудно достъпни обекти като фасади на къщи или оранжерии.
С телескопичната пръскачка дори труднодостъпни места, като например под фасади, могат да се почистват бързо и без усилия. Регулируемият на 180 градуса шарнир е друго предимство и прави възможно почистването на оранжерии, наклонени покриви и навеси за автомобили. Чрез работа с приставката за почистване на фасади и стъкло всички труднодостъпни зони се почистват равномерно и ефективно: Четирите дюзи с високо налягане премахват упоритите замърсявания по различни повърхности.
Характеристики и предимства
Регулируем шарнирМногостранно приложение
Комфортно събиранеТръбите могат лесно и удобно да бъдат извадени с натискането на един бутон.
Включено приспособление за почистване на фасади и стъклоЗа равномерно и ефективно почистване на труднодостъпни зони.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|3,414
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|3780 x 338 x 223
Сфера на приложение
- Фасада
- Зимни градини
- Почистване на покриви и навеси (напр. Навеси за автомобили)
- Прозорци и стъклени повърхности