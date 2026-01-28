Комплект за почистване на фасади и стъкла

Комплект, включващ телескопична пръскачка TLA 4 и приставка за почистване на фасади и стъкла. За лесно почистване на трудно достъпни обекти като фасади на къщи или оранжерии.

С телескопичната пръскачка дори труднодостъпни места, като например под фасади, могат да се почистват бързо и без усилия. Регулируемият на 180 градуса шарнир е друго предимство и прави възможно почистването на оранжерии, наклонени покриви и навеси за автомобили. Чрез работа с приставката за почистване на фасади и стъкло всички труднодостъпни зони се почистват равномерно и ефективно: Четирите дюзи с високо налягане премахват упоритите замърсявания по различни повърхности.

Характеристики и предимства
Комплект за почистване на фасади и стъкла: Регулируем шарнир
Регулируем шарнир
Многостранно приложение
Комплект за почистване на фасади и стъкла: Комфортно събиране
Комфортно събиране
Тръбите могат лесно и удобно да бъдат извадени с натискането на един бутон.
Комплект за почистване на фасади и стъкла: Включено приспособление за почистване на фасади и стъкло
Включено приспособление за почистване на фасади и стъкло
За равномерно и ефективно почистване на труднодостъпни зони.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 3,414
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 3780 x 338 x 223

Сфера на приложение
  • Фасада
  • Зимни градини
  • Почистване на покриви и навеси (напр. Навеси за автомобили)
  • Прозорци и стъклени повърхности
