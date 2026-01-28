Постоянно и високо ефективно почистване: четирите дюзи с високо налягане елиминират упоритите замърсявания по различни повърхности. В зависимост от приложението, сменяемата рамка може да се сменя лесно и бързо. Рамката с четка за почистване на фасади и стени предпазва потребителя от пръскане на вода и може да се движи внимателно по повърхността. За почистване на стъклени повърхности, като оранжерии, рамката с подложка от микрофибър, която е прикрепена чрез велкро, е перфектна. Абразивните влакна подпомагат отстраняването на замърсяванията и гарантират нежно почистване на повърхностите.