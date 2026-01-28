Приставка за почистване на фасада и стъкло

Фасадите и стъклените повърхности се почистват оптимално при високо налягане с приставката за почистване на фасадата и стъклото. Особено ефективна в комбинация с телескопичната пръскачка Kärcher.

Постоянно и високо ефективно почистване: четирите дюзи с високо налягане елиминират упоритите замърсявания по различни повърхности. В зависимост от приложението, сменяемата рамка може да се сменя лесно и бързо. Рамката с четка за почистване на фасади и стени предпазва потребителя от пръскане на вода и може да се движи внимателно по повърхността. За почистване на стъклени повърхности, като оранжерии, рамката с подложка от микрофибър, която е прикрепена чрез велкро, е перфектна. Абразивните влакна подпомагат отстраняването на замърсяванията и гарантират нежно почистване на повърхностите.

Характеристики и предимства
Приставка за почистване на фасада и стъкло: Сменяема рамка
Сменяема рамка
Лесна смяна без инструмент за употреба върху твърди или чувствителни (стъклени) повърхности.
Приставка за почистване на фасада и стъкло: Четири дюзи с високо налягане
Четири дюзи с високо налягане
Ефективно премахване на упоритите замърсявания и висока производителност.
Приставка за почистване на фасада и стъкло: Връзка между капака и рамката
Връзка между капака и рамката
Приставката е адаптирана към повърхността, като по този начин винаги прави добър контакт.
Сменяема, перяща се подложка от микрофибър
  • Подложката от микрофибър може да се пере при 60 ° C.
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 70% полиестер; 30% полиамид
Цвят черен
Тегло (кг) 0,607
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,918
Размери (Д х Ш х В) (мм) 194 x 338 x 160

Видео

Сфера на приложение
  • Фасада
  • Зимни градини
  • Автомобилни стъкла