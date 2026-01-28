Приставка за почистване на фасада и стъкло
Фасадите и стъклените повърхности се почистват оптимално при високо налягане с приставката за почистване на фасадата и стъклото. Особено ефективна в комбинация с телескопичната пръскачка Kärcher.
Постоянно и високо ефективно почистване: четирите дюзи с високо налягане елиминират упоритите замърсявания по различни повърхности. В зависимост от приложението, сменяемата рамка може да се сменя лесно и бързо. Рамката с четка за почистване на фасади и стени предпазва потребителя от пръскане на вода и може да се движи внимателно по повърхността. За почистване на стъклени повърхности, като оранжерии, рамката с подложка от микрофибър, която е прикрепена чрез велкро, е перфектна. Абразивните влакна подпомагат отстраняването на замърсяванията и гарантират нежно почистване на повърхностите.
Характеристики и предимства
Сменяема рамкаЛесна смяна без инструмент за употреба върху твърди или чувствителни (стъклени) повърхности.
Четири дюзи с високо наляганеЕфективно премахване на упоритите замърсявания и висока производителност.
Връзка между капака и рамкатаПриставката е адаптирана към повърхността, като по този начин винаги прави добър контакт.
Сменяема, перяща се подложка от микрофибър
- Подложката от микрофибър може да се пере при 60 ° C.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|70% полиестер; 30% полиамид
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,607
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,918
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|194 x 338 x 160
Сфера на приложение
- Фасада
- Зимни градини
- Автомобилни стъкла