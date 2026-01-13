Пистолети за пръскане

С Керхер напояването на градината става по-скоро удоволствие, отколкото скучна работа. Открийте многофункционалния метален пистолет за пръскане. Този висококачествен пистолет с усъвършенстван дизайн предлага четири вида струи на пръскане. Иновативната мембранна технология гарантира, че се предотвратява нежеланото прокапване както при промяна на вида на струята, така и при спиране на водата.

Допълнителни предимства: Дръжката може да се регулира индивидуално, има удобен външен слой, изработен от меки компоненти, и пасва добре в ръката. Здравите метални елементи на пистолета допълнително подчертават високото качество на Керхер и правят продукта още по-издръжлив.