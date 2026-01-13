Накрайници и дюзи за пръскане
Вода в най-красивата си форма. Оптимално напояване може да бъде постигнато само с перфектни настройки на пръскане. С разнообразната си гама от дюзи и струи, Керхер предлага правилното решение за всяка нужда. Вида на пръскане и обемът на водата могат да се регулират с точност от растение до растение, така че водата да отиде точно там, където е необходимо, и растенията да бъдат защитени, като по този начин се гарантира оптимална грижа. Резултатът от това е, че водата почти никога не се губи. Скъпоценната вода пристига в точното количество, точно там, където е необходимо.
Правилната дюза за всяка нужда
Гамата ни от продукти предлага правилното решение за всяко изискване. Това позволява лесно напояване на цветни и растителни лехи, а терасите или градинските мебели да се почистват от груба мръсотия, благодарение на различните настройки на пръскане. Следователно дюзите са подходящи и за напояване, и за почистване.
Приложение:
Пистолети за пръскане
С Керхер напояването на градината става по-скоро удоволствие, отколкото скучна работа. Открийте многофункционалния метален пистолет за пръскане. Този висококачествен пистолет с усъвършенстван дизайн предлага четири вида струи на пръскане. Иновативната мембранна технология гарантира, че се предотвратява нежеланото прокапване както при промяна на вида на струята, така и при спиране на водата.
Допълнителни предимства: Дръжката може да се регулира индивидуално, има удобен външен слой, изработен от меки компоненти, и пасва добре в ръката. Здравите метални елементи на пистолета допълнително подчертават високото качество на Керхер и правят продукта още по-издръжлив.
Индивидуално регулиране на дръжката
Въртящата се дръжка може да бъде регулирана, за да отговаря на предпочитанията на всеки отделен потребител.
Защита против прокапване
Технологията с двойно уплътнение предпазва от прокапване при превключване на различните струи и след изключване.