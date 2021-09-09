Колко често трябва да почиствате прозорците си?

Големите прозорци пропускат повече светлина и правят дома по-светъл и приятен, но нуждата от редовно почистване на прозорци е неизбежна. При високо наличие на прах, полени, дъжд или сухо време със замърсяване от въздуха, само няколко дни са достатъчни прозорците да загубят блясъка си и да изглеждат мръсни.

От вътрешната страна, особено в домовете с деца и домашни любимци, стъклата често се зацапват със следи, мазни петна и следи от докосване. Затова професионалистите препоръчват миене на прозорци отвътре и отвън приблизително на всеки 2 месеца – или по-често, ако стъклата са силно изложени на замърсяване.

Ако използвате акумулаторен уред за почистване на прозорци, парочистачка или качествен препарат за прозорци, процесът е много по-бърз, лесен и без следи.