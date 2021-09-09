Почистване на прозорци: Съвети за безупречно ясни гледки
Почистването и миенето на прозорци е едно от най-непопулярните домакински задължения – чистенето на стъкла отнема време, изисква ръчна работа и често, въпреки добрия препарат за прозорци, по стъклата остават досадни ивици. Независимо дали залагате на класическо миене на прозорци с парцал и стъклочистачка, на парочистачка или на акумулаторен уред за почистване на прозорци, с правилната техника можете да постигнете перфектно чисти прозорци без следи. В това ръководство ще откриете изпитани методи за лесно миене на прозорци, идеи за домашен препарат за стъкла и практични трикове за бързо и ефективно почистване на прозорци отвътре и отвън.
Колко често трябва да почиствате прозорците си?
Големите прозорци пропускат повече светлина и правят дома по-светъл и приятен, но нуждата от редовно почистване на прозорци е неизбежна. При високо наличие на прах, полени, дъжд или сухо време със замърсяване от въздуха, само няколко дни са достатъчни прозорците да загубят блясъка си и да изглеждат мръсни.
От вътрешната страна, особено в домовете с деца и домашни любимци, стъклата често се зацапват със следи, мазни петна и следи от докосване. Затова професионалистите препоръчват миене на прозорци отвътре и отвън приблизително на всеки 2 месеца – или по-често, ако стъклата са силно изложени на замърсяване.
Ако използвате акумулаторен уред за почистване на прозорци, парочистачка или качествен препарат за прозорци, процесът е много по-бърз, лесен и без следи.
Съвет 1: Изберете правилното време
Никога не трябва да почиствате прозорците, когато слънцето грее директно върху тях или в горещи дни. Това е така, защото стъклото ще изсъхне твърде бързо и ще се появят ивици. Следователно сивият, но сух ден е най-подходящото време за миене на прозорците.
Почистване на прозорци с вода и домакински средства
Много замърсявания по стъклата на прозорците и по рамката могат да бъдат успешно отстранени само с чиста вода — особено при редовно миене на прозорци. Достатъчно е да избършете стъклените повърхности и дограмата с мокра микрофибърна кърпа или памучна кърпа без власинки, а след това да подсушите.
Ако прозорците не са почиствани в продължение на седмици и има по-упорита мръсотия, на помощ идват домашните средства за почистване на прозорци и естествените алтернативи на химическия препарат за прозорци:
- Оцет или оцетна есенция: Добавете 1 чаша оцетна есенция към 1 литър вода. След това използвайте това, за да почистите прозорците както обикновено. Забележка: Преди това трябва да покриете каменни прозоречни первази – например мрамор, защото в противен случай оцетната есенция може да повреди повърхността.
- Лимонена киселина: Добавете 2 до 3 супени лъжици лимонена киселина на прах към 1 литър вода и след това използвайте това, за да почистите всичко с кърпа от микрофибър.
- Течност за миене на съдове: Можете също да постигнете страхотни резултати, като използвате смес от хладка вода и течност за миене, която не съдържа балсам. Обемът на течността за миене зависи от това колко мръсно е стъклото.
- Черен чай с лимон: Смесете 1 голяма чаша силен черен чай с прибл. 3 литра вода в кофата и добавете сока на половин лимон. След това използвайте кърпа от микрофибър, за да почистите прозорците. Танините от чая правят мазнините и дори никотина лесно почистващи се, докато лимонената киселина е ефективна срещу котлен камък.
- Алкохол: Добавете капка метилиран спирт към хладката вода за почистване. Добавете една доза метилиран спирт към 5-литрова кофа с топла вода. Внимание: Носете ръкавици, когато почиствате, за да предотвратите изсушаване кожата на ръцете.
За да изсушите прозорците, можете да използвате стъклочистачка с гумено перо, чиста микрофибърна кърпа или друга кърпа без власинки. Това гарантира блясък без ивици. Ако нямате абсорбираща кърпа под ръка, можете също да използвате вестник, за да изсушите стъклото: леко смачкайте няколко страници от вестник и ги използвайте, за да избършите стъклената повърхност.
Почистване с препарат за почистване на прозорци
Когато прозорците са силно замърсени и обикновеното миене на прозорци с вода не е достатъчно, е време да използвате почистващи препарати за прозорци. В допълнение към стандартните препарати за стъкло в търговската мрежа, съществуват и специални концентрати за почистване на прозорци, които се смесват с вода преди употреба. Тези смеси разграждат упорити замърсявания като мазнини, насекоми, прах, никотинов филм, автомобилини емисии и оставят стъклото оптически кристално чисто.
Голям плюс на професионалните препарати: те оставят защитен антистатичен и водоотблъскващ филм върху стъклото. Това позволява на дъжда да се оттича по-добре и забавя повторното замърсяване — изключително полезно за външно почистване на прозорци.
Съвет 2: Използвайте препарата за прозорци пестеливо
При почистване на стъкла с препарат важи златното правило: по-малко е повече! Прекалено голямото количество средство за миене може да остави мазен филм върху стъклото и да доведе до досадни следи и отблясъци. Затова при почистване на прозорци без следи:
- използвайте препарата в правилната дозировка;
- разреждайте според указанията на производителя;
- не комбинирайте няколко различни средства едновременно;
- при нужда изплакнете с чиста вода.
Така ще имате блестящ резултат — прозорци без ивици и без неприятни остатъци.
Всичко се свежда до правилната техника
Почиствайте прозорците като професионалистите – дори когато сте у дома. Защото, когато почиствате прозорци, преди всичко се нуждаете от правилната техника:
- Стъпка 1: Щедро нанесете почистващ разтвор от вода и препарат или домакинско средство върху прозореца с помощта на гъба или спрей бутилка. Ако има недостатъчна влага, чистачката не може да се плъзга по повърхността правилно.
- Стъпка 2: Използвайте чистачката, за да избършете течността с движения подобни на цифрата 8 отгоре надолу и я избършете с кърпа.
- Стъпка 3: Полирайте стъклото на прозореца с помощта на гюдерия, микрофибърна кърпа или суха кърпа и отстранете последните няколко капки вода, особено по краищата.
Съвет 3: Използвайте правилните материали за миене на прозореца
За да постигнете оптимален резултат при почистване на прозорци, е важно не само какво средство използвате, но и с какво почиствате. Използвайте гумено перо, стъклочистачка, микрофибърна кърпа, гюдерия или уред за почистване на прозорци, за да намалите риска от появата на ивици и влакна по стъклото. Избягвайте обикновени памучни парцали, които оставят следи или власинки. При нужда можете да сменяте кърпите по време на почистването, за да избегнете пренасяне на мръсотия или остатъци от препарат обратно върху стъклената повърхност.
Правилно почистване на дограмата
Когато почиствате прозорците, не забравяйте рамките. В края на краищата те също са изложени на въздействието на елементите, точно както прозорците. Първо отстранете грубите замърсявания с ръчна четка или суха кърпа. След това добре почистете рамката с мокра кърпа или мека гъба. За много упорити замърсявания можете да използвате препарат. В този случай обаче трябва да обърнете внимание на материала на рамката:
- За дървото има средства за грижа, които го предпазват от атмосферни влияния.
- Пластмасовите рамки могат да се почистват с антистатични почистващи препарати, които са специално предназначени за пластмаса.
Ако имате възможност, в същото време можете да премахнете всякаква груба мръсотия от перваза на прозореца и да го почистите старателно.
Бързо и без ивици с акумулаторен уред за почистване на прозорци
Използването на акумулаторен уред за прозорци прави изключително лесно почистването на прозорците:
- Обилно напръскайте върху стъклото смес от препарат и вода.
- Отстранете замърсяванията чрез триене с микрофибърна кърпа или почистваща шпатула.
- Използвайте устройството, за да изсмучете влагата. Мръсната вода се влива директно в резервоара – и не се озовава на пода.
След като направите това, ще получите прозорци без ивици. Ако все още виждате ивици по стъклото, това може да се дължи на гуменото перо на устройството:
- Гуменото перо на уреда за почистване на прозорци се износва след известно време. В резултат на това повърхността става неравна и това води до образуване на ивици върху стъклените повърхности. Малък трик: Завъртете перото веднъж, за да можете да използвате и двете страни.
- Друга причина за образуването на ивици могат да бъдат малки частици прах и мръсотия, които се натрупват върху перата на уреда. Преди да почистите прозорците, можете да почистите гумените пера с помощта на микрофибърната кърпа на спрей бутилката, за да премахнете тези частици и да гарантирате, че повърхността на перото е възможно най-гладка.
Процедурата с акумулаторния уред за прозорци е винаги една и съща, независимо къде го използвате. Областите на приложение са изключително разнообразни:
- Прозорци/решетъчни прозорци
- Огледала
- Душ кабини
- Стъклени маси
- Плочки
- Зимни градини
- Стъклени врати
- Други гладки повърхности
Почистване на прозорци с парочистачка
Ако имате парочистачка у дома, можете не само да я използвате за почистване на огледала и стъклени повърхности – можете да я използвате и за почистване на прозорците:
- Стъпка 1: Покрийте с пара стъклото с ръчната дюза и кърпата за почистване от микрофибър и отстранете лесно почистващата се мръсотия чрез триене. Като алтернатива, можете също да покриете с пара замърсеното стъкло на прозореца само с дюзата за детайли или с допълнителна дюза за прозорци. Парата може да се използва и за лесно премахване на упорити следи.
- Стъпка 2: Можете да премахнете остатъците от вода с чистачка или с уреда за почистване на прозорци. Можете също да използвате мека кърпа за изсушаване на ръбове и дограма.
Водата, която излиза като пара от парочистачката, се деминерализира и следователно действа като дестилирана вода. Това означава, че не оставя никакви ивици по стъклото. Въпреки това, ако след почистване неочаквано се появят ивици, това обикновено е защото остатъците от почистващ препарат не са отстранени. В този случай: Бъдете търпеливи и избършете стъклото още няколко пъти, докато се отстранят всички остатъци.
Пълен пакет: Как да почистим правилно завеси и щори
Ако искате да почистите изцяло прозорците си, не само почиствате рамките и стъклата на прозорците, но също така изпирате добре завесите и почиствате праха от вътрешната страна на щорите.
- След сушене в сушилня на завесите ги окачете обратно на релсата – това означава, че няма да ви се налага да ги гладите, в зависимост от материала.
- Отстранете целия прах от щорите с влажна кърпа. Почистването им със силиконова стъргалка за тесто, увита в кърпа от микрофибър, също е много ефективно.
- Практична алтернатива за почистване на щори е и парочистачката, която може да се използва за лесно отстраняване на прах и мръсотия от ламелите и пролуките.
- Аксесоарър за гладене с пара като приставка за парочистачки е подходящ и за освежаване на завеси, премахване на гънки или неприятни миризми.