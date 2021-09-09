Почистване на кухнята: Хигиеничен хладилник и чисти кухненски повърхности
Кухнята е сърцето на всяко домакинство и се използва ежедневно, което прави редовното почистване на кухнята изключително важно. С течение на времето в хладилника, върху работния плот, както и по различните кухненски повърхности се натрупват замърсявания, мазнини и бактерии. За да поддържате кухнята си чиста, хигиенична и безопасна за приготвяне на храна, е необходимо системно и правилно почистване. Със следните практични съвети ще осигурите свежа и добре поддържана кухня всеки ден.
Съвети за чиста кухня и ефективно почистване на кухненските повърхности
В днешно време кухнята не е просто функционално помещение за готвене и хранене – тя е централно място в дома, където се събират семейството и приятелите. Именно затова почистването на кухнята е от ключово значение за поддържането на здравословна и приятна среда. Всекидневното готвене оставя след себе си мазни петна, остатъци от храна и замърсявания по кухненските повърхности, а съхранението на продукти води до натрупване на замърсявания и миризми в хладилника. С времето се появява и варовик по мивката, смесителите, съдомиялната машина и кафемашината, което прави редовното почистване още по-необходимо.
За да бъде кухнята хигиенична, чиста и безопасна за приготвяне на храна, всички тези замърсявания трябва да се отстраняват редовно и с подходящи методи за почистване на кухнята.
Допълнително предизвикателство при почистването на кухненски пространства е разнообразието от материали. Съвременните кухни съчетават гладки и лъскави повърхности като неръждаема стомана, стъкло и керамика с чувствителни естествени материали като камък и дърво. Ето защо ефективното почистване на кухнята трябва да бъде съобразено както с вида на повърхността, така и с конкретния тип замърсяване. Същото важи и при избора на подходящи почистващи препарати и уреди за почистване на кухнята, за да се избегне увреждане на материалите и да се постигне оптимален хигиенен резултат.
Задачи за почистване в кухнята
Почистване на кухненския плот – хигиена и безопасност при приготвяне на храна
Кухненският плот е една от най-използваните повърхности в кухнята и влиза в директен контакт с храна всеки ден. Именно тук се извършват дейности като рязане на зеленчуци, обработка на месо и риба, месене и разточване на тесто, което превръща плота в зона с повишен риск от натрупване на бактерии и микроби, невидими с просто око. Поради това редовното почистване на кухненския плот е от ключово значение за поддържането на добра хигиена в кухнята.
Дори само по хигиенни причини, работният плот трябва да се почиства след всяка употреба чрез забърсване с влажна кърпа. Освен ежедневното почистване, се препоръчва цялостно и старателно почистване на плота поне веднъж седмично, за да се отстранят натрупани мазнини, остатъци от храна и бактерии. При по-сериозни замърсявания може да се използва алкален почистващ препарат за кухненски повърхности, подходящ за водо- и алкохолоустойчиви плотове, който ефективно премахва петна от мазнини и храна.
Преди или между почистванията, свободната мръсотия като трохи и сухи остатъци може лесно да се събере с ръчна акумулаторна прахосмукачка, което улеснява последващото мокро почистване и предпазва повърхността от надраскване.
Почистване на плотове от естествен камък – гранит и мрамор
При плотове от естествен камък, като гранит или мрамор, е необходимо повишено внимание. Киселинни почистващи препарати и продукти, съдържащи разтворители, могат да увредят материала и да причинят трайни петна. За почистване на каменни кухненски плотове се препоръчва използването на специализирани или неутрални почистващи препарати, в идеалния случай без повърхностноактивни вещества.
Основно правило е замърсяванията върху плотове от естествен камък да се отстраняват възможно най-бързо. Използвайте мека, влажна кърпа за почистване. Сухото почистване в комбинация с прах или песъчинки може да доведе до фини драскотини по повърхността. След употреба на почистващ препарат винаги изплаквайте с чиста вода и подсушавайте с чиста кърпа, за да предотвратите образуването на петна и варовикови следи.
Почистване на кухненски плот с парочистачка – без химикали
Една щадяща и екологична алтернатива за почистване на кухненски плотове е използването на парочистачка. Благодарение на горещата пара и налягането, тя премахва до 99,99% от типичните домашни бактерии, без нужда от химически почистващи препарати. Освен това мазнините и упоритите замърсявания, включително засъхнали остатъци от храна, се отстраняват бързо и ефективно.
Парочистачката е изключително практична и за почистване на други кухненски уреди и повърхности, като котлони, аспиратор, фурна и плочки, което я превръща в универсално решение за цялостно почистване на кухнята.
Почистване на кухненски шкафове и чекмеджета
Ежедневното използване на кухнята неизбежно води до замърсяване на кухненските шкафове и чекмеджета. С течение на времето по повърхностите се натрупват мазни петна, отпечатъци от пръсти и следи от готвене, особено при гланцови кухненски шкафове. Освен това пръски от сосове, мазнини или течности трябва да се почистват възможно най-бързо, за да не се впият в материала и да оставят трайни петна.
За ефективно почистване на кухненски шкафове и чекмеджета може да използвате водоразтворим почистващ препарат за кухня или просто топла вода с мек почистващ препарат, подходящ за съответния тип повърхност. Този метод е подходящ за дървени, ламинирани, лакирани и гланцови кухненски мебели.
След всяко почистване е важно повърхностите да се изплакнат с чиста вода и внимателно да се подсушат, особено около профилите, ъглите, ръбовете и дръжките, където често остава влага. В зависимост от материала на шкафовете, използвайте само леко влажна кърпа, за да избегнете подуване или увреждане на повърхността.
При почистване на кухненски мебели трябва да се избягват агресивни, абразивни или силно алкални почистващи препарати, тъй като те могат да причинят надраскване, обезцветяване или увреждане на покритието. Същото важи и за абразивни гъби и груби кърпи, които могат трайно да повредят външния вид на шкафовете и чекмеджетата.
Отпечатъците от пръсти и варовик бързо стават видими по кухненските шкафове и чекмеджетата, изработени от стъкло. Варовикът може да се отстрани с оцет или лимонена киселина. Наличните в търговската мрежа почистващи препарати за стъкло или течности за почистване са полезни за борба с пръстовите отпечатъци.
Дървените шкафове и чекмеджета могат да се почистват с водоразтворим препарат и леко влажна кърпа или мека четка. За дървен фурнир можете да използвате специален почистващ препарат за мебели, който също поддържа повърхността. Като общо правило, не мокрете дървените шкафове и чекмеджета, винаги работете по посока на влакното и след това подсушете добре.
Повърхностите от неръждаема стомана могат да се почистват със специален почистващ препарат за неръждаема стомана, ако върху тях има значителни замърсявания. Въпреки това, често е достатъчно избърсване с влажна кърпа от микрофибър, тъй като повърхностите от неръждаема стомана обикновено са лесни за поддръжка. Не се препоръчват продукти за грижа, които образуват слоеве.
Знаехте ли? Места за размножаване на бактерии в кухнята
Дори при редовно почистване на кухнята, има зони, които често се подценяват, а всъщност са основни места за натрупване и размножаване на бактерии.
- Дъски за рязане: Дъските за рязане с дълбоки разрези са идеална среда за развитие на бактерии, тъй като те лесно се задържат във вдлъбнатините. Това означава, че не е достатъчно просто да изплакнете дъските за рязане в топла вода. По-ефективно решение е почистване в съдомиялна машина или измиване с достатъчно количество препарат за съдове и гъба, последвано от добро подсушаване.
- Кухненска гъба: Кухненските гъби често са истински развъдник на бактерии. Над 300 вида бактерии могат да бъдат открити върху една гъба или кърпа за съдове. Поради това кухненските гъби трябва да се сменят редовно, най-малко веднъж седмично, за да се поддържа добра хигиена в кухнята.
- Блок за ножове: Блоковете за ножове с тесните си прорези също са благоприятна среда за бактерии. Влажните ножове допълнително подпомагат тяхното развитие. Затова се препоръчва блокът за ножове да се почиства веднъж месечно с тясна четка и сапунена вода и да се оставя да изсъхне напълно, преди ножовете да се поставят обратно.
Почистване на хладилника
Хладилниците също могат да бъдат истинско място за размножаване на бактерии. Хигиената е особено важна тук, тъй като тук се съхраняват голямо разнообразие от хранителни продукти. За да почистите хладилника, първо го изключете от контакта или го изключете и извадете храната отвътре. Повечето бактерии в хладилника могат да бъдат намерени в чекмеджетата за зеленчуци, тъй като там температурите са по-високи. Следователно рафтовете и чекмеджетата трябва да бъдат извадени и добре почистени в съдомиялната машина или мивката. След това почистете вътрешността на хладилника и уплътненията отгоре надолу с кърпа и многофункционален почистващ препарат. Трудно достъпните места могат да бъдат внимателно почистени с дървено шишче. Например, използвайте кабелна връзка или клечка за зъби, за да почистите дренажния отвор. Това ще предотврати събирането на конденза вътре в хладилника. След това изсушете хладилника, поставете всичко обратно и го включете. Редовното почистване на хладилника също може да предотврати появата на неприятни миризми.
След като почистите добре вътрешността на хладилника, трябва редовно да почиствате и външната страна – ако е възможно, преместете хладилника леко напред, за да можете да отстраните праха и мръсотията от задната му страна. Тук може да помогне прахосмукачка или четка за прах. Освен това подът под хладилника трябва да се почисти. Избършете всички външни стени с вода и препарат за миене, след което подсушете с мека кърпа без власинки.
Съвет 1: Ако хладилникът ви е пълен, просто намалете малко температурата, така че студеният въздух да циркулира по-малко и бактериите да не могат да се размножават толкова ефективно.
Съвет 2: Размразявайте фризера или чекмеджетата на фризера в хладилника поне веднъж годишно, защото колкото по-заледен е фризерът, толкова повече енергия използва за охлаждане. Нещо повече, твърде много лед може да развали храната, тъй като изискваната минимална температура от -15°C вече не се достига постоянно. За да размразите чекмеджето на фризера, изключете го и поставете съд с гореща вода вътре, за да помогне леда да се стопи. Използването на парочистачка със силова дюза може да ускори процеса.
Почистване на кухнята с домакински средства
Ако искате да извършвате почистване на кухнята с домакински средства, са ви необходими само няколко леснодостъпни съставки, които ефективно се справят с мазнини, загорели остатъци и варовик.
-
Бакпулвер и вода: Паста, направена от бакпулвер и вода, помага за отстраняване на упорити замърсявания от фурната или тавите за печене. Нанесете пастата върху засегнатите места и в идеалния случай я оставете да подейства за една нощ. На следващия ден просто отстранете мръсотията, например с пластмасов скрепер, и избършете с влажна кърпа.
-
Препарат за миене и вода: За премахване на мазнини от кухненски повърхности и шкафове често е достатъчна хладка вода с малко препарат за миене. Това е лесен и щадящ начин за ежедневно почистване на кухнята.
-
Неръждаема стомана: Повърхностите от неръждаема стомана могат лесно да се почистват с влажна кърпа от микрофибър. Кремът от винен камък е полезен за борба с петна от ръжда и по-груби замърсявания. Смесете го с малко вода до получаване на паста, нанесете върху засегнатата зона и внимателно изтъркайте с мека гъба. След това избършете и полирайте с влажна кърпа.
-
Оцет и лимонена киселина: Оцетът или лимонената киселина помагат за премахване на варовикови отлагания в кухнята. И двете домакински средства са подходящи и за почистване на канали и за борба с неприятни миризми. Въпреки това киселини не трябва да се използват върху анодизирани или хромирани повърхности.
-
Дървени повърхности: Дървесината може да се почисти със сода. При по-сериозни замърсявания добавете една супена лъжица сода към един литър вода и използвайте разтвора за почистване на дървени вратички на шкафове, чекмеджета или дървени дъски за рязане с мека четка.