Почистване на плочки
Плочките са едно от най-популярните подови покрития и има основателна причина: те са издръжливи и в повечето случаи са лесни за поддръжка. Има обаче няколко съображения, които трябва да имате предвид, когато ги почиствате и сега ще ви разкажем.
Правилно почистване на различни видове плочки (керамични, гранитогрес, фаянс, теракот)
Съществуват много видове настилки и облицовки, и за ефективно почистване на плочки е важно първо да определите от какъв материал са направени. Най-често срещани са:
- керамични плочки;
- фини каменни плочки (гранитогрес);
- остъклени плочки;
- теракот и клинкер;
- плочки от естествен или изкуствен камък.
Повечето традиционни плочки са произведени на основата на глина, при различни температури и с различни добавки, което определя порьозността, устойчивостта и методите за почистване. Все по-често в домакинствата се срещат и настилки от естествен и изкуствен камък – например мрамор, гранит, варовик, които изискват специфична грижа и внимателен избор на препарат за плочки и техника на почистване.
Затова преди да посегнете към препарат за почистване на плочки, парочистачка, електрически уред за почистване на подове или силен препарат за плочки, направете първата ключова крачка: определете типа на настилката, за да изберете правилния подход и да избегнете повреди, посивяване или петна.
Почистване на остъклени плочки
Остъклените плочки обикновено се разбират като каменни плочки, върху които е нанесено стъклоподобно покритие върху горния слой. Това позволява гладка, затворена повърхност и почти безкрайна гама от структури и цветове. Остъклената плочка се характеризира с различен цвят на ръба и горния слой. Благодарение на гладката си повърхност, остъклените плочки обикновено се почистват лесно и не изискват специални грижи.
Почистване на фини каменни плочки
Благодарение на тяхната здравина и визуален вид, все по-често се полагат фини каменни плочки в цялото жилищно пространство. Фините каменни изделия се предлагат като копринено-матови, полирани с висок гланц, със структура (напр. вид на шисти) или с печат (например с вид на дърво). Фините каменни изделия обикновено са едноцветни и се характеризират с това, че изглеждат еднакво от всички страни. Единственото изключение тук са фини каменни изделия с печат.
Фините каменни изделия имат микропореста повърхност и затова се почистват най-добре с микрофибърни кърпи, чиито фини влакна могат да попаднат в малките неравни участъци на повърхността. В противен случай се прилага същата процедура като при остъклените плочки.
За структурирани фини каменни изделия препоръчваме избърсване по дължина и напречно по повърхността веднъж – следователно постигате страхотни резултати от почистване точно в дълбочината на конструкцията. Подовото покритие е устойчиво на повечето алкали и киселини и е устойчиво на органични разтворители. Фините каменни изделия не изискват никакви допълнителни грижи освен правилното почистване.
Почистване на плочки от естествен и изкуствен камък
Естественият камък включва например гранит, мрамор, юрски камък и шисти. Пластмасовият камък включва минерални (обикновено цимент) или свързани със смола материали, които се произвеждат с помощта на инертни материали, като пясък, камъчета, мрамор или други материали. Най-често използваните видове пластмасов камък включват, например, изкуствен камък, бетон с открит инертен материал или мрамор Agglo.
Киселинни почистващи препарати (pH стойност < 7) или домакински средства като оцет или лимонена киселина се използват за минерални замърсявания, като ръжда, варовик или остатъци от цимент. Тъй като много видове естествени и пластмасови камъни са чувствителни към киселини, препоръчваме предварително да направите тест на незабележимо място. За да направите това, вземете киселинен почистващ препарат и нанесете няколко капки от киселината върху повърхността на незабележимо място. Ако киселината започне да се пени, камъкът е чувствителен към киселини и не трябва да се третира с киселинни почистващи препарати.
По-чисти плочки само в две стъпки (бързо почистване на плочки у дома)
Най-лесният и популярен метод за ежедневно почистване на плочки включва двустъпкова комбинация от почистване с прахосмукачка и мокро избърсване.
- Първа стъпка – сухо почистване: Съберете прах, косми и дребни частици със стандартна прахосмукачка, прахосмукачка робот или сухо/мокро смукачка (идеална за гараж, тераса, външни плочки или силно замърсени участъци). Това предотвратява размазването на мръсотията при последващото измиване.
- Втора стъпка – мокро измиване: Избършете пода с моп за почистване на плочки или чистачка за под. Тайната на ефективното почистване е редовното изстискване на кърпата – така избягвате нанасяне на „мръсна вода“ обратно върху пода. Почиствайте методично:
- започнете от противоположния край на стаята;
- движете се към вратата;
- правете равномерни, припокриващи се движения.
Този механичен метод е подходящ за бърза поддръжка на дома, но има и ограничения:
- изсъхнали петна в кухнята се премахват трудно само с вода;
- мазни остатъци често остават;
- обилното мокрене забавя времето за изсъхване на настилката;
- може да останат следи по тъмни плочки или гранитогрес.
Премахване на посивяването върху плочките (след натрупване на препарати и мръсотия)
Ако подът с плочки е обработван неправилно в продължение на дълго време – например с прекалено много препарат или агресивни химически средства – върху него се натрупва невидим филм от остатъци и мръсотия. Това води до посивяване на плочките, загуба на блясък и вид на „вечно мръсна настилка“, дори когато реално е току-що измита.
За да възстановите оригиналния цвят и чист вид на плочките:
- Започнете с измиване само с топла вода без никакъв препарат. Това извлича натрупания филм от стария препарат.
- Наблюдавайте водата — ако при почистване виждате пяна в мръсната вода, това означава, че остатъците от препарат се освобождават от плочките. Повтаряйте процеса, докато водата при миене остане чиста и без мехурчета.
- При по-упорити слоеве от почистващи препарати може да използвате меламинова гъба (магическа гъба) — тя механично освобождава замърсяванията от микропорите, без нужда от химия и без да оставя следи.
Експертни съвети
Независимо дали има посивяване или не, препоръчваме първо да обработите малка част от повърхността на незабележим участък и след като изсъхне, отбележете разликата спрямо непочистената повърхност. Ако марката на подовата настилка е известна, си струва да разгледате и инструкциите за почистване и грижи от производителя на подовата настилка.
Отстраняване на варовиков филм от плочки (включително в банята и кухнята)
Не само при почистване на плочки в банята, варовикът може да се превърне в сериозен проблем. С течение на времето — особено при използване на варовита вода — върху настилките може да се появи бял варовиков филм. Той е особено видим върху тъмни плочки и често се забелязва едва когато местата, по които често се ходи, започнат да изглеждат мазни и „полирани“ от обувките. Това е сигурен признак за натрупани варовикови отлагания върху плочките.
За да премахнете този варовиков филм от плочки:
- използвайте киселинен санитарен почистващ препарат за варовик.
- като алтернатива работят и домашни средства като оцет или лимонена киселина, които ефективно разграждат варовитовите натрупвания.
Важно: когато използвате киселинни почистващи препарати за почистване на фаянс и теракот, фугите на плочките трябва винаги да бъдат предварително навлажнени с чиста вода, за да не бъдат повредени. Достатъчно е леко да избършете повърхността с чиста вода преди нанасянето на препарата.
След това:
- разредете почистващия препарат с вода според инструкциите,
- нанесете с четка,
- оставете да подейства около 5 минути,
- обработете с кръгови движения при необходимост,
- но никога не оставяйте почистващия разтвор да изсъхне върху плочките.
Накрая използвайте моп и чиста вода, изплаквайте настилката многократно и сменяйте водата няколко пъти, за да отстраните напълно остатъци от препарата. При тънък варовиков слой може да е достатъчно подът да бъде избърсан само 1–2 пъти с разреден киселинен препарат и след това изплакнат с чиста вода.
Хигиенично почистване на плочки с парочистачка
Истинска алтернатива на механичните подови чистачки са парочистачките. Те произвеждат гореща пара и поради това работят особено хигиенично. Благодарение на високите температури се отстраняват до 99,99% от бактериите и вирусите, без да се използват никакви химически почистващи препарати. Горещата пара също така прави лесно почистващи се упоритите замърсявания и премахва мазнините, което означава, че силните страни на парочистачката стават особено ясни в кухнята. Парочистачките са подходящи за страдащи от алергии и семейства с малки деца, които не трябва да влизат в контакт с агресивни почистващи препарати на пода. Тъй като производството на пара деминерализира водата, парата не оставя след себе си никакви остатъци от варовик или почистващи ивици. Благодарение на топлината подът изсъхва бързо и може да се ходи отново по-рано.
За почистване на плочките се използват подходящи кърпи за подовата или ръчната дюза. Както при последващото избърсване, върху фини каменни плочки трябва да се използват кърпи от микрофибър. Преместете подовата или ръчната дюза от страна на страна бързо с припокриващи се ходове, когато се изпусне пара. Отделя се само количеството пара, което е необходимо за лесно почистване на мръсотията. Мръсотията се абсорбира от кърпата; следователно мръсните кърпи трябва да се сменят редовно. За да почистите фугите, прокарайте дюзата за под напречно по повърхността, която ще почистите. За дълбоко почистване фугите могат да се почистват и отделно.
По време на първия цикъл на почистване с парочистачка може да се образуват ивици. Те се образуват от остатъци от почистващ препарат и се отстраняват чрез избърсване няколко пъти с парочистачката.
Бързо и лесно: Електрически уред за почистване на подове
Подовите плочки се почистват особено бързо и старателно с електрически уред за почистване на твърди подове. Почистващите валяци на уредите без усилие премахват упоритите замърсявания. Мръсната вода се събира в отделен резервоар, така че винаги да използвате прясна вода при избърсване. Специално разработеният препарат RM 537 е подходящ за плочки, камък и естествен камък.