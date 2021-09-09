Правилно почистване на различни видове плочки (керамични, гранитогрес, фаянс, теракот)

Съществуват много видове настилки и облицовки, и за ефективно почистване на плочки е важно първо да определите от какъв материал са направени. Най-често срещани са:

керамични плочки;

фини каменни плочки (гранитогрес);

остъклени плочки;

теракот и клинкер;

плочки от естествен или изкуствен камък.

Повечето традиционни плочки са произведени на основата на глина, при различни температури и с различни добавки, което определя порьозността, устойчивостта и методите за почистване. Все по-често в домакинствата се срещат и настилки от естествен и изкуствен камък – например мрамор, гранит, варовик, които изискват специфична грижа и внимателен избор на препарат за плочки и техника на почистване.

Затова преди да посегнете към препарат за почистване на плочки, парочистачка, електрически уред за почистване на подове или силен препарат за плочки, направете първата ключова крачка: определете типа на настилката, за да изберете правилния подход и да избегнете повреди, посивяване или петна.