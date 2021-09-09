Колко често трябва да почиствате банята си?

В по-голямата си част колко често трябва да почиствате банята си зависи от това колко често се използва. Докато в едночленно домакинство замърсяването е по-слабо, семейства с деца или няколко души натрупват много повече остатъци от сапун, паста за зъби, косми и варовик. Добра практика е цялостно основно почистване на банята поне веднъж седмично, което включва плочки, душ кабина, мивка, тоалетна, фаянс и кранчета.

Препоръчително е също така остатъците от сапун и паста за зъби да се почистват веднага, когато се появят, а кранчетата и фитингите да се избърсват с мека кърпа веднъж на няколко дни, за да се предотврати натрупването на варовик по плочките и смесителите. Дори само подсушаването след измиване предотвратява петната и котления камък.

След всяко къпане или душ е добре да изплакнете и подсушите повърхностите, за да избегнете натрупване на варовик и биофилми. Космите и прахът по пода могат лесно да се премахнат с прахосмукачка на всеки 2–3 дни, а почистването на плочките в банята веднъж на 1–2 седмици гарантира премахване на устойчиви замърсявания и предотвратява появата на мухъл.