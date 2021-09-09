Почистване на банята: Мръсотията и варовикът нямат шанс
Няма друго помещение в къщата, където чистотата и хигиената са толкова важни, колкото в банята. Има най-различни мнения за правилния начин за почистване на тоалетни, плочки, вани, душове, мивки и т.н. С тези експертни съвети мръсотията и вкоренения варовик в банята нямат никакъв шанс.
Бързо и лесно почистване: Топ съвети за чиста баня
Независимо дали имате малка баня, функционално мокро помещение или просторен домашен спа център, поддържането на чиста баня е приоритет за всеки дом. Освен визуалното усещане за чистота, редовното почистване на банята е важно и за здравето – недобрата хигиена позволява на бактерии, гъбички и мухъл да се развиват, особено при висока влажност и топлина. Затова препоръчваме редовно почистване на плочки, душ зона, фаянс, мивки и тоалетна, както и подсушаване на повърхностите, за да се предотврати образуването на варовик, котлен камък и неприятни миризми.
Колко често трябва да почиствате банята си?
В по-голямата си част колко често трябва да почиствате банята си зависи от това колко често се използва. Докато в едночленно домакинство замърсяването е по-слабо, семейства с деца или няколко души натрупват много повече остатъци от сапун, паста за зъби, косми и варовик. Добра практика е цялостно основно почистване на банята поне веднъж седмично, което включва плочки, душ кабина, мивка, тоалетна, фаянс и кранчета.
Препоръчително е също така остатъците от сапун и паста за зъби да се почистват веднага, когато се появят, а кранчетата и фитингите да се избърсват с мека кърпа веднъж на няколко дни, за да се предотврати натрупването на варовик по плочките и смесителите. Дори само подсушаването след измиване предотвратява петната и котления камък.
След всяко къпане или душ е добре да изплакнете и подсушите повърхностите, за да избегнете натрупване на варовик и биофилми. Космите и прахът по пода могат лесно да се премахнат с прахосмукачка на всеки 2–3 дни, а почистването на плочките в банята веднъж на 1–2 седмици гарантира премахване на устойчиви замърсявания и предотвратява появата на мухъл.
Съвет
Водната пара може да кондензира върху прозорците в банята след вана или душ, което означава, че с течение на времето се образува мухъл. Не забравяйте редовно да проветрявате банята си, за да позволите на влагата да излезе. Прозорците трябва да се почистват на всеки няколко месеца.
Задачи за почистване и характеристики на почистването на баня
Докато плочките в банята и керамичните повърхности по принцип се поддържат по-лесно, в това помещение се натрупва специфична комбинация от замърсявания. Органични остатъци като мъртви кожни клетки, косми, следи от сапун и телесни секрети се смесват с минерални натрупвания като котлен камък, варовик, ръжда и жълти петна по тоалетната чиния. Това прави мръсотията по-трудна за отстраняване само с просто избърсване.
В такива ситуации много хора прибягват до силни химически препарати за баня, препарати против варовик и киселинни почистващи разтвори. Но прекомерната употреба на агресивни почистващи средства и грубо търкане може да повреди деликатните повърхности – включително смесители, емайлирани повърхности, фаянс, силиконови фуги и хромирани елементи.
С правилния подход — използване на безопасни почистващи препарати, домашни средства, парочистачка за баня и микрофибърни кърпи, можете да постигнете идеално чисто помещение без излишно търкане и без риск от нараняване на повърхностите. Така поддържате банята не само визуално чиста, но и хигиенично безопасна.
Премахване на варовик в банята
Навсякъде, където предметите редовно влизат в контакт с вода, с времето се образува варовик. Нищо чудно, че банята често е основното място за натрупване на варовик, покриващ фитинги, плочки и умивалници. Въпреки това, с прости материали и няколко съвета, упоритите образувания могат лесно да бъдат отстранени и да се предотврати образуването на нов варовик.
Как всъщност се образува варовик?
Варовитата или т.нар. твърда вода съдържа високи нива на калциев карбонат. Тя се получава, когато подпочвените води преминават през варовикови пластове. Колкото по-висока е концентрацията на минерали, толкова по-твърда е водата — и толкова повече варовик и котлен камък се натрупват по повърхностите, които тя докосва.
Най-упоритите отлагания се образуват при загряване или изпаряване на водата, когато минералите се отделят и оставят след себе си бели петна и матови следи. Това се наблюдава най-често върху смесители, мивки, душ батерии, плочки, стъкло на душ кабини, тоалетни и други елементи в банята. При силно варовита вода тези петна се появяват бързо и изискват редовно почистване и правилна поддръжка.
Отстраняване на петна от варовик с парочистачка
Ако варовиковите отлагания още не са много упорити, най-лесният, бърз и щадящ метод е използването на парочистачка. Горещата пара прониква в минералните слоеве и ги разтваря, без да е необходимо силно търкане или агресивни препарати.
Използвайте детайлната дюза, за да обработите внимателно деликатните повърхности – особено при хромирани смесители и тела от неръждаема стомана, тъй като така избягвате надрасквания. Дръжте дюзата директно върху варовика и подавайте пара, докато отлаганията започнат да се отлепват.
При по-достъпни или силно замърсени участъци можете да добавите кръглата четка към дюзата — комбинацията от механично разтъркване и пара премахва дори упорити слоеве котлен камък. Ако натрупването на варовик е по-дебело, нанесете натурален почистващ препарат с лимонена киселина или лимонов сок, изчакайте около 30 минути, след което обработете с пара. Остатъците се премахват значително по-лесно.
Най-добрите домашни средства за борба с петна от варовик
Премахване на варовик от алуминий с бакпулвер
Бакпулверът е едно от най-ефикасните и щадящи домашни средства за премахване на варовик, особено от алуминий, смесители и други чувствителни повърхности в банята, където агресивните препарати могат да навредят. Просто смесете бакпулвер с малко вода, докато стане гъста паста. Намажете засегнатите участъци, оставете да действа 10–15 минути, след което изплакнете с чиста вода или избършете с влажна кърпа. Ще забележите видимо намаляване или напълно премахване на котления камък.
Допълнителен бонус: бакпулверът действа като естествен дезодоратор — неутрализира миризми в банята и дори помага при запушени канали, особено ако се комбинира със сода и оцет.
Премахване на варовик с оцет
Оцетът също е подходящо домакинско средство за борба с варовиковите отлагания. Оцетната есенция може да се използва неразредена за значителен варовик или разредена с вода за по-лек варовик. Лимонената киселина има същия ефект, така че може да се използва по същия начин. Най-добрият метод е да накиснете памучна кърпа или микрофибърна кърпа в оцет или лимонена киселина, след което да я разтриете върху повърхности, засегнати от варовик, като фитинги. Оставете го да действа известно време или за една нощ, след което изплакнете обилно с чиста, студена вода. След това подсушете всичко с чиста кърпа. Киселината в оцета е полезна и срещу упорития варовик в урината.
Съвет: Използвайте трика с балон, за да премахнете упорития варовик от кранчетата.
Премахване на варовик с паста за зъби
Пастата за зъби е неочаквано ефективно средство за почистване на смесители и премахване на варовикови отлагания. Просто нанесете паста за зъби върху засегнатите места, оставете я да действа няколко минути, след което изтъркайте внимателно със стара четка за зъби и изплакнете с вода. Фините абразивни частици в пастата действат като нежно полиращо средство, което възстановява блясъка на хромираните и алуминиевите повърхности в банята, без опасност от надраскване.
Внимание: Някои материали са чувствителни към киселини, включително мрамор и естествен камък. Затова не използвайте оцет или лимонена киселина за почистването им. Бакпулверът е по-добрият вариант тук.
Отстраняване на варовик с почистващ препарат
Когато варовиковите петна са силно натрупани и домашните методи не са достатъчни, най-ефективното решение е използването на санитарен киселинен препарат с pH между 1 и 4, който разтваря минералните отлагания. Винаги първо нанасяйте продукта на малка, незабележима зона, за да проверите реакцията на материала.
Важно: по-силните киселини могат да увредят циментови фуги, неблагородни метали, анодизиран алуминий, пластмаси и чувствителни покрития, затова избирайте възможно най-деликатни препарати, които все пак дават резултат. Отличен вариант са санитарните препарати с екологична маркировка (EU Ecolabel) — те са по-безопасни за материалите и околната среда и в повечето случаи действат също толкова ефективно, без агресивни химикали.
Съвети за предотвратяване на образуването на варовикови петна на първо място:
-
Подсушаването помага: Фитингите на умивалници, душ кабини или вани, както и плочки и стъклени повърхности трябва винаги да се подсушават след употреба, например с микрофибърна кърпа или мека гъба.
-
Ако бързате и нямате време да изсушите нещо, изплакнете душ кабината, ваната и арматурата със студена вода. Това е така, защото студената вода образува по-малко варовикови отлагания, отколкото топлата вода.
-
Редовното пропарване на фитинги и др. с парочистачката ще предотврати образуването на бъдещи варовикови отлагания, тъй като производството на пара деминерализира водата, което означава, че парата не оставя след себе си никакви остатъци от варовик или ивици.