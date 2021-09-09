Почистване на мивки и кранчета
Почистване на мивки и кранчета: Какво да имате предвид
Повечето мивки са изработени от различни материали, които изискват специфична грижа – това включва почистване на керамична мивка, умивалници от минерална отливка, емайлирана или неръждаема стомана, както и почистване на мивка от алпака или гранитна мивка в кухнята. Керамиката е здрава и лесна за поддръжка, емайлираната стомана е устойчива на удар и надраскване, докато моделите от минерална отливка могат лесно да се надраскат, ако се използват неподходящи средства.
Независимо от материала, винаги избягвайте агресивно търкане и твърде абразивни гъби, защото това може да увреди повърхността, особено при почистване на гранитна мивка, полимермрамор или алпака. Същото важи и за кранчетата - те често имат месингова сърцевина с тънко никелово или хромирано покритие, което лесно може да се наруши. Ако хромът се надраска, месингът започва да ръждясва.
Затова при почистване на кранчета използвайте минимално количество препарат, а в повечето случаи – само вода. Пастата за зъби, сапунените остатъци и следите от козметика могат много ефективно да се отстранят и с чиста вода. След почистване винаги подсушавайте мивката и кранчетата с мека микрофибърна кърпа, за да избегнете образуване на варовик и водни петна.
Съвет за удобно почистване на мивката
Дръжте кърпа от микрофибър или мека кърпа близо до умивалника, така че да са винаги под ръка за бързо подсушаване на мивката и принадлежностите след всяка употреба. Приятен страничен ефект от правилното поддържане на повърхностите е, че те остават чисти за по-дълго, което означава, че не е нужно да ги почиствате толкова често.
Почистване на умивалници с домакински средства
Домакинските средства могат да бъдат изключително ефективни при почистване на различни типове мивки - независимо дали става въпрос за почистване на керамична мивка, мивка от неръждаема стомана, алпака или гранитна мивка.
Бакпулверът е лесно и щадящо средство за премахване на замърсявания: поръсете го върху влажния умивалник, оставете да подейства няколко минути и избършете с мека кърпа. Той освежава повърхността без абразивно износване.
Оцетът също е отлично средство за почистване на мивки и премахване на котлен камък. Смесете го с вода 1:1 и нанесете върху умивалника и кранчетата. Оцетът разгражда варовиковите отлагания и възстановява блясъка на металните повърхности. За по-тежки натрупвания можете да използвате неразредена оцетна есенция - напоете кърпа, поставете върху засегнатата зона за 10–15 минути, след което изплакнете и подсушете с микрофибър. Като алтернатива може да се използва и лимонена киселина.
Важно предупреждение: При почистване на умивалници от минерална отливка, полимермрамор или гранитни композитни мивки не използвайте оцет или киселини - те могат да увредят повърхността. При тях се препоръчва неутрален препарат или вода с мек почистващ разтвор.
Съвет
Леките драскотини по керамиката могат да бъдат полирани с паста за зъби. Просто нанесете върху драскотината и изтъркайте със стара четка за зъби. След това полирайте отново с кърпа от микрофибър – скоро мивката ви ще заблести като нова.
Почистване на мивки с препарат
Ако предпочитате почистване с препарат, изберете киселинен санитарен почистващ препарат (pH 0–4), който е ефективен за премахване на котлен камък, сапунени натрупвания и минерални отлагания. Подходящ е за почистване на керамична мивка и мивка от неръждаема стомана, както и за почистване на мивка от алпака.
Най-добрият метод е препаратът да се нанесе върху влажна микрофибърна кърпа Kärcher, с която внимателно да се избърше повърхността на умивалника. След това подсушете със суха кърпа – така предотвратявате образуване на петна и ивици.
Почистване на мивката с парочистачка
Мивката може да се почиства особено старателно с парочистачка, тъй като горещата пара достига и в най-труднодостъпните места. Например преливникът на умивалника често натрупва мръсотия и бактерии, които са трудни за отстраняване ръчно. Детайлната дюза на парочистачката почиства преливника ефективно и мръсотията автоматично се отмива в канала. Парочистачката може да се използва и за почистване на канал без химикали.
С течение на времето замърсявания и котлен камък се натрупват в аератора на кранчето и регулатора на потока. Те могат да се почистват чрез детайлната дюза или кръглата четка на парочистачката. При обработка дръжте кърпа на известно разстояние, за да предпазите от пръски – отделената мръсотия пада директно в мивката. Ако кранчето е силно засегнато от варовик, може да са необходими допълнителни методи за премахване на котлен камък от кранчета.
Останалата част от мивката може да се почисти с помощта на ръчна дюза и микрофибърна кърпа или кръгла четка. Гъвкавата ръчна дюза улеснява почистването на извити повърхности и около основата на батериите. След почистването подсушете добре всичко с кърпа от микрофибър, за да избегнете петна от вода и повторно отлагане на варовик.