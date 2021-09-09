Почистване на мивки и кранчета: Какво да имате предвид

Повечето мивки са изработени от различни материали, които изискват специфична грижа – това включва почистване на керамична мивка, умивалници от минерална отливка, емайлирана или неръждаема стомана, както и почистване на мивка от алпака или гранитна мивка в кухнята. Керамиката е здрава и лесна за поддръжка, емайлираната стомана е устойчива на удар и надраскване, докато моделите от минерална отливка могат лесно да се надраскат, ако се използват неподходящи средства.

Независимо от материала, винаги избягвайте агресивно търкане и твърде абразивни гъби, защото това може да увреди повърхността, особено при почистване на гранитна мивка, полимермрамор или алпака. Същото важи и за кранчетата - те често имат месингова сърцевина с тънко никелово или хромирано покритие, което лесно може да се наруши. Ако хромът се надраска, месингът започва да ръждясва.

Затова при почистване на кранчета използвайте минимално количество препарат, а в повечето случаи – само вода. Пастата за зъби, сапунените остатъци и следите от козметика могат много ефективно да се отстранят и с чиста вода. След почистване винаги подсушавайте мивката и кранчетата с мека микрофибърна кърпа, за да избегнете образуване на варовик и водни петна.