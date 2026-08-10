SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
Готов за ежедневно използване санитарен почистващ препарат. Нежно почистващо действие, екологично чисти. Опаковка от 12 бутилки, включително 2 глави за пръскане. Една глава за пръскане е достатъчна за до 40 приложения.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|0,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|12
|Ниво на pH
|2
|Тегло (кг)
|0,514
|Тегло с опаковката (кг)
|0,613
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|302 x 187 x 244
Качества
- Готов за използване ежедневен санитарен почистващ препарат
- Отстранява варовик, сапун, петна от урина и други характерни за санитарна зона замърсявания
- Мощно почистващо действие
- Измитите повърхности се сушат без да се забелязват следи
- С ефект easy-to-clean. Улеснява следващите почиствания
- Лека, ергономична 500 ml бутилка за пръскане с професионална пръскачка с накрайник за пяна
- Професионална пръскачка за многократна употреба за по-малко отпадъци
- Приятен, свеж аромат
- Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
- P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
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Сфера на приложение
- Санитарни помещения