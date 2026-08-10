SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л

Готов за ежедневно използване санитарен почистващ препарат. Нежно почистващо действие, екологично чисти. Опаковка от 12 бутилки, включително 2 глави за пръскане. Една глава за пръскане е достатъчна за до 40 приложения.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 0,5
Опаковъчна единица (бр.) 12
Ниво на pH 2
Тегло (кг) 0,514
Тегло с опаковката (кг) 0,613
Размери (Д × Ш × В) (мм) 302 x 187 x 244
Качества
  • Готов за използване ежедневен санитарен почистващ препарат
  • Отстранява варовик, сапун, петна от урина и други характерни за санитарна зона замърсявания
  • Мощно почистващо действие
  • Измитите повърхности се сушат без да се забелязват следи
  • С ефект easy-to-clean. Улеснява следващите почиствания
  • Лека, ергономична 500 ml бутилка за пръскане с професионална пръскачка с накрайник за пяна
  • Професионална пръскачка за многократна употреба за по-малко отпадъци
  • Приятен, свеж аромат
  • Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

Видео

Сфера на приложение
  • Санитарни помещения
Аксесоари