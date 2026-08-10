SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л

Готов за ежедневно използване санитарен почистващ препарат. Нежно почистващо действие, екологично чисти. Опаковка от 12 бутилки, включително 2 глави за пръскане. Една глава за пръскане е достатъчна за до 40 приложения.