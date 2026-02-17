Захранвана от батерия, лека и здрава: Нашата смукачка за прозорци и повърхности WVP 10 впечатлява с висококачествени компоненти, като високоскоростния мотор, осигуряващ значително по-голяма изсмукваща мощност от конвенционалните машини. Резултатът е повърхности без оставащи ленти, независимо дали почиствате плочки, огледала, витрини, маси или други гладки повърхности. Без значение дали работите върху вертикални или хоризонтални повърхности или с обърнат надолу уред: смукачката винаги е удобна за държане, а резултатите от почистването са перфектни във всяка позиция - дори в краищата благодарение на ръчно регулируемия разделител. 200 мл. резервоар за мръсна вода осигурява достатъчен капацитет за дълги интервали на работа, бързо и лесно се изпразва и е подходящ за измиване в съдомиялна машина. Батерия (за 30 мин. работа), зарядно устройство, бутилка с пулверизатор и кърпа от микрофибър са включени в обхвата на доставката.