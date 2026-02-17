WVP 10

За гладки и чисти повърхности от прозорци до плочки: Захранваната от батерия WVP 10 смукачка за прозорци и повърхности осигурява перфектни резултати без ивици. Удобна за работа и дори ви позволява да почиствате с обърнат надолу уред.

Захранвана от батерия, лека и здрава: Нашата смукачка за прозорци и повърхности WVP 10 впечатлява с висококачествени компоненти, като високоскоростния мотор, осигуряващ значително по-голяма изсмукваща мощност от конвенционалните машини. Резултатът е повърхности без оставащи ленти, независимо дали почиствате плочки, огледала, витрини, маси или други гладки повърхности. Без значение дали работите върху вертикални или хоризонтални повърхности или с обърнат надолу уред: смукачката винаги е удобна за държане, а резултатите от почистването са перфектни във всяка позиция - дори в краищата благодарение на ръчно регулируемия разделител. 200 мл. резервоар за мръсна вода осигурява достатъчен капацитет за дълги интервали на работа, бързо и лесно се изпразва и е подходящ за измиване в съдомиялна машина. Батерия (за 30 мин. работа), зарядно устройство, бутилка с пулверизатор и кърпа от микрофибър са включени в обхвата на доставката.

Характеристики и предимства
Смукачка за прозорци и повърхности WVP 10: Лек, ергономичен и универсален
Лек, ергономичен и универсален
Подходящ за всички видове гладки повърхности - хоризонтални или вертикални. Удобен за държане и лесна за работа. Безопасно, приятно задържане благодарение на гумена дръжка.
Смукачка за прозорци и повърхности WVP 10: Сменяема батерия
Сменяема батерия
Състоянието на батерията се показва чрез 3 светодиод над превключвателя.
Смукачка за прозорци и повърхности WVP 10: Удобно почистване на ръбовете
Удобно почистване на ръбовете
Почистване без ивици до ръбовете благодарение на ръчно регулируемия разделител.
Голям резервоар за мръсна вода
  • Намалява прекъсванията на работата благодарение на по-рядкото изпразване на резервоара.
Спецификации

Технически данни

Работна ширина на смукателния накрайник (мм) 280
Обем на резервоара за мръсна вода (мл) 200
Време за зареждане на батерията (мин) 180
Време за работа с едно зареждане (мин) 35
Вид батерия Сменяема литиево-йонна батерия
Волтаж на батерията (В) 3,7
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 0,97
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,008
Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг) 0,95
Размери (Д х Ш х В) (мм) 280 x 130 x 335

Обхват на доставката

  • Концентрат за почистване на повърхности CA 30 R
  • Спрей-бутилка (500 ml)
  • Микрофибърна кърпа: 1 x
  • Акумулаторни батерии
  • Зарядно устройство
  • Стъргалка за замърсявания

Оборудване

  • Ширина на смукателната дюза: 280 мм

Видео

Сфера на приложение
  • Строителство
  • Магазини
  • Офис сгради
  • Хотелиерството
  • Ресторанти и кетъринг
  • Здравеопазване.
Аксесоари
Почистващи препарати