WVP 10
За гладки и чисти повърхности от прозорци до плочки: Захранваната от батерия WVP 10 смукачка за прозорци и повърхности осигурява перфектни резултати без ивици. Удобна за работа и дори ви позволява да почиствате с обърнат надолу уред.
Захранвана от батерия, лека и здрава: Нашата смукачка за прозорци и повърхности WVP 10 впечатлява с висококачествени компоненти, като високоскоростния мотор, осигуряващ значително по-голяма изсмукваща мощност от конвенционалните машини. Резултатът е повърхности без оставащи ленти, независимо дали почиствате плочки, огледала, витрини, маси или други гладки повърхности. Без значение дали работите върху вертикални или хоризонтални повърхности или с обърнат надолу уред: смукачката винаги е удобна за държане, а резултатите от почистването са перфектни във всяка позиция - дори в краищата благодарение на ръчно регулируемия разделител. 200 мл. резервоар за мръсна вода осигурява достатъчен капацитет за дълги интервали на работа, бързо и лесно се изпразва и е подходящ за измиване в съдомиялна машина. Батерия (за 30 мин. работа), зарядно устройство, бутилка с пулверизатор и кърпа от микрофибър са включени в обхвата на доставката.
Характеристики и предимства
Лек, ергономичен и универсаленПодходящ за всички видове гладки повърхности - хоризонтални или вертикални. Удобен за държане и лесна за работа. Безопасно, приятно задържане благодарение на гумена дръжка.
Сменяема батерияСъстоянието на батерията се показва чрез 3 светодиод над превключвателя.
Удобно почистване на ръбоветеПочистване без ивици до ръбовете благодарение на ръчно регулируемия разделител.
Голям резервоар за мръсна вода
- Намалява прекъсванията на работата благодарение на по-рядкото изпразване на резервоара.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина на смукателния накрайник (мм)
|280
|Обем на резервоара за мръсна вода (мл)
|200
|Време за зареждане на батерията (мин)
|180
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|35
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна батерия
|Волтаж на батерията (В)
|3,7
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,97
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,008
|Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг)
|0,95
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|280 x 130 x 335
Обхват на доставката
- Концентрат за почистване на повърхности CA 30 R
- Спрей-бутилка (500 ml)
- Микрофибърна кърпа: 1 x
- Акумулаторни батерии
- Зарядно устройство
- Стъргалка за замърсявания
Оборудване
- Ширина на смукателната дюза: 280 мм
Видео
Сфера на приложение
- Строителство
- Магазини
- Офис сгради
- Хотелиерството
- Ресторанти и кетъринг
- Здравеопазване.