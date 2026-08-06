WVP 10 Adv
Нашата захранвана с батерия WVP 10 смукачка за прозорци и повърхности, е винаги удобна за държане, независимо дали работите върху хоризонтални или вертикални повърхности или дори наклонена надолу. Идеална за всички гладки повърхности, като прозорци и плочки.
Може да използвате ръчната смукачка за повърхности WVP 10, като уред за почистване на прозорци, плочки, огледала, витрини, маси или други гладки повърхности. Ще постигнете безпроблемно почистване във всички позиции на уреда, дори ако е необходимо, с обърната надолу почистващата глава. Високоскоростния мотор осигурява много по-висока производителност на засмукване, отколкото обикновените битови прахосмукачки. Леката и здрава захранвана от батерии машина впечатлява и със своите умни решения: 200 мл. резервоар за мръсна вода, който е лесен и бърз за изпразване и може да се почисти в съдомиялната машина и ръчно регулируем ограничител за перфектни резултати до ъгли и ръбове. WVP 10 се доставя заедно с батерия (30 мин. време на работа), почистващ препарат, зарядно устройство, бутилка с пулверизатор и микрофибърна кърпа. Версията WVP 10 Adv включва и втора батерия, както и бързо зареждащо зарядно устройство. Така смукачката за прозорци и повърхности WVP 10 Adv позволява почти непрекъсната работа.
Характеристики и предимства
Лек, ергономичен и универсаленПодходящ за всички видове гладки повърхности - хоризонтални или вертикални. Удобен за държане и лесна за работа. Безопасно, приятно задържане благодарение на гумена дръжка.
Сменяема батерияПозволява външно зареждане на батерията и, заедно с резервната батерия, непрекъсната работа. Състоянието на батерията се показва чрез 3 светодиод над превключвателя.
Удобно почистване на ръбоветеПочистване без ивици до ръбовете благодарение на ръчно регулируемия разделител.
Голям резервоар за мръсна вода
- Намалява прекъсванията на работата благодарение на по-рядкото изпразване на резервоара.
- Намалява прекъсванията на работата благодарение на по-рядкото изпразване на резервоара.
WVP 10 Adv версия с бързо зарядно устройство
- Бързото зарядно устройство и втората батерия в комплекта позволяват почти непрекъснато почистване.
WVP 10 Adv версия с допълнителна тясна всмукателна дюза
- Особено подходящ за малки площи, които не са достъпни със стандартната дюза.
Мощна литиево-йонна батерия
- Позволява работни периоди от около 30 минути без прекъсване.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина на смукателния накрайник (мм)
|280
|Работна ширина на тесния смукателен накрайник (мм)
|170
|Обем на резервоара за мръсна вода (мл)
|200
|Време за зареждане на батерията (мин)
|50
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|35
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна батерия
|Волтаж на батерията (В)
|3,7
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,97
|Тегло с опаковката (кг)
|2,328
|Тегло вкл. акумулаторните батерии (кг)
|0,95
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 130 x 335
Обхват на доставката
- Концентрат за почистване на повърхности CA 30 R
- Спрей-бутилка (500 ml)
- Микрофибърна кърпа: 1 x
- Микрофибърна кърпа за избърсване отвън: 1 x
- Акумулаторни батерии
- Включена сменяема батерия
- Станция за бързо зареждане
- Стъргалка за замърсявания
Оборудване
- Ширина на смукателната дюза: 280 мм, 170 мм
Видео
Сфера на приложение
- Строителство
- Магазини
- Офис сгради
- Хотелиерството
- Ресторанти и кетъринг
- Здравеопазване.