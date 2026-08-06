Може да използвате ръчната смукачка за повърхности WVP 10, като уред за почистване на прозорци, плочки, огледала, витрини, маси или други гладки повърхности. Ще постигнете безпроблемно почистване във всички позиции на уреда, дори ако е необходимо, с обърната надолу почистващата глава. Високоскоростния мотор осигурява много по-висока производителност на засмукване, отколкото обикновените битови прахосмукачки. Леката и здрава захранвана от батерии машина впечатлява и със своите умни решения: 200 мл. резервоар за мръсна вода, който е лесен и бърз за изпразване и може да се почисти в съдомиялната машина и ръчно регулируем ограничител за перфектни резултати до ъгли и ръбове. WVP 10 се доставя заедно с батерия (30 мин. време на работа), почистващ препарат, зарядно устройство, бутилка с пулверизатор и микрофибърна кърпа. Версията WVP 10 Adv включва и втора батерия, както и бързо зареждащо зарядно устройство. Така смукачката за прозорци и повърхности WVP 10 Adv позволява почти непрекъсната работа.