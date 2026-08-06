Микрофибърна кърпа
С висококачествената кърпа от микрофибър, почистените повърхности могат да бъдат изсушени преди да бъдат прибрани.
Бързосъхнещата микрофибърна кърпа може да абсорбира голямо количество влага и течност. Тя има приятна текстура и предпазва деликатните повърхности. Размер 40 × 40 см, тя е идеална и за подсушаване на велосипеди, преди да бъдат прибрани.
Характеристики и предимства
Висококачествена кърпа от микрофибър
- За подсушаване на предметите преди прибиране.
Микрофибър
- Абсорбира голямо количество вода и изсъхва бързо.
Пухкава
- Защитава повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|80% полиестер, 20% полиамид
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,073
|Тегло с опаковката (кг)
|0,094
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 400 x 4
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Велосипеди
- Обувки/планинарски обувки
- Детски колички/бъгита
- Детски играчки/Bobbycar®/работни колела