Бързосъхнещата микрофибърна кърпа може да абсорбира голямо количество влага и течност. Тя има приятна текстура и предпазва деликатните повърхности. Размер 40 × 40 см, тя е идеална и за подсушаване на велосипеди, преди да бъдат прибрани.