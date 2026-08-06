Микрофибърна кърпа

С висококачествената кърпа от микрофибър, почистените повърхности могат да бъдат изсушени преди да бъдат прибрани.

Бързосъхнещата микрофибърна кърпа може да абсорбира голямо количество влага и течност. Тя има приятна текстура и предпазва деликатните повърхности. Размер 40 × 40 см, тя е идеална и за подсушаване на велосипеди, преди да бъдат прибрани.

Характеристики и предимства
Висококачествена кърпа от микрофибър
  • За подсушаване на предметите преди прибиране.
Микрофибър
  • Абсорбира голямо количество вода и изсъхва бързо.
Пухкава
  • Защитава повърхности.
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 80% полиестер, 20% полиамид
Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,073
Тегло с опаковката (кг) 0,094
Размери (Д × Ш × В) (мм) 400 x 400 x 4
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Обувки/планинарски обувки
  • Детски колички/бъгита
  • Детски играчки/Bobbycar®/работни колела