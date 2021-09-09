Почистване на канали: Какво наистина работи

В канализацията ежедневно попадат мазнини и остатъци от храна в кухнята, както и сапун, козметика и коса в банята. Това постепенно образува отлагания по тръбите и сифона, които водят до запушен канал, запушена мивка или неприятно бавно оттичане на водата. Ако тези наслагвания не се премахват редовно, канализацията постепенно се блокира.

Магазините предлагат множество продукти – от препарати за почистване на канализация, гранули и гелове до агресивни химикали за отпушване на канали. Въпреки това в много случаи те запушват канала още повече и могат да увредят тръбите. Вместо това, при запушен канал на мивка или душа, често е по-ефективно да използвате изпитани домашни средства за отпушване на канали, които разграждат наслагванията без риск и без вреда за околната среда.