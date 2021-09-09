Почистване на канали без химикали
Водата не се оттича добре във вашия душ или вана? Има ли неприятна миризма от вашата кухненска мивка? Трябва да действате бързо. Ако обаче каналът в дома ви е запушен, не е нужно веднага да прибягвате до препарата за почистване на тръби. Тези съвети и домашни средства ще ви помогнат да почистите запушения канал, без да навредите на околната среда, и да предотвратите нови запушвания.
Почистване на канали: Какво наистина работи
В канализацията ежедневно попадат мазнини и остатъци от храна в кухнята, както и сапун, козметика и коса в банята. Това постепенно образува отлагания по тръбите и сифона, които водят до запушен канал, запушена мивка или неприятно бавно оттичане на водата. Ако тези наслагвания не се премахват редовно, канализацията постепенно се блокира.
Магазините предлагат множество продукти – от препарати за почистване на канализация, гранули и гелове до агресивни химикали за отпушване на канали. Въпреки това в много случаи те запушват канала още повече и могат да увредят тръбите. Вместо това, при запушен канал на мивка или душа, често е по-ефективно да използвате изпитани домашни средства за отпушване на канали, които разграждат наслагванията без риск и без вреда за околната среда.
Почистване на канали с домакински средства
Много от агресивните препарати за почистване на канализация, предлагани в магазините, съдържат силни химикали, които могат да бъдат вредни за тръбите и околната среда. Ако каналът не е напълно блокиран и водата все още се оттича — макар и бавно — можете да приложите отпушване на канали с домашни средства, което е щадящ и изненадващо ефективен метод. Тези техники са подходящи както за почистване на сифон на мивка, така и за премахване на натрупвания в тръбите на кухнята и банята. Най-ефективни и екологични методи за почистване на канализация без химикали:
- Оцет и бакпулвер (или сода): Изсипете 4 супени лъжици бакпулвер в запушения канал, след което добавете ~100 ml оцетна есенция. Реакцията предизвиква интензивно пенене, което разгражда органичните отлагания и мазнини. Щом реакцията спре, изплакнете канала с вряла вода — това прочиства тръбите и освежава канала.
- Оцет и сода бикарбонат или сода за миене: Също толкова ефективен метод за отпушване на канали с домашни средства. Изсипете 4 супени лъжици сода в канала, добавете половин чаша оцет и оставете реакцията да действа за няколко минути. След това изплакнете с гореща вода, за да отстраните омекотените наслагвания.
Почистване на канали с парочистачка
Почистването на канали с парочистачка е един от най-ефективните и екологични методи за премахване на упорити мазнини, органични отпадъци и неприятни миризми. Комбинацията от силен поток гореща пара и висока температура разгражда замърсяването за секунди и достига дълбоко в труднодостъпните участъци на тръбите — нещо, което традиционните средства или механичното търкане често не успяват да постигнат. Затова парочистачката работи отлично при запушен канал на мивка, душ или вана, както и при профилактично почистване на канализацията.
Как да го направите правилно:
- Поставете детайлната (силова) дюза на парочистачката към канала и пуснете парата. Препоръчително е да държите кърпа от микрофибър над отвора, за да уловите евентуално излизащи замърсявания от тръбата.
- Никога не насочвайте парата директно към пластмасовите компоненти под цедката, тъй като високата температура може да повреди материала.
Използвайки парочистачка за отпушване на канали, едновременно почиствате, дезинфекцирате и предотвратявате натрупване на нови замърсявания — без агресивни химикали и без вреда за околната среда.
Съвет
Каналите в кухните и баните трябва редовно да се почистват с парочистачка. Това предотвратява образуването на отлагания и неприятни миризми. Можете също така да използвате детайлната дюза за лесно почистване на преливника на умивалника или мивката.
Ако нищо друго не работи: бутало и гъвкава намотка за отпушване на канала
Запушването често се намира в сифона, т.е. U-образния завой под дренажа. В случай на особено упорити запушвания в канализацията, ние препоръчваме да използвате бутало, което да ви помогне. Непрекъснато променящото се налягане, което се създава от буталото, прави мръсотията, причинена от косми, мазнини или остатъци от храна, лесно почистваща се. За да направите това, задръжте буталото в центъра над канала и го натиснете здраво надолу към умивалника или мивката. Оставете водата да тече в мивката, докато буталото се покрие напълно и след това движете буталото напред-назад, без да го повдигате напълно от водата. След като направите това няколко пъти, проверете дали водата отново тече през дренажа. Ако не, повторете процеса, докато дренажът се изчисти отново.
Други механични средства за почистване на запушвания са почистване с кабели или дренажни четки и/или гъвкави намотки. В много случаи също така е относително лесно да премахнете сифона и да го почистите отделно.
Предотвратяване на запушване на канализацията
Предотвратяването е най-добрият метод срещу запушване на канал. Ако включите няколко прости навика в ежедневието си, ще избегнете натрупване на мазнини, сапунени остатъци и косми в тръбите — както в кухнята, така и в банята. Ето най-ефективните начини за предотвратяване на запушване на канали у дома:
- Периодично промиване с вряла вода — малките натрупвания по вътрешните стени на тръбите се отмиват и каналът остава чист по естествен начин.
- Не изхвърляйте остатъци от храна в кухненската мивка — това е една от най-честите причини за запушване на канали в кухнята.
- Използвайте уловител за коса в банята.
- Профилактично почистване на канали с пара — ако вече използвате парочистачката в дома си, включете и каналите в рутината за почистване. Парата премахва органични натрупвания още преди да се превърнат в проблем, което пести време и усилия в бъдеще.