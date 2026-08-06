Силова дюза
Комплектът съдържа силова дюза и удължител. Идеален за лесно и екологично почистване на труднодостъпни места, напр. ъгли и пукнатини.
Мощната дюза и удължителят, включени в комплекта, значително увеличават почистващата сила на дюзата. Парната струя е още по-ефективна и гарантира безпроблемно, екологично почистване в труднодостъпни места, напр. ъгли, ръбове и пукнатини. Подходящ за множество приложения в кухнята, банята и тоалетната.
Характеристики и предимства
Стеснени изходящи отвори за пара
- Увеличава се и почистващата сила на парната струя.
- Повишената мощност за почистване позволява лесното отстраняване на замърсяването от фуги и ъгли.
Удължител за дюзата за детайли
- Лесен достъп до труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,023
|Тегло с опаковката (кг)
|0,045
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|107 x 21 x 21
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Сфера на приложение
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)