Силова дюза

Комплектът съдържа силова дюза и удължител. Идеален за лесно и екологично почистване на труднодостъпни места, напр. ъгли и пукнатини.

Мощната дюза и удължителят, включени в комплекта, значително увеличават почистващата сила на дюзата. Парната струя е още по-ефективна и гарантира безпроблемно, екологично почистване в труднодостъпни места, напр. ъгли, ръбове и пукнатини. Подходящ за множество приложения в кухнята, банята и тоалетната.

Характеристики и предимства
Стеснени изходящи отвори за пара
  • Увеличава се и почистващата сила на парната струя.
  • Повишената мощност за почистване позволява лесното отстраняване на замърсяването от фуги и ъгли.
Удължител за дюзата за детайли
  • Лесен достъп до труднодостъпни места.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,023
Тегло с опаковката (кг) 0,045
Размери (Д × Ш × В) (мм) 107 x 21 x 21
Сфера на приложение
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)