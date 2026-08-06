Мощната дюза и удължителят, включени в комплекта, значително увеличават почистващата сила на дюзата. Парната струя е още по-ефективна и гарантира безпроблемно, екологично почистване в труднодостъпни места, напр. ъгли, ръбове и пукнатини. Подходящ за множество приложения в кухнята, банята и тоалетната.