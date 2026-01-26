SC 3 EasyFix е най-бързо загряващата, и готова за работа в рамките само на 30 сек. парочистачка. Постоянно допълващия се резервоар за вода позволява работа без прекъсване. Патрона срещу котлен камък омекотява водата автоматично и удължава живота на уреда. Уредът SC 3 EasyFix на Керхер почиства без да използва химия и е приложим навсякъде в домакинството. Твърдите подови настилки от всякакъв вид са неговото поле на действие. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99,99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ от обичайните твърди повърхности. С многофункционалните си аксесоари плочките, котлоните, абсорбаторите и дори малките драскотини се почистват хигиенично, включително упоритите замърсявания. А за перфектните резултати при почистването се грижат подовата дюза EasyFix с гъвкав шарнир и ламелната технология. С комфортния си закрепващ велкро механизъм микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и без контакт с мръсотията. С двустепенното регулиране на парата може да се регулира интензитета на парата, така че да е подходящ за повърхността и замърсяването. Още детайли: съхранение на аксесоарите и паркинг позицияна подовата дюза.