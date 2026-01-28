SC 1 EasyFix

Компактният 2 в 1 уред SC 1 EasyFix, ръчна парочистачка и моп с пара в едно, е идеален за бързо, междинно почистване без химия, a благодарение на подовата дюза EasyFix пода е блестящо чист.

Компактният 2 в 1 уред на Керхер SC 1 EasyFix, моп и парочистачка в едно (с комплект за почистване) е с универсално приложение и почиства без използване на химия. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99,99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ от обичайните твърди повърхности. Благодарение на компактния си размер, уредът е идеален за бързо и основно междинно почистване. Освен това може да се съхранява там, където се използва, не заемайки много място. Дали за смесителите, плочките, готварските печки, абсорбаторите или за малките драскотини и трудно достъпни места, мощната пара и богатата гама аксесоари се грижат за безупречната чистота. Комплекта за почистване EasyFix прави практичната ръчна парочистачка лесна и удобна за почистване на пода. Упоритите замърсявания и мазните отлагания се отстраняват надежно.

Характеристики и предимства
Парочистачка SC 1 EasyFix: Мощен поток на парата - 3 бара
Лесно отстраняване на замърсявания от всякакъв вид - дори и на труднодостъпни места.
Парочистачка SC 1 EasyFix: Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
Оптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология. Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро. Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Парочистачка SC 1 EasyFix: Малък, удобен и лесен за съхранение уред
Уредът заема малко място и може да се съхранява на мястото, на което се използва.
Защита на уреда от деца
  • Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
Кърпа за под и калъф за ръчната дюза
  • За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
Спецификации

Технически данни

Сертификат за тест¹⁾ Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 20
Консумирана мощност (Вт) 1200
Максимално налягане на парата (бар) макс. 3
Дължина на кабела (м) 4
Време за загряване (мин) 3
Вместимост на бойлера (л) 0,2
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 1,58
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,292
Размери (Д х Ш х В) (мм) 321 x 127 x 186

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).

Обхват на доставката

  • EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
  • Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
  • Точкова дюза
  • Ръчна дюза
  • Power дюза
  • Кръгла четка, черна: 1 бр.
  • Дюза за почистване на подове: EasyFix
  • Количество парни тръби: 2 бр.
  • Дължина на парните тръби: 0.5 м
  • Мерителна чаша: 200 мл

Оборудване

  • Защита за деца
  • Предпазен клапан
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Смесители
  • Умивалници
  • Плочки
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плотове
