Компактният 2 в 1 уред на Керхер SC 1 EasyFix, моп и парочистачка в едно (с комплект за почистване) е с универсално приложение и почиства без използване на химия. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99,99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ от обичайните твърди повърхности. Благодарение на компактния си размер, уредът е идеален за бързо и основно междинно почистване. Освен това може да се съхранява там, където се използва, не заемайки много място. Дали за смесителите, плочките, готварските печки, абсорбаторите или за малките драскотини и трудно достъпни места, мощната пара и богатата гама аксесоари се грижат за безупречната чистота. Комплекта за почистване EasyFix прави практичната ръчна парочистачка лесна и удобна за почистване на пода. Упоритите замърсявания и мазните отлагания се отстраняват надежно.