SC 1 EasyFix
Компактният 2 в 1 уред SC 1 EasyFix, ръчна парочистачка и моп с пара в едно, е идеален за бързо, междинно почистване без химия, a благодарение на подовата дюза EasyFix пода е блестящо чист.
Компактният 2 в 1 уред на Керхер SC 1 EasyFix, моп и парочистачка в едно (с комплект за почистване) е с универсално приложение и почиства без използване на химия. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99,99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ от обичайните твърди повърхности. Благодарение на компактния си размер, уредът е идеален за бързо и основно междинно почистване. Освен това може да се съхранява там, където се използва, не заемайки много място. Дали за смесителите, плочките, готварските печки, абсорбаторите или за малките драскотини и трудно достъпни места, мощната пара и богатата гама аксесоари се грижат за безупречната чистота. Комплекта за почистване EasyFix прави практичната ръчна парочистачка лесна и удобна за почистване на пода. Упоритите замърсявания и мазните отлагания се отстраняват надежно.
Характеристики и предимства
Мощен поток на парата - 3 бараЛесно отстраняване на замърсявания от всякакъв вид - дори и на труднодостъпни места.
Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за подОптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология. Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро. Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Малък, удобен и лесен за съхранение уредУредът заема малко място и може да се съхранява на мястото, на което се използва.
Защита на уреда от деца
- Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
Кърпа за под и калъф за ръчната дюза
- За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
Спецификации
Технически данни
|Сертификат за тест¹⁾
|Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 20
|Консумирана мощност (Вт)
|1200
|Максимално налягане на парата (бар)
|макс. 3
|Дължина на кабела (м)
|4
|Време за загряване (мин)
|3
|Вместимост на бойлера (л)
|0,2
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,58
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,292
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).
Обхват на доставката
- EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
- Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
- Точкова дюза
- Ръчна дюза
- Power дюза
- Кръгла четка, черна: 1 бр.
- Дюза за почистване на подове: EasyFix
- Количество парни тръби: 2 бр.
- Дължина на парните тръби: 0.5 м
- Мерителна чаша: 200 мл
Оборудване
- Защита за деца
- Предпазен клапан
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове