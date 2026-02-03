SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe с LED осветен пръстен и перфектно място за съхранение на аксесоари почиства удобно и без никакви прекъсвания благодарение на резервоара за вода с възможност за постоянно пълнене и разглобяване.
Парочистачката SC 4 Deluxe почиства при 4,0 бара, може да се пълни постоянно и гарантира непрекъснато почистване благодарение на своя подвижен резервоар за вода. Парочистачката премахва до 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾ върху твърди повърхности. Изключително голямото интегрирано отделение за съхранение гарантира удобно съхранение на аксесоари, кабели и маркуч директно до устройството. Други характеристики включват LED осветен пръстен за показване на режима на работа, подова дюза EasyFix с гъвкава връзка за максимална ергономичност, иновативна ламелна технология, практична система за закопчаване за микрофибърна кърпа за под и различни аксесоари за отстраняване на упорити замърсявания върху плочки, котлони и абсорбатори,в пукнатини и фуги. Използвайки тристепенно регулиране на парата, потокът на парата винаги може да бъде идеално адаптиран към повърхността и мръсотията.
Характеристики и предимства
Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по всяко времеЗа почистване без прекъсване и комфортно доливане на вода.
Удобно място за съхранение на аксесоари и паркинг позиция.Удобно съхранение на аксесоари, удължителна тръба, кабели и маркуч за пара. Позиция за паркиране за лесно прииране на дюзата за под по време на почивки.
Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за подОптимални резултати при почистване на най-различни видове твърди подове в домакинството. Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро. Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
LED дисплей върху корпуса
- Когато LED дисплеят свети в червено, устройството все още загрява. Когато светне в зелено, устройството е готово за употреба.
Многофункционално оборудване с аксесоари
- Ефективно почистване на различни видове повърхности с подова дюза, ръчна дюза, кръгла четка и много други.
Кърпа за под и калъф за ръчната дюза
- За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
Защита за деца на пистолета за парата
- Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
Тристепенен контрол на потока на парата
- Парният поток може да се адаптира към повърхността и нивото на замърсяване.
Въртящ се бутон вкл./изкл. на уреда
- Лесно включване и изключване на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Сертификат за тест¹⁾
|Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 130
|Консумирана мощност (Вт)
|2200
|Максимално налягане на парата (бар)
|4
|Дължина на кабела (м)
|5
|Време за загряване (мин)
|3
|Вместимост на бойлера (л)
|0,5
|Обем на резервоара (л)
|1,3
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,55
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).
Обхват на доставката
- EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
- Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
- Прах за премахване на котлен камък: 3 бр.
- Точкова дюза
- Ръчна дюза
- Кръгла четка, черна: 1 бр.
- Четка за фуги
- Дюза за почистване на подове: EasyFix
- Количество парни тръби: 2 бр.
- Дължина на парните тръби: 0.5 м
Оборудване
- Защита за деца
- Предпазен клапан
- Регулиране на количеството пара: на уреда (3 нива)
- Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
- Маркуч за пара с пистолет: 2.2 м
- Интегриран превключвател вкл./изкл.
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове
- Фуги на плочки