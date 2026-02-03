Парочистачката SC 4 Deluxe почиства при 4,0 бара, може да се пълни постоянно и гарантира непрекъснато почистване благодарение на своя подвижен резервоар за вода. Парочистачката премахва до 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾ върху твърди повърхности. Изключително голямото интегрирано отделение за съхранение гарантира удобно съхранение на аксесоари, кабели и маркуч директно до устройството. Други характеристики включват LED осветен пръстен за показване на режима на работа, подова дюза EasyFix с гъвкава връзка за максимална ергономичност, иновативна ламелна технология, практична система за закопчаване за микрофибърна кърпа за под и различни аксесоари за отстраняване на упорити замърсявания върху плочки, котлони и абсорбатори,в пукнатини и фуги. Използвайки тристепенно регулиране на парата, потокът на парата винаги може да бъде идеално адаптиран към повърхността и мръсотията.