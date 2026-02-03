SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe с LED осветен пръстен и перфектно място за съхранение на аксесоари почиства удобно и без никакви прекъсвания благодарение на резервоара за вода с възможност за постоянно пълнене и разглобяване.

Парочистачката SC 4 Deluxe почиства при 4,0 бара, може да се пълни постоянно и гарантира непрекъснато почистване благодарение на своя подвижен резервоар за вода. Парочистачката премахва до 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾ върху твърди повърхности. Изключително голямото интегрирано отделение за съхранение гарантира удобно съхранение на аксесоари, кабели и маркуч директно до устройството. Други характеристики включват LED осветен пръстен за показване на режима на работа, подова дюза EasyFix с гъвкава връзка за максимална ергономичност, иновативна ламелна технология, практична система за закопчаване за микрофибърна кърпа за под и различни аксесоари за отстраняване на упорити замърсявания върху плочки, котлони и абсорбатори,в пукнатини и фуги. Използвайки тристепенно регулиране на парата, потокът на парата винаги може да бъде идеално адаптиран към повърхността и мръсотията.

Характеристики и предимства
Парочистачка SC 4 Deluxe: Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по всяко време
Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по всяко време
За почистване без прекъсване и комфортно доливане на вода.
Парочистачка SC 4 Deluxe: Удобно място за съхранение на аксесоари и паркинг позиция.
Удобно място за съхранение на аксесоари и паркинг позиция.
Удобно съхранение на аксесоари, удължителна тръба, кабели и маркуч за пара. Позиция за паркиране за лесно прииране на дюзата за под по време на почивки.
Парочистачка SC 4 Deluxe: Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
Оптимални резултати при почистване на най-различни видове твърди подове в домакинството. Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро. Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
LED дисплей върху корпуса
  • Когато LED дисплеят свети в червено, устройството все още загрява. Когато светне в зелено, устройството е готово за употреба.
Многофункционално оборудване с аксесоари
  • Ефективно почистване на различни видове повърхности с подова дюза, ръчна дюза, кръгла четка и много други.
Кърпа за под и калъф за ръчната дюза
  • За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
Защита за деца на пистолета за парата
  • Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
Тристепенен контрол на потока на парата
  • Парният поток може да се адаптира към повърхността и нивото на замърсяване.
Въртящ се бутон вкл./изкл. на уреда
  • Лесно включване и изключване на уреда.
Спецификации

Технически данни

Сертификат за тест¹⁾ Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 130
Консумирана мощност (Вт) 2200
Максимално налягане на парата (бар) 4
Дължина на кабела (м) 5
Време за загряване (мин) 3
Вместимост на бойлера (л) 0,5
Обем на резервоара (л) 1,3
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 5,55
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9
Размери (Д х Ш х В) (мм) 400 x 265 x 300

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).

Обхват на доставката

  • EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
  • Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
  • Прах за премахване на котлен камък: 3 бр.
  • Точкова дюза
  • Ръчна дюза
  • Кръгла четка, черна: 1 бр.
  • Четка за фуги
  • Дюза за почистване на подове: EasyFix
  • Количество парни тръби: 2 бр.
  • Дължина на парните тръби: 0.5 м

Оборудване

  • Защита за деца
  • Предпазен клапан
  • Регулиране на количеството пара: на уреда (3 нива)
  • Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
  • Маркуч за пара с пистолет: 2.2 м
  • Интегриран превключвател вкл./изкл.
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
Парочистачка SC 4 Deluxe
Парочистачка SC 4 Deluxe
Парочистачка SC 4 Deluxe
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Смесители
  • Умивалници
  • Плочки
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плотове
  • Фуги на плочки
Аксесоари