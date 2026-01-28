SG 4/4
Компактна и мощна парочистачка SG 4/4 с налягане на парата 4 бара. С плавно регулиране на парата и функция Vapo-Hydro за перфектни резултати от почистването без химикали.
SG 4/4 е компактна и надеждна парочистачка, която впечатлява с отлична производителност и е сертифицирана за дезинфекция*. Благодарение на налягането от 4 бара се постига оптимално почистване. Плавното регулиране на количеството на парата и функцията Vapo-Hydro (плавно регулиране на наситеността на парата) дават възможност уредът да се настрои прецизно за конкретното почистване. Системата с 2 резервоара осигурява бързо загряване и възможност за работа без прекъсване. Температурният датчик също помага за постигането на оптимални резултати. Уредът е с универсално приложение и почиства без всякаква химия. Окомплектовката включва две дюзи за под (за абразивно и хигиенно почистване), интегрирано отделение за съхранение на аксесоари, интегрирана кука за закачване на кабела, а така също и място за закачане на тръбите, така че уредът да заема по-малко място при съхранение. (*Съгл. prEN 16615, PVC настилка, Уред: SG 4/4 (Дюза за под с ламели, 30 cm/сек., макс. налягане на парата, мин. VapoHydro) Test-Keim: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Характеристики и предимства
Сертифицирана и високоефективна за дезинфекция.Дезинфекция на повърхността съгласно EN 16615, проверена от външна лаборатория. Спектър на ефикасност бактерициден и вирулициден срещу обвити вируси PLUS. Тест микроби: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, аденовирус.
Дезинфекция без химикали.Лесна за използване и без остатъци, тъй като се почиства само с вода. Максимална безопасност, тъй като се предотвратява развитието на мултиустойчиви микроби. Почистване на повърхността, без химикали.
Система с два резервоараРезервоарът за прясна вода може да се пълни по всяко време, защото котелът и резервоарът са отделни. Тъй като винаги се загрява само част от обема, много бързо се получава непрекъсната пара. С общ обем от 4 литра SG 4/4 може да работи дълго без да е необходимо доливане.
VapoHydro
- Благодарение на VapoHydro силата на парата може да се регулира безстепенно в съответствие с вида на почистване.
- Освен налягането на парата може да се направи безстепенна настройка и на плътността от наситена пара до гореща вода.
- Със струята с гореща вода първо могат да се отстранят ефективно упорити замърсявания.
Място за съхранение на аксесоарите
- Интегрираното място за съхранение дава възможност за прибиране на различни видове аксесоари.
- Специално малките елементи винаги са на сигурно място и няма опасност да бъдат загубени.
- Дори и тръбите могат да се приберат на гърба на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Вместимост на бойлера (л)
|2,4
|Обем на резервоара (л)
|2
|Налягане на парата (бар)
|макс. 4
|Консумирана мощност (Вт)
|2300
|Време за загряване (мин)
|9
|Температура на котела (°C)
|макс. 145
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,197
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|475 x 320 x 275
Обхват на доставката
- Ръчен накрайник с четка: 165 мм
- Количество парни тръби: 2 бр.
- Дължина на парните тръби: 505 мм
- Маркуч за пара с пистолет: 2 м
- Дюза за под с ламели: 320 мм
- Дюза за под с косми: 310 мм
- Фуния за пълнене
- Тръби за изсмукване на пара: 2 бр.
- Калъф от хавлиена кърпа за ръчната дюза
- Кърпа за дюзата за под (хавлиена кърпа, 400x200 mm)
- Кърпа за дюзи за под (хавлиена кърпа, 480x270 mm)
Оборудване
- Резервоар: може да се допълва при необходимост
- Ергономична дръжка за носене
- Power дюза
- Точкова дюза, къса
- Точкова дюза, дълга
- Кръгла четка, черна: 1 бр.
- VapoHydro-функция
- Безстепенно регулиране на парата
- Регулиране на количеството пара: на уреда (постепенно регулиране)
- Предпазно заключване на парния котел
- Предпазно заключване на пистолета за пара
Видео
Сфера на приложение
- Универсален и може да се използва на места с високи хигиенни изисквания