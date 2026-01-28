SG 4/4

Компактна и мощна парочистачка SG 4/4 с налягане на парата 4 бара. С плавно регулиране на парата и функция Vapo-Hydro за перфектни резултати от почистването без химикали.

SG 4/4 е компактна и надеждна парочистачка, която впечатлява с отлична производителност и е сертифицирана за дезинфекция*. Благодарение на налягането от 4 бара се постига оптимално почистване. Плавното регулиране на количеството на парата и функцията Vapo-Hydro (плавно регулиране на наситеността на парата) дават възможност уредът да се настрои прецизно за конкретното почистване. Системата с 2 резервоара осигурява бързо загряване и възможност за работа без прекъсване. Температурният датчик също помага за постигането на оптимални резултати. Уредът е с универсално приложение и почиства без всякаква химия. Окомплектовката включва две дюзи за под (за абразивно и хигиенно почистване), интегрирано отделение за съхранение на аксесоари, интегрирана кука за закачване на кабела, а така също и място за закачане на тръбите, така че уредът да заема по-малко място при съхранение. (*Съгл. prEN 16615, PVC настилка, Уред: SG 4/4 (Дюза за под с ламели, 30 cm/сек., макс. налягане на парата, мин. VapoHydro) Test-Keim: Enterococcus hirae ATCC 10541)

Характеристики и предимства
Парочистачка SG 4/4: Сертифицирана и високоефективна за дезинфекция.
Сертифицирана и високоефективна за дезинфекция.
Дезинфекция на повърхността съгласно EN 16615, проверена от външна лаборатория. Спектър на ефикасност бактерициден и вирулициден срещу обвити вируси PLUS. Тест микроби: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, аденовирус.
Парочистачка SG 4/4: Дезинфекция без химикали.
Дезинфекция без химикали.
Лесна за използване и без остатъци, тъй като се почиства само с вода. Максимална безопасност, тъй като се предотвратява развитието на мултиустойчиви микроби. Почистване на повърхността, без химикали.
Парочистачка SG 4/4: Система с два резервоара
Система с два резервоара
Резервоарът за прясна вода може да се пълни по всяко време, защото котелът и резервоарът са отделни. Тъй като винаги се загрява само част от обема, много бързо се получава непрекъсната пара. С общ обем от 4 литра SG 4/4 може да работи дълго без да е необходимо доливане.
VapoHydro
  • Благодарение на VapoHydro силата на парата може да се регулира безстепенно в съответствие с вида на почистване.
  • Освен налягането на парата може да се направи безстепенна настройка и на плътността от наситена пара до гореща вода.
  • Със струята с гореща вода първо могат да се отстранят ефективно упорити замърсявания.
Място за съхранение на аксесоарите
  • Интегрираното място за съхранение дава възможност за прибиране на различни видове аксесоари.
  • Специално малките елементи винаги са на сигурно място и няма опасност да бъдат загубени.
  • Дори и тръбите могат да се приберат на гърба на уреда.
Спецификации

Технически данни

Вместимост на бойлера (л) 2,4
Обем на резервоара (л) 2
Налягане на парата (бар) макс. 4
Консумирана мощност (Вт) 2300
Време за загряване (мин) 9
Температура на котела (°C) макс. 145
Дължина на кабела (м) 7,5
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,197
Размери (Д х Ш х В) (мм) 475 x 320 x 275

Обхват на доставката

  • Ръчен накрайник с четка: 165 мм
  • Количество парни тръби: 2 бр.
  • Дължина на парните тръби: 505 мм
  • Маркуч за пара с пистолет: 2 м
  • Дюза за под с ламели: 320 мм
  • Дюза за под с косми: 310 мм
  • Фуния за пълнене
  • Тръби за изсмукване на пара: 2 бр.
  • Калъф от хавлиена кърпа за ръчната дюза
  • Кърпа за дюзата за под (хавлиена кърпа, 400x200 mm)
  • Кърпа за дюзи за под (хавлиена кърпа, 480x270 mm)

Оборудване

  • Резервоар: може да се допълва при необходимост
  • Ергономична дръжка за носене
  • Power дюза
  • Точкова дюза, къса
  • Точкова дюза, дълга
  • Кръгла четка, черна: 1 бр.
  • VapoHydro-функция
  • Безстепенно регулиране на парата
  • Регулиране на количеството пара: на уреда (постепенно регулиране)
  • Предпазно заключване на парния котел
  • Предпазно заключване на пистолета за пара

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Универсален и може да се използва на места с високи хигиенни изисквания
Аксесоари