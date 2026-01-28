SG 4/4 е компактна и надеждна парочистачка, която впечатлява с отлична производителност и е сертифицирана за дезинфекция*. Благодарение на налягането от 4 бара се постига оптимално почистване. Плавното регулиране на количеството на парата и функцията Vapo-Hydro (плавно регулиране на наситеността на парата) дават възможност уредът да се настрои прецизно за конкретното почистване. Системата с 2 резервоара осигурява бързо загряване и възможност за работа без прекъсване. Температурният датчик също помага за постигането на оптимални резултати. Уредът е с универсално приложение и почиства без всякаква химия. Окомплектовката включва две дюзи за под (за абразивно и хигиенно почистване), интегрирано отделение за съхранение на аксесоари, интегрирана кука за закачване на кабела, а така също и място за закачане на тръбите, така че уредът да заема по-малко място при съхранение. (*Съгл. prEN 16615, PVC настилка, Уред: SG 4/4 (Дюза за под с ламели, 30 cm/сек., макс. налягане на парата, мин. VapoHydro) Test-Keim: Enterococcus hirae ATCC 10541)