Комплект кръгли четки с месингов косъм за отстраняване на упорити замърсявания и отлагания, напр. готварски печки. Четка за почистване с месингов косъм за превъзходно почистване с парочистачки. Внимание: Не е подходяща за деликатни повърхности като дърво или пластмаса.