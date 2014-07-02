Комплект кръгли четки с месингов косъм

Комплект кръгли четки с месингов косъм за отстраняване на упорити замърсявания и отлагания. Идеален за неделикатни повърхности.

Комплект кръгли четки с месингов косъм за отстраняване на упорити замърсявания и отлагания, напр. готварски печки. Четка за почистване с месингов косъм за превъзходно почистване с парочистачки. Внимание: Не е подходяща за деликатни повърхности като дърво или пластмаса.

Характеристики и предимства
Четина от месинг
  • Здрави четки за лесно отстраняване на упорити замърсявания
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,018
Тегло с опаковката (кг) 0,077
Размери (Д × Ш × В) (мм) 40 x 26 x 26
Сфера на приложение
  • Барбекюта
  • Фурна
  • Дори упорита мръсотия
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