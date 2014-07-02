Комплект кръгли четки с месингов косъм
Комплект кръгли четки с месингов косъм за отстраняване на упорити замърсявания и отлагания. Идеален за неделикатни повърхности.
Комплект кръгли четки с месингов косъм за отстраняване на упорити замърсявания и отлагания, напр. готварски печки. Четка за почистване с месингов косъм за превъзходно почистване с парочистачки. Внимание: Не е подходяща за деликатни повърхности като дърво или пластмаса.
Характеристики и предимства
Четина от месинг
- Здрави четки за лесно отстраняване на упорити замърсявания
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,018
|Тегло с опаковката (кг)
|0,077
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 26 x 26
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Сфера на приложение
- Барбекюта
- Фурна
- Дори упорита мръсотия