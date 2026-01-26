Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Луксозната SC 5 Deluxe Signature Line: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство на Kärcher в своята категория. Нашата луксозна парочистачка SC 5 Deluxe Signature Line превръща хигиеничното почистване в релаксиращо упражнение. Функции от висок клас като количеството на пара, което може да се регулира според повърхността и степента на замърсяване, или функцията VapoHydro, която може да се използва за включване на гореща вода в допълнение към парата, осигуряват истински УАУ моменти, докато работите. Резервоарът е подвижен и може да се пълни постоянно, което гарантира непрекъсната работа. Благодарение на LED дисплея в реално време можете да видите колко бързо устройството е готово за употреба, а благодарение на вграденото отделение за аксесоари домът ви остава подреден след като приключите работа.