SC 5 Deluxe Signature Line
Луксозната парочистачката SC 5 Deluxe, оборудвана с LED лента, LED индикатор за температурата в реално време, функция VapoHydro и перфектно съхранение на аксесоари, почиства удобно и без прекъсване.
Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Луксозната SC 5 Deluxe Signature Line: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство на Kärcher в своята категория. Нашата луксозна парочистачка SC 5 Deluxe Signature Line превръща хигиеничното почистване в релаксиращо упражнение. Функции от висок клас като количеството на пара, което може да се регулира според повърхността и степента на замърсяване, или функцията VapoHydro, която може да се използва за включване на гореща вода в допълнение към парата, осигуряват истински УАУ моменти, докато работите. Резервоарът е подвижен и може да се пълни постоянно, което гарантира непрекъсната работа. Благодарение на LED дисплея в реално време можете да видите колко бързо устройството е готово за употреба, а благодарение на вграденото отделение за аксесоари домът ви остава подреден след като приключите работа.
Характеристики и предимства
Signature Line предимстваПодписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
LED дисплей за температура в реално времеПроцесът на нагряване може да се наблюдава в реално време до макс. температура 150 °C.
Удобно място за съхранение на аксесоари и паркинг позиция.Удобно съхранение на аксесоари, удължителна тръба, кабели и маркуч за пара.
VapoHydro-функция
- Допълнително към парата се включва и гореща вода. Така замърсяванията лесно се отделят и отстраняват.
Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по всяко време
- За почистване без прекъсване и комфортно доливане на вода.
Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
- Оптимални резултати при почистване на най-различни видове твърди подове в домакинството.
- Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро.
- Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Многофункционално оборудване с аксесоари
- Ефективно почистване на различни видове повърхности с подова дюза, ръчна дюза, кръгла четка и много други.
Защита за деца на пистолета за парата
- Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
Тристепенен контрол на потока на парата
- Парният поток може да се адаптира към повърхността и нивото на замърсяване.
Въртящ се бутон вкл./изкл. на уреда
- Лесно включване и изключване на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Сертификат за тест¹⁾
|Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 130
|Консумирана мощност (Вт)
|2250
|Максимално налягане на парата (бар)
|4
|Дължина на кабела (м)
|6
|Време за загряване (мин)
|3
|Вместимост на бойлера (л)
|0,5
|Обем на резервоара (л)
|1,3
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,55
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).
Обхват на доставката
- EasyFix универсална кърпа за под: 2 бр.
- Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
- Прах за премахване на котлен камък: 3 бр.
- Точкова дюза
- Ръчна дюза
- Power дюза
- Кръгла четка, черна: 1 бр.
- Кръгла четка, голяма
- Четка за фуги
- Дюза за почистване на подове: EasyFix
- Количество парни тръби: 2 бр.
- Дължина на парните тръби: 0.5 м
- Накрайник за килими
Оборудване
- Защита за деца
- Предпазен клапан
- Регулиране на количеството пара: на уреда (3 нива)
- Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
- Маркуч за пара с пистолет: 2.3 м
- Връзка за ютия
- Интегриран превключвател вкл./изкл.
- VapoHydro-функция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове
- Фуги на плочки