Луксозната парочистачката SC 5 Deluxe, оборудвана с LED лента, LED индикатор за температурата в реално време, функция VapoHydro и перфектно съхранение на аксесоари, почиства удобно и без прекъсване.

Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Луксозната SC 5 Deluxe Signature Line: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство на Kärcher в своята категория. Нашата луксозна парочистачка SC 5 Deluxe Signature Line превръща хигиеничното почистване в релаксиращо упражнение. Функции от висок клас като количеството на пара, което може да се регулира според повърхността и степента на замърсяване, или функцията VapoHydro, която може да се използва за включване на гореща вода в допълнение към парата, осигуряват истински УАУ моменти, докато работите. Резервоарът е подвижен и може да се пълни постоянно, което гарантира непрекъсната работа. Благодарение на LED дисплея в реално време можете да видите колко бързо устройството е готово за употреба, а благодарение на вграденото отделение за аксесоари домът ви остава подреден след като приключите работа.

Характеристики и предимства
Подписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Процесът на нагряване може да се наблюдава в реално време до макс. температура 150 °C.
Удобно съхранение на аксесоари, удължителна тръба, кабели и маркуч за пара.
VapoHydro-функция
  • Допълнително към парата се включва и гореща вода. Така замърсяванията лесно се отделят и отстраняват.
Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по всяко време
  • За почистване без прекъсване и комфортно доливане на вода.
Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
  • Оптимални резултати при почистване на най-различни видове твърди подове в домакинството.
  • Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро.
  • Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Многофункционално оборудване с аксесоари
  • Ефективно почистване на различни видове повърхности с подова дюза, ръчна дюза, кръгла четка и много други.
Защита за деца на пистолета за парата
  • Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
Тристепенен контрол на потока на парата
  • Парният поток може да се адаптира към повърхността и нивото на замърсяване.
Въртящ се бутон вкл./изкл. на уреда
  • Лесно включване и изключване на уреда.
Спецификации

Технически данни

Сертификат за тест¹⁾ Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 130
Консумирана мощност (Вт) 2250
Максимално налягане на парата (бар) 4
Дължина на кабела (м) 6
Време за загряване (мин) 3
Вместимост на бойлера (л) 0,5
Обем на резервоара (л) 1,3
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 5,55
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,5
Размери (Д х Ш х В) (мм) 400 x 265 x 300

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).

Обхват на доставката

  • EasyFix универсална кърпа за под: 2 бр.
  • Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
  • Прах за премахване на котлен камък: 3 бр.
  • Точкова дюза
  • Ръчна дюза
  • Power дюза
  • Кръгла четка, черна: 1 бр.
  • Кръгла четка, голяма
  • Четка за фуги
  • Дюза за почистване на подове: EasyFix
  • Количество парни тръби: 2 бр.
  • Дължина на парните тръби: 0.5 м
  • Накрайник за килими

Оборудване

  • Защита за деца
  • Предпазен клапан
  • Регулиране на количеството пара: на уреда (3 нива)
  • Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
  • Маркуч за пара с пистолет: 2.3 м
  • Връзка за ютия
  • Интегриран превключвател вкл./изкл.
  • VapoHydro-функция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Смесители
  • Умивалници
  • Плочки
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плотове
  • Фуги на плочки
