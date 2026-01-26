Компактната ръчна парочистачка SC 1 Multi почиства без химикали и е готова за дълбоко почистване мигновено. Цялостното почистване премахва до 99,999% от вирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾ от твърдите повърхности. Компактният и практичен дизайн на устройството го прави удобен за използване и лесен за съхранение и в най-малките пространства. SC 1 Multi е готов за употреба след 30 секунди и е лесен за презареждане благодарение на подвижния резервоар за вода – за по-дълги интервали на почистване и по-малко прекъсвания. ССменяемият декалциращ патрон осигурява автоматично отстраняване на котления камък за живот на продукта, който е пет пъти по-дълъг. LED светлинният дисплей с контролен панел позволява лесна и удобна работа. Различните режими като загряване, готовност за употреба, режим на пара и смяна на касета са винаги на дисплея. Има и опция за разширяване до иновативния многофункционален парен моп 4 в 1.