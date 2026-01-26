SC 1 Multi
Компактната ръчна парочистачка SC 1 Multi е готова за употреба след 30 секунди и позволява удобно, дълбоко почистване.
Компактната ръчна парочистачка SC 1 Multi почиства без химикали и е готова за дълбоко почистване мигновено. Цялостното почистване премахва до 99,999% от вирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾ от твърдите повърхности. Компактният и практичен дизайн на устройството го прави удобен за използване и лесен за съхранение и в най-малките пространства. SC 1 Multi е готов за употреба след 30 секунди и е лесен за презареждане благодарение на подвижния резервоар за вода – за по-дълги интервали на почистване и по-малко прекъсвания. ССменяемият декалциращ патрон осигурява автоматично отстраняване на котления камък за живот на продукта, който е пет пъти по-дълъг. LED светлинният дисплей с контролен панел позволява лесна и удобна работа. Различните режими като загряване, готовност за употреба, режим на пара и смяна на касета са винаги на дисплея. Има и опция за разширяване до иновативния многофункционален парен моп 4 в 1.
Характеристики и предимства
Компактен и практичен дизайн на устройствотоЛесна работа благодарение на компактния дизайн на устройството. Ергономична форма за лесно почистване. Уредът заема малко място и може да се съхранява на мястото, на което се използва.
Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накипПодвижен резервоар, в който може да се долива вода по всяко време - за продължителна пара, без да прекъсвате работа. Интелигентната касета за премахване на котления камък автоматично премахва варовика от водата, като драстично удължава експлоатационния живот на устройството. Светодиодният индикатор показва кога касетата трябва да бъде сменена с време за изпълнение от един час.
LED светлинен дисплей с контролен панелЗа лесна и удобна работа. Просто докоснете леко контролния панел веднъж, за да активирате парата – не са необходими физически усилия. Лесният за разбиране светлинен дисплей показва следните режими: загряване, готовност за употреба, режим на пара и необходима смяна на касетата.
Бързо загряване
- След само 30 секунди загряване уредът е готов за работа.
Спецификации
Технически данни
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 30
|Консумирана мощност (Вт)
|1300
|Дължина на кабела (м)
|5
|Време за загряване (мин)
|0,5
|Обем на резервоара (мл)
|200
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,56
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,211
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.
Обхват на доставката
- Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
- Филтър за отстраняване на накип: 1 бр.
- Ръчна дюза
Оборудване
- Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
Видео
Сфера на приложение
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове