SC 1 Multi

Компактната ръчна парочистачка SC 1 Multi е готова за употреба след 30 секунди и позволява удобно, дълбоко почистване.

Компактната ръчна парочистачка SC 1 Multi почиства без химикали и е готова за дълбоко почистване мигновено. Цялостното почистване премахва до 99,999% от вирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾ от твърдите повърхности. Компактният и практичен дизайн на устройството го прави удобен за използване и лесен за съхранение и в най-малките пространства. SC 1 Multi е готов за употреба след 30 секунди и е лесен за презареждане благодарение на подвижния резервоар за вода – за по-дълги интервали на почистване и по-малко прекъсвания. ССменяемият декалциращ патрон осигурява автоматично отстраняване на котления камък за живот на продукта, който е пет пъти по-дълъг. LED светлинният дисплей с контролен панел позволява лесна и удобна работа. Различните режими като загряване, готовност за употреба, режим на пара и смяна на касета са винаги на дисплея. Има и опция за разширяване до иновативния многофункционален парен моп 4 в 1.

Характеристики и предимства
Парочистачка SC 1 Multi: Компактен и практичен дизайн на устройството
Компактен и практичен дизайн на устройството
Лесна работа благодарение на компактния дизайн на устройството. Ергономична форма за лесно почистване. Уредът заема малко място и може да се съхранява на мястото, на което се използва.
Парочистачка SC 1 Multi: Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накип
Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накип
Подвижен резервоар, в който може да се долива вода по всяко време - за продължителна пара, без да прекъсвате работа. Интелигентната касета за премахване на котления камък автоматично премахва варовика от водата, като драстично удължава експлоатационния живот на устройството. Светодиодният индикатор показва кога касетата трябва да бъде сменена с време за изпълнение от един час.
Парочистачка SC 1 Multi: LED светлинен дисплей с контролен панел
LED светлинен дисплей с контролен панел
За лесна и удобна работа. Просто докоснете леко контролния панел веднъж, за да активирате парата – не са необходими физически усилия. Лесният за разбиране светлинен дисплей показва следните режими: загряване, готовност за употреба, режим на пара и необходима смяна на касетата.
Бързо загряване
  • След само 30 секунди загряване уредът е готов за работа.
Спецификации

Технически данни

Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 30
Консумирана мощност (Вт) 1300
Дължина на кабела (м) 5
Време за загряване (мин) 0,5
Обем на резервоара (мл) 200
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 1,56
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,211
Размери (Д х Ш х В) (мм) 345 x 113 x 190

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.

Обхват на доставката

  • Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
  • Филтър за отстраняване на накип: 1 бр.
  • Ръчна дюза

Оборудване

  • Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
Парочистачка SC 1 Multi
Парочистачка SC 1 Multi
Парочистачка SC 1 Multi

Видео

Сфера на приложение
  • Смесители
  • Умивалници
  • Плочки
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плотове
Аксесоари