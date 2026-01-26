SC 3 Deluxe е готов за стартиране след време за загряване от само 30 секунди и елиминира до 99,999% от вирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾ върху твърди повърхности. С интегрираното отделение за съхранение на аксесоари в устройството е възможно лесно и удобно съхранение на аксесоари, кабели и маркучи. Другите функции включват интегрираната касета за отстраняване на накип, резервоар за вода с възможност за постоянно пълнене за непрекъснато почистване, LED лента за показване на работния режим, както и разнообразие от аксесоари за отстраняване на упорити замърсявания върху плочки, котлони, аспиратори и фуги. Доставя се и с подова дюза EasyFix с гъвкава връзка за отлична ергономичност и ламелна технология за перфектни резултати при почистване. С помощта на удобната система за закачане на кърпата за почистване на под може лесно да се закрепи към накрайника и да се отстрани отново, без да се налага да се влиза в контакт с мръсотия. Двустепенното регулиране на парата винаги гарантира перфектно адаптиране на парния поток към повърхността и съответното ниво на замърсяване.