SC 3 Deluxe
Времето за загряване е само 30 секунди: SC 3 Deluxe, с LED лента и място за съхранение на аксесоари, почиства без прекъсване благодарение на резервоара за вода с постоянно пълнене
SC 3 Deluxe е готов за стартиране след време за загряване от само 30 секунди и елиминира до 99,999% от вирусите¹⁾ и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии²⁾ върху твърди повърхности. С интегрираното отделение за съхранение на аксесоари в устройството е възможно лесно и удобно съхранение на аксесоари, кабели и маркучи. Другите функции включват интегрираната касета за отстраняване на накип, резервоар за вода с възможност за постоянно пълнене за непрекъснато почистване, LED лента за показване на работния режим, както и разнообразие от аксесоари за отстраняване на упорити замърсявания върху плочки, котлони, аспиратори и фуги. Доставя се и с подова дюза EasyFix с гъвкава връзка за отлична ергономичност и ламелна технология за перфектни резултати при почистване. С помощта на удобната система за закачане на кърпата за почистване на под може лесно да се закрепи към накрайника и да се отстрани отново, без да се налага да се влиза в контакт с мръсотия. Двустепенното регулиране на парата винаги гарантира перфектно адаптиране на парния поток към повърхността и съответното ниво на замърсяване.
Характеристики и предимства
Бързо загряванеСлед само 30 секунди загряване уредът е готов за работа.
Удобно място за съхранение на аксесоари и паркинг позиция.Удобно съхранение на аксесоари, удължителна тръба, кабели и маркуч за пара. Позиция за паркиране за лесно прииране на дюзата за под по време на почивки.
Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накипРезервоарът може да се допълва лесно по всяко време - за работа без прекъсване. Благодарение на интегрирания патрон водата автоматично се третира срещу образуване на котлен камък.
Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
- Оптимални резултати при почистване на най-различни видове твърди подове в домакинството.
- Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро.
- Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Многофункционално оборудване с аксесоари
- Ефективно почистване на различни видове повърхности с подова дюза, ръчна дюза, кръгла четка и много други.
Кърпа за под и калъф за ръчната дюза
- За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
Защита за деца на пистолета за парата
- Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
2-степенна система за регулиране на количеството на парата
- Количеството на парата може да се регулира индивидуално в зависимост от вида на повърхността и степента на замърсяване.
Превключвател вкл./изкл. на уреда
- Лесно включване и изключване на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Сертификат за тест¹⁾
|Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 75
|Консумирана мощност (Вт)
|1900
|Максимално налягане на парата (бар)
|макс. 3,5
|Дължина на кабела (м)
|4
|Време за загряване (мин)
|0,5
|Обем на резервоара (л)
|1
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,28
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.
Обхват на доставката
- EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
- Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
- Филтър за отстраняване на накип: 1 бр.
- Точкова дюза
- Ръчна дюза
- Кръгла четка, черна: 1 бр.
- Четка за фуги
- Дюза за почистване на подове: EasyFix
- Количество парни тръби: 2 бр.
- Дължина на парните тръби: 0.5 м
Оборудване
- Защита за деца
- Предпазен клапан
- Регулиране на количеството пара: на устройство (в две стъпки)
- Резервоар: може да се допълва при необходимост
- Маркуч за пара с пистолет: 2.2 м
- Интегриран превключвател вкл./изкл.
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове
- Фуги на плочки