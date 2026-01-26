SC 1 Multi & Up
Мултифункционалният парен моп 4 в 1 SC 1 Multi & Up може да се използва в три различни позиции и като ръчна машина за пара – адаптирайки се перфектно към индивидуалните изисквания.
Компактният парен моп SC 1 Multi & Up 4 в 1 почиства без химикали и може да се използва мигновено за дълбоко почистване в къщата, или като многофункционална ръчна пара, или като универсален парен моп 3 в 1 благодарение към комплекта големи подови дюзи EasyFix, включен в комплекта. Работейки в три различни позиции на устройството – горна, средна и долна – той се адаптира перфектно към индивидуалните изисквания. Компактният и практичен дизайн на устройството го прави удобен за използване и лесен за съхранение и в най-малките пространства. SC 1 Multi & Up е готов за употреба след 30 секунди и е лесен за презареждане благодарение на подвижния резервоар за вода – което означава, че няма дълго чакане или прекъсвания. Сменяемият патрон за премахване на котления камък осигурява автоматично отстраняване на котления камък за живот на продукта, който е пет пъти по-дълъг. LED светлинният дисплей с контролен панел позволява лесна и безпроблемна работа. Различните режими като загряване, готовност за употреба, режим на пара и необходима смяна на касетата са винаги на дисплея.
Характеристики и предимства
Иновативно и удивително многофункционално приложение 4 в 1Иновативният дизайн на уреда позволява да се използва или като мултифункционална ръчна парочистачка SC 1 Multi, или като парен моп SC 1 Multi & Up 3 в 1, благодарение на включения комплект дюзи за под EasyFix Large. Уникалната концепция 3 в 1 с три различни позиции на мопа ви позволява да изберете оптималната конфигурация на мопа по всяко време. Отгоре: максимална маневреност под мебели и спорадично запарване. Средна: комбинация от добра маневреност под мебели и удобно тегло в ръката. Отдолу: устройството е леко като перце в ръката и е самостоятелно за кратки почивки.
Компактен и практичен дизайн на устройствотоЛесна работа благодарение на компактния дизайн на устройството. Ергономична форма за лесно почистване. Уредът заема малко място и може да се съхранява на мястото, на което се използва.
Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накипПодвижен резервоар, в който може да се долива вода по всяко време - за продължителна пара, без да прекъсвате работа. Интелигентната касета за премахване на котления камък автоматично премахва варовика от водата, като драстично удължава експлоатационния живот на устройството. Светодиодният индикатор показва кога касетата трябва да бъде сменена с време за изпълнение от един час.
LED светлинен дисплей с контролен панел
- За лесна и удобна работа.
- Просто докоснете леко контролния панел веднъж, за да активирате парата – не са необходими физически усилия.
- Лесният за разбиране светлинен дисплей показва следните режими: загряване, готовност за употреба, режим на пара и необходима смяна на касетата.
Бързо загряване
- След само 30 секунди загряване уредът е готов за работа.
EasyFix Голяма дюза за под с гъвкава връзка и закопчалка за кърпата за почистване на под
- Благодарение на големия накрайник за под EasyFix, SC 1 Multi & Up е самостоятелен в най-ниската позиция на устройството, прикрепен директно към накрайника за под. Накрайникът за под също позволява по-бързо почистване.
- Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро.
Спецификации
Технически данни
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 30
|Консумирана мощност (Вт)
|1300
|Дължина на кабела (м)
|5
|Време за загряване (мин)
|0,5
|Обем на резервоара (мл)
|200
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,56
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,069
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.
Обхват на доставката
- EasyFix Large универсална кърпа за под: 1 бр.
- Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
- Филтър за отстраняване на накип: 1 бр.
- Ръчна дюза
- Дюза за почистване на подове: EasyFix голям
- Количество парни тръби: 2 бр.
- Дължина на парните тръби: 0.5 м
Оборудване
- Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
- Кабелна връзка с кука и примка
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове