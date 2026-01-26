Компактният парен моп SC 1 Multi & Up 4 в 1 почиства без химикали и може да се използва мигновено за дълбоко почистване в къщата, или като многофункционална ръчна пара, или като универсален парен моп 3 в 1 благодарение към комплекта големи подови дюзи EasyFix, включен в комплекта. Работейки в три различни позиции на устройството – горна, средна и долна – той се адаптира перфектно към индивидуалните изисквания. Компактният и практичен дизайн на устройството го прави удобен за използване и лесен за съхранение и в най-малките пространства. SC 1 Multi & Up е готов за употреба след 30 секунди и е лесен за презареждане благодарение на подвижния резервоар за вода – което означава, че няма дълго чакане или прекъсвания. Сменяемият патрон за премахване на котления камък осигурява автоматично отстраняване на котления камък за живот на продукта, който е пет пъти по-дълъг. LED светлинният дисплей с контролен панел позволява лесна и безпроблемна работа. Различните режими като загряване, готовност за употреба, режим на пара и необходима смяна на касетата са винаги на дисплея.