SC 1 Multi Comfort
Компактната и гъвкава ръчна парочистачка SC 1 Multi Comfort с удължителен маркуч е готова за употреба след 30 секунди за наистина удобно, дълбоко почистване.
Компактната ръчна парочистачка SC 1 Multi Comfort почиства без химикали и е готова за дълбоко почистване мигновено. Цялостното почистване премахва до 99,999% от вирусите и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии от твърдите повърхности. Включеният допълнителен удължителен маркуч прави домакинската работа още по-лесна, дори на труднодостъпни места. Компактният и практичен дизайн на устройството го прави удобен за използване и лесен за съхранение и в най-малките пространства. SC 1 Multi Comfort е готов за употреба след 30 секунди и е лесен за презареждане благодарение на подвижния резервоар за вода – което означава, че няма дълго чакане или прекъсвания. Сменяемият декалциращ патрон осигурява автоматично отстраняване на котления камък за живот на продукта, който е пет пъти по-дълъг. LED светлинният дисплей с контролен панел позволява лесна и удобна работа. Различните режими като загряване, готовност за употреба, режим на пара и необходима смяна на патрона са винаги на дисплея. Има и опция за разширяване до иновативния многофункционален парен моп 4 в 1.
Характеристики и предимства
Удобно и гъвкаво почистване благодарение на включения удължителен маркучС удължителния маркуч, включен в устройството, дори труднодостъпни места като ъгли и ниши могат да бъдат почистени без усилие. Аксесоарите като ръчна дюза и др. се поставят лесно.
Компактен и практичен дизайн на устройствотоЛесна работа благодарение на компактния дизайн на устройството. Ергономична форма за лесно почистване. Уредът заема малко място и може да се съхранява на мястото, на което се използва.
Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване на накипПодвижен резервоар, в който може да се долива вода по всяко време - за продължителна пара, без да прекъсвате работа. Интелигентната касета за премахване на котления камък автоматично премахва варовика от водата, като драстично удължава експлоатационния живот на устройството. Светодиодният индикатор показва кога касетата трябва да бъде сменена с време за изпълнение от един час.
LED светлинен дисплей с контролен панел
- За лесна и удобна работа.
- Просто докоснете леко контролния панел веднъж, за да активирате парата – не са необходими физически усилия.
- Лесният за разбиране светлинен дисплей показва следните режими: загряване, готовност за употреба, режим на пара и необходима смяна на касетата.
Бързо загряване
- След само 30 секунди загряване уредът е готов за работа.
Спецификации
Технически данни
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 30
|Консумирана мощност (Вт)
|1300
|Дължина на кабела (м)
|5
|Време за загряване (мин)
|0,5
|Обем на резервоара (мл)
|200
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,56
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,449
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ³⁾ Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.
Обхват на доставката
- Маркуч за удължаване SC 1
- Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
- Филтър за отстраняване на накип: 1 бр.
- Ръчна дюза
Оборудване
- Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
Видео
Сфера на приложение
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове