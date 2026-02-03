Компактната ръчна парочистачка SC 1 Multi Comfort почиства без химикали и е готова за дълбоко почистване мигновено. Цялостното почистване премахва до 99,999% от вирусите и 99,99% от всички често срещани домашни бактерии от твърдите повърхности. Включеният допълнителен удължителен маркуч прави домакинската работа още по-лесна, дори на труднодостъпни места. Компактният и практичен дизайн на устройството го прави удобен за използване и лесен за съхранение и в най-малките пространства. SC 1 Multi Comfort е готов за употреба след 30 секунди и е лесен за презареждане благодарение на подвижния резервоар за вода – което означава, че няма дълго чакане или прекъсвания. Сменяемият декалциращ патрон осигурява автоматично отстраняване на котления камък за живот на продукта, който е пет пъти по-дълъг. LED светлинният дисплей с контролен панел позволява лесна и удобна работа. Различните режими като загряване, готовност за употреба, режим на пара и необходима смяна на патрона са винаги на дисплея. Има и опция за разширяване до иновативния многофункционален парен моп 4 в 1.