SC 4 EasyFix

Комфортно и непрекъснато почистване с пара. С парочистачката SC 4 EasyFix с подова дюза EasyFix и свалящ се, с възможност за непрекъснато допълване резервоар за вода.

Парочистачката SC 4 EasyFix е направена за висок комфорт и се отличава с интегрирано място за прибиране на кабела, комфортно съхранение на аксесоарите и паркинг позиция за поставяне на подовата дюза. Подовата дюза EasyFix, благодарение на гъвкавия си шарнир, гарантира удобство и комфорт, а благодарение на ламелната си технология - светкавични резултати. С комфортната си закрепваща система микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и без контакт с мръсотията. Двустепенното регулиране на парата за адаптиране на интензитета към повърхността и степента на замърсяване. С многофункционалните си аксесоари плочките, готварските печки, абсорбаторите и дори малките драскотини се почистват хигиенично, включително упоритите замърсявания. Свалящ се, с възможност за непрекъснато допълване резервоар за вода, позволява работа без прекъсване. Парочистачката SC 4 EasyFix почиства без химия и е приложима навсякъде в дома. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99,99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ от обичайните твърди повърхности.

Характеристики и предимства
Парочистачка SC 4 EasyFix: Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по всяко време
Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по всяко време
За почистване без прекъсване и комфортно доливане на вода.
Парочистачка SC 4 EasyFix: Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
Оптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология. Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро. Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Парочистачка SC 4 EasyFix: Място за съхранение на кабела
Място за съхранение на кабела
Сигурно прибиране на кабела и другите аксесоари.
Многофункционално оборудване с аксесоари
  • Ефективно почистване на различни видове повърхности с подова дюза, ръчна дюза, кръгла четка и много други.
Кърпа за под и калъф за ръчен накрайник от висококачествен микрофибър
  • За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
Защита за деца на пистолета за парата
  • Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
2-степенна система за регулиране на количеството на парата
  • Количеството на парата може да се регулира индивидуално в зависимост от вида на повърхността и степента на замърсяване.
Съхранение на аксесоарите и паркинг позиция
  • Комфортно съхранение на аксесоарите. Паркинг позиция на подовата дюза при прекъсната работа.
Превключвател вкл./изкл. на уреда
  • Лесно включване и изключване на уреда.
Спецификации

Технически данни

Сертификат за тест¹⁾ Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 100
Консумирана мощност (Вт) 2000
Максимално налягане на парата (бар) макс. 3,5
Дължина на кабела (м) 4
Време за загряване (мин) 4
Вместимост на бойлера (л) 0,5
Обем на резервоара (л) 0,8
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 4,05
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 380 x 251 x 273

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).

Обхват на доставката

  • EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
  • Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
  • Прах за премахване на котлен камък: 3 бр.
  • Точкова дюза
  • Ръчна дюза
  • Кръгла четка, черна: 1 бр.
  • Дюза за почистване на подове: EasyFix
  • Количество парни тръби: 2 бр.
  • Дължина на парните тръби: 0.5 м

Оборудване

  • Защита за деца
  • Предпазен клапан
  • Регулиране на количеството пара: на дръжка (двустепенен)
  • Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
  • Маркуч за пара с пистолет: 2.2 м
  • Интегриран превключвател вкл./изкл.
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
Парочистачка SC 4 EasyFix
Парочистачка SC 4 EasyFix
Парочистачка SC 4 EasyFix
Парочистачка SC 4 EasyFix

Видео

Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Смесители
  • Умивалници
  • Плочки
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плотове
Аксесоари
Почистващи препарати