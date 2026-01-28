Парочистачката SC 4 EasyFix е направена за висок комфорт и се отличава с интегрирано място за прибиране на кабела, комфортно съхранение на аксесоарите и паркинг позиция за поставяне на подовата дюза. Подовата дюза EasyFix, благодарение на гъвкавия си шарнир, гарантира удобство и комфорт, а благодарение на ламелната си технология - светкавични резултати. С комфортната си закрепваща система микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и без контакт с мръсотията. Двустепенното регулиране на парата за адаптиране на интензитета към повърхността и степента на замърсяване. С многофункционалните си аксесоари плочките, готварските печки, абсорбаторите и дори малките драскотини се почистват хигиенично, включително упоритите замърсявания. Свалящ се, с възможност за непрекъснато допълване резервоар за вода, позволява работа без прекъсване. Парочистачката SC 4 EasyFix почиства без химия и е приложима навсякъде в дома. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99,99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ от обичайните твърди повърхности.