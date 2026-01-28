SC 2 EasyFix
Моделът за начинаещи в почистването с пара и без химия. Парочистачката SC 2 EasyFix на Керхер за искряща чистота на повърхностите в цялото домакинство. С подова дюза EasyFix.
Лесната и интуитивна за управление парочистачка за начинаещите в почистването SC 2 EasyFix, предлага възможност за двустепенно регулиране интензитета на парата, така че да е подходящ за повърхността и замърсяването. Практичното съхранение на аксесоарите върху уреда, както и паркинг позицията за подовата дюза са нужните предпоставки за едно още по-удобно почистване с пара. Подовата дюза EasyFix с гъвкав шарнир гарантира удобство и комфорт при работа и посредством ламелната си технология се грижат за перфектите резултати при почистването. С комфортния си закрепващ велкро механизъм микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и контакт с мръсотията. Парочистачката SC 2 EasyFix от Керхер почиства изцяло без химия и има универсално приложение. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности. При правилна употреба на многофункционалните аксесоари плочките, котлоните, абсорбаторите и дори малките драскотини се почистват хигиенично. Включително упоритите замърсявания се отстраняват надеждно.
Характеристики и предимства
Съхранение на аксесоарите и паркинг позицияПрактично съхранение на аксесоарите и удобно прибиране на дюзата за под при прекъсване на работата.
Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за подОптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология. Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро. Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Защита за деца на пистолета за паратаСистемата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
Многофункционално оборудване с аксесоари
- Почистване на различни повърхности според потребностите чрез дюзата за под, ръчната дюза, кръглата четка и множество други аксесоари.
Кърпа за под и калъф за ръчната дюза
- За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
2-степенна система за регулиране на количеството на парата
- Количеството на парата може да се регулира индивидуално в зависимост от вида на повърхността и степента на замърсяване.
Спецификации
Технически данни
|Сертификат за тест¹⁾
|Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 75
|Консумирана мощност (Вт)
|1500
|Максимално налягане на парата (бар)
|макс. 3,2
|Дължина на кабела (м)
|4
|Време за загряване (мин)
|6,5
|Вместимост на бойлера (л)
|1
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,9
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).
Обхват на доставката
- EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
- Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
- Точкова дюза
- Ръчна дюза
- Кръгла четка, черна: 1 бр.
- Дюза за почистване на подове: EasyFix
- Количество парни тръби: 2 бр.
- Дължина на парните тръби: 0.5 м
Оборудване
- Защита за деца
- Предпазен клапан
- Регулиране на количеството пара: на дръжка (двустепенен)
- Маркуч за пара с пистолет: 2.2 м
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове