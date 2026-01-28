SC 2 EasyFix

Моделът за начинаещи в почистването с пара и без химия. Парочистачката SC 2 EasyFix на Керхер за искряща чистота на повърхностите в цялото домакинство. С подова дюза EasyFix.

Лесната и интуитивна за управление парочистачка за начинаещите в почистването SC 2 EasyFix, предлага възможност за двустепенно регулиране интензитета на парата, така че да е подходящ за повърхността и замърсяването. Практичното съхранение на аксесоарите върху уреда, както и паркинг позицията за подовата дюза са нужните предпоставки за едно още по-удобно почистване с пара. Подовата дюза EasyFix с гъвкав шарнир гарантира удобство и комфорт при работа и посредством ламелната си технология се грижат за перфектите резултати при почистването. С комфортния си закрепващ велкро механизъм микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и контакт с мръсотията. Парочистачката SC 2 EasyFix от Керхер почиства изцяло без химия и има универсално приложение. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности. При правилна употреба на многофункционалните аксесоари плочките, котлоните, абсорбаторите и дори малките драскотини се почистват хигиенично. Включително упоритите замърсявания се отстраняват надеждно.

Характеристики и предимства
Парочистачка SC 2 EasyFix: Съхранение на аксесоарите и паркинг позиция
Практично съхранение на аксесоарите и удобно прибиране на дюзата за под при прекъсване на работата.
Парочистачка SC 2 EasyFix: Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
Оптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология. Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро. Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Парочистачка SC 2 EasyFix: Защита за деца на пистолета за парата
Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
Многофункционално оборудване с аксесоари
  • Почистване на различни повърхности според потребностите чрез дюзата за под, ръчната дюза, кръглата четка и множество други аксесоари.
Кърпа за под и калъф за ръчната дюза
  • За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
2-степенна система за регулиране на количеството на парата
  • Количеството на парата може да се регулира индивидуално в зависимост от вида на повърхността и степента на замърсяване.
Спецификации

Технически данни

Сертификат за тест¹⁾ Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 75
Консумирана мощност (Вт) 1500
Максимално налягане на парата (бар) макс. 3,2
Дължина на кабела (м) 4
Време за загряване (мин) 6,5
Вместимост на бойлера (л) 1
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 2,9
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 380 x 254 x 260

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).

Обхват на доставката

  • EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
  • Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
  • Точкова дюза
  • Ръчна дюза
  • Кръгла четка, черна: 1 бр.
  • Дюза за почистване на подове: EasyFix
  • Количество парни тръби: 2 бр.
  • Дължина на парните тръби: 0.5 м

Оборудване

  • Защита за деца
  • Предпазен клапан
  • Регулиране на количеството пара: на дръжка (двустепенен)
  • Маркуч за пара с пистолет: 2.2 м
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
Парочистачка SC 2 EasyFix
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Смесители
  • Умивалници
  • Плочки
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плотове
Аксесоари
Почистващи препарати