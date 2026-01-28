Лесната и интуитивна за управление парочистачка за начинаещите в почистването SC 2 EasyFix, предлага възможност за двустепенно регулиране интензитета на парата, така че да е подходящ за повърхността и замърсяването. Практичното съхранение на аксесоарите върху уреда, както и паркинг позицията за подовата дюза са нужните предпоставки за едно още по-удобно почистване с пара. Подовата дюза EasyFix с гъвкав шарнир гарантира удобство и комфорт при работа и посредством ламелната си технология се грижат за перфектите резултати при почистването. С комфортния си закрепващ велкро механизъм микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и контакт с мръсотията. Парочистачката SC 2 EasyFix от Керхер почиства изцяло без химия и има универсално приложение. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности. При правилна употреба на многофункционалните аксесоари плочките, котлоните, абсорбаторите и дори малките драскотини се почистват хигиенично. Включително упоритите замърсявания се отстраняват надеждно.