Благодарение на уникалния дизайн на кутията "всичко в едно", тя е много компактна, здрава и издръжлива, също така е добре оборудвана и много лесна за използване: Парочистачката SG 4/2 Classic впечатлява с отлични резултати при почистване, превъзходна цена / съотношение на производителност и максимална ефективност. Тази машина, тежаща само 7,5 килограма, е най-компактната професионална парочистачка в своя клас, готова е за употреба само за 3 минути и с 4 бара налягане на парата предлага повече от достатъчно за дълбоко почистване и хигиенизиране без използване на химикали. Диспенсърите, плочките, котлоните, фурните и много други се почистват щателно до най-малката част – независимо от нивото на замърсяване. В особено упорити случаи функцията VapoHydro помага с топла вода и ефективно премахва тежките замърсявания и мазнини, резервоарът за вода може да бъде изваден и напълнен по всяко време. Аксесоари като маркуч за пара, ръчна дюза, дюза за точкова струя, дюза за захранване, кръгла четка, плоска четка, скрепер за пара се съхраняват директно в машината – като опция се предлага и подова дюза.