SG 4/2 Classic

Много компактна и лесна за използване: Парочистачката SG 4/2 Classic от Kärcher с уникален дизайн на кутия „всичко в едно“ и функция VapoHydro за почистване и хигиена без химикали.

Благодарение на уникалния дизайн на кутията "всичко в едно", тя е много компактна, здрава и издръжлива, също така е добре оборудвана и много лесна за използване: Парочистачката SG 4/2 Classic впечатлява с отлични резултати при почистване, превъзходна цена / съотношение на производителност и максимална ефективност. Тази машина, тежаща само 7,5 килограма, е най-компактната професионална парочистачка в своя клас, готова е за употреба само за 3 минути и с 4 бара налягане на парата предлага повече от достатъчно за дълбоко почистване и хигиенизиране без използване на химикали. Диспенсърите, плочките, котлоните, фурните и много други се почистват щателно до най-малката част – независимо от нивото на замърсяване. В особено упорити случаи функцията VapoHydro помага с топла вода и ефективно премахва тежките замърсявания и мазнини, резервоарът за вода може да бъде изваден и напълнен по всяко време. Аксесоари като маркуч за пара, ръчна дюза, дюза за точкова струя, дюза за захранване, кръгла четка, плоска четка, скрепер за пара се съхраняват директно в машината – като опция се предлага и подова дюза.

Характеристики и предимства
Парочистачка SG 4/2 Classic: Компактен дизайн "всичко в едно".
Компактен дизайн "всичко в едно".
Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина. Спестяващо място, удобно съхранение на аксесоарите в самата машина. Може лесно да се придвижва с една ръка благодарение на ниското тегло (7,5 кг).
Парочистачка SG 4/2 Classic: Удобна концепция за работа
Удобна концепция за работа
Удобно включване и изключване на уреда за почистване с пара. Светодиодите показват готовност за употреба, недостиг на вода и сервизен интервал.
Парочистачка SG 4/2 Classic: VapoHydro-функция
VapoHydro-функция
Мощна почистваща комбинация от пара и гореща вода. Разтворената мръсотия лесно се отмива. Увеличава почистващата мощност при много упорити замърсявания.
Всички необходими аксесоари
  • Многофункционални аксесоари за почистване на различни повърхности.
  • Спестяващо място, удобно съхранение на аксесоарите в самата машина.
  • Подова дюза, дюза за прозорци и текстилна дюза се предлагат като опции.
Подвижен резервоар за вода
  • Резервоарът за чиста вода може да се напълни по всяко време.
  • Приложения за продължително почистване с пара или функция VapoHydro без никакви прекъсвания.
Готова за бърза употреба по всяко време
  • Готова до 3 минути след включване.
  • Всички аксесоари са лесно достъпни по всяко време благодарение на дизайна на кутията "всичко в едно".
Спецификации

Технически данни

Вместимост на бойлера (л) 0,5
Обем на резервоара (л) 1,5
Налягане на парата (бар) макс. 4
Консумирана мощност (Вт) 2250
Температура на котела (°C) макс. 145
Дължина на кабела (м) 5
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 7
Тегло с опаковката (кг) 9,4
Размери (Д × Ш × В) (мм) 460 x 298 x 265

Обхват на доставката

  • Ръчен накрайник с четка: 165 мм
  • Маркуч за пара с пистолет: 2.5 м
  • Калъф от микрофибър за ръчната дюза
  • Мрежеста чанта за аксесоари

Оборудване

  • Ергономична дръжка за носене
  • Power дюза
  • Точкова дюза, дълга

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • За почистване на всички видове санитарни помещения в туристически обекти
  • За почистване на работни повърхности, мивки, абсорбатори, кранове в кухни
  • Почистване и хигиена без химикали
  • За почистване на силно посещавани зони като бюфети, витрини или гишета
  • За почистване на мивки, душове, вани, огледала и прозорци
  • Перфектен за къмпинги, круизни кораби и ваканционни къщи
Аксесоари