SG 4/2 Classic
Много компактна и лесна за използване: Парочистачката SG 4/2 Classic от Kärcher с уникален дизайн на кутия „всичко в едно“ и функция VapoHydro за почистване и хигиена без химикали.
Благодарение на уникалния дизайн на кутията "всичко в едно", тя е много компактна, здрава и издръжлива, също така е добре оборудвана и много лесна за използване: Парочистачката SG 4/2 Classic впечатлява с отлични резултати при почистване, превъзходна цена / съотношение на производителност и максимална ефективност. Тази машина, тежаща само 7,5 килограма, е най-компактната професионална парочистачка в своя клас, готова е за употреба само за 3 минути и с 4 бара налягане на парата предлага повече от достатъчно за дълбоко почистване и хигиенизиране без използване на химикали. Диспенсърите, плочките, котлоните, фурните и много други се почистват щателно до най-малката част – независимо от нивото на замърсяване. В особено упорити случаи функцията VapoHydro помага с топла вода и ефективно премахва тежките замърсявания и мазнини, резервоарът за вода може да бъде изваден и напълнен по всяко време. Аксесоари като маркуч за пара, ръчна дюза, дюза за точкова струя, дюза за захранване, кръгла четка, плоска четка, скрепер за пара се съхраняват директно в машината – като опция се предлага и подова дюза.
Характеристики и предимства
Компактен дизайн "всичко в едно".Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина. Спестяващо място, удобно съхранение на аксесоарите в самата машина. Може лесно да се придвижва с една ръка благодарение на ниското тегло (7,5 кг).
Удобна концепция за работаУдобно включване и изключване на уреда за почистване с пара. Светодиодите показват готовност за употреба, недостиг на вода и сервизен интервал.
VapoHydro-функцияМощна почистваща комбинация от пара и гореща вода. Разтворената мръсотия лесно се отмива. Увеличава почистващата мощност при много упорити замърсявания.
Всички необходими аксесоари
- Многофункционални аксесоари за почистване на различни повърхности.
- Спестяващо място, удобно съхранение на аксесоарите в самата машина.
- Подова дюза, дюза за прозорци и текстилна дюза се предлагат като опции.
Подвижен резервоар за вода
- Резервоарът за чиста вода може да се напълни по всяко време.
- Приложения за продължително почистване с пара или функция VapoHydro без никакви прекъсвания.
Готова за бърза употреба по всяко време
- Готова до 3 минути след включване.
- Всички аксесоари са лесно достъпни по всяко време благодарение на дизайна на кутията "всичко в едно".
Спецификации
Технически данни
|Вместимост на бойлера (л)
|0,5
|Обем на резервоара (л)
|1,5
|Налягане на парата (бар)
|макс. 4
|Консумирана мощност (Вт)
|2250
|Температура на котела (°C)
|макс. 145
|Дължина на кабела (м)
|5
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|7
|Тегло с опаковката (кг)
|9,4
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 298 x 265
Обхват на доставката
- Ръчен накрайник с четка: 165 мм
- Маркуч за пара с пистолет: 2.5 м
- Калъф от микрофибър за ръчната дюза
- Мрежеста чанта за аксесоари
Оборудване
- Ергономична дръжка за носене
- Power дюза
- Точкова дюза, дълга
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- За почистване на всички видове санитарни помещения в туристически обекти
- За почистване на работни повърхности, мивки, абсорбатори, кранове в кухни
- Почистване и хигиена без химикали
- За почистване на силно посещавани зони като бюфети, витрини или гишета
- За почистване на мивки, душове, вани, огледала и прозорци
- Перфектен за къмпинги, круизни кораби и ваканционни къщи