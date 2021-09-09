Почистване на баня – вана, душ и душ кабина

С течение на времето по керамиката, плочките и повърхностите в банята – вана, душ и душ кабина – се натрупват упорити замърсявания. Тази т.нар. сапунена мръсна пяна се образува от комбинацията на варовита вода и остатъци от сапун и често не може да бъде премахната напълно с обикновен препарат за почистване на баня. С помощта на подходящ уред за почистване на баня, като парочистачка, и няколко практични трика, почистването на баня, включително ваната и душ кабината, може да бъде бързо, ефективно и с дълготраен резултат.

Жена почиства душ кабина с парочистачка Kärcher

Как се образува сапунената мръсна пяна?

Сапунената мръсна пяна в банята се образува, когато мастните киселини в обикновения сапун реагират с минералите в твърдата вода. При редовно къпане и използване на шампоан, душ гел и сапун се натрупват упорити отлагания, които полепват по повърхностите във ваната, душа и душ кабината.

С течение на времето това води до образуване на характерен мазен слой върху плочки, фуги, керамика, стъкло и пластмаса, който значително затруднява ефективното почистване на баня. Само изплакване с вода обикновено не е достатъчно, а дори стандартен препарат за почистване на баня често не успява да отстрани напълно сапунената пяна.

За наистина добро почистване на вана и душ кабина са необходими или специализирани препарати за почистване на баня, или подходящ уред за почистване на баня, като парочистачка. Ако предпочитате по-щадящи решения, сапунената мръсна пяна може да бъде премахната и с ефективни домашни средства за почистване на банята, стига да се използват правилно.

Премахване на сапунена мръсна пяна с парочистачка Kärcher

Отстраняване на сапунена мръсна пяна с парочистачка

Парочистачката е един от най-ефективните уреди за почистване на баня, когато става въпрос за упорити остатъци от сапун и варовик. С помощта на гореща пара почистването на ваната, душа и душ кабината става изключително нежно, но в същото време дълбоко и хигиенично. Предимството на този метод е, че парочистачка за почистване на баня може да се използва върху почти всички повърхности – плочки, фуги, керамика, стъкло, пластмаса и дори каменни плочки. Така цялата душ кабина или вана, включително фитингите, могат да бъдат почистени ефективно само в една стъпка – без агресивни химикали.

Ето как работи почистването с парочистачка:

  • Използвайте ръчната дюза с микрофибърна кърпа за почистване на баня. За по-устойчиви повърхности може да се приложи и микрофибърна абразивна кърпа. Гъвкавата ръчна дюза е особено подходяща за извити повърхности във ваната и душ кабината.
  • Докато изпускате пара, разтрийте дюзата върху замърсените зони по плочките, стъклените повърхности и керамиката. Горещата пара разтваря сапунената мръсна пяна, която се абсорбира директно от микрофибърната кърпа. За по-бързо почистване на баня при по-големи площи може да използвате и подовата дюза.
    Фитингите и смесителите се почистват най-добре с малка кръгла четка, като парата ефективно премахва натрупания варовик.
  • При необходимост каналът в душа или ваната също може да бъде почистен с пара – без използване на химически препарати.
  • След като всички повърхности са обработени, ги подсушете с микрофибърна кърпа или уред за почистване на прозорци, за да предотвратите повторно образуване на варовик и сапунени остатъци.

Резултатът е чиста, блестяща баня, без остатъци от сапун и без нужда от агресивни препарати за почистване на баня.

Ефективни домакински средства за почистване на вана и душ

Ако търсите почистване на баня с домашни средства, без използване на агресивни химикали, няколко леснодостъпни продукта могат да бъдат изненадващо ефективни при почистване на вана, душ и душ кабина.

Оцетът и препаратът за миене на съдове са класическа и доказана комбинация за премахване на сапунена мръсна пяна и варовик в банята. Смесете двата продукта с малко вода в съд или спрей бутилка. Нанесете обилно върху замърсените повърхности с гъба или чрез впръскване и оставете сместа да подейства за няколко минути. След това изтъркайте енергично, за да отстраните остатъците от сапун, и изплакнете с чиста вода.

За почистване на стъклени повърхности в душ кабината можете да полирате със специален препарат за стъкло или да отстраните отлаганията чрез почистване с парочистачка. Имайте предвид, че фитингите и смесителите често са чувствителни към киселини – не оставяйте оцетната смес да действа твърде дълго и винаги изплаквайте обилно с прясна вода.

Като по-щадяща алтернатива на оцета може да използвате лимонена киселина – разтворете 3–5 супени лъжици в 1 литър вода и използвайте разтвора за почистване на ваната и душа. Предимството ѝ е, че е без мирис и по-приятна за работа при редовно почистване на баня.

Вместо препарат за миене може да използвате бакпулвер или сода бикарбонат. Добавете достатъчно оцет, за да получите паста, и я нанесете върху упоритите замърсявания. Оставете да подейства 10–15 минути, след което изтъркайте с гъба, докато сапунената мръсна пяна се разтвори. Накрая изплакнете обилно с чиста вода.

Важно: Каменните плочки и естественият камък са чувствителни към киселини. Затова не използвайте оцет или лимонена киселина върху такива повърхности при почистване на банята.

Домашни средства за почистване на баня

Отстраняване на сапунена мръсна пяна с почистващ препарат

Когато домашните средства за почистване на баня не са достатъчни, специализиран почистващ препарат за баня е най-ефективното решение за премахване на сапунена мръсна пяна от вана, душ и душ кабина. За оптимален резултат при почистване на баня е важно да спазвате следните стъпки:

  1. Подготовка на фугите и плочките: За да се предотврати абсорбирането на почистващия препарат от фугите, първо почистете плочките с вода чрез мокро избърсване. Това е важна стъпка при професионално почистване на душ и вана.
  2. Отстраняване на излишната вода: След това премахнете остатъчната вода от повърхностите, за да не се разрежда концентрацията на препарата. За целта може да използвате уред за почистване на прозорци или гумена чистачка – особено полезно при почистване на душ кабина.
  3. Нанасяне на почистващ препарат за баня: Нанесете алкален детергент за баня (неразреден) върху повърхността секция по секция, като използвате мека или недраскаща гъба. Оставете препарата да подейства между 3 и 5 минути, след което изтъркайте отново, за да се разтвори напълно сапунената пяна.
    Алтернатива: санитарен почистващ препарат. Вместо алкален детергент можете да използвате и санитарен почистващ препарат, който също е много ефективен при почистване на баня, вана и душ.
  4. Финално изплакване: След почистването изплакнете обилно с прясна вода, докато се отстранят всички остатъци от почистващия препарат. Това гарантира чисти повърхности без следи и ивици.
Подсушаване на ваната с микрофибърна кърпа Kärcher

Лесно за предотвратяване: Избягване на остатъци от сапун и варовик

Премахването на варовик от банята не трябва да е нещо, което оставяте на заден план. Ако почиствате редовно и имате предвид няколко неща, можете да избегнете необходимостта от търкане с часове в по-късен момент. Тези съвети ще ви помогнат да предотвратите бързото натрупване на сапун във вашата душ кабина или вана:

  • Изплаквайте всички повърхности със студена вода след всеки душ или вана. Това премахва остатъците от сапун.
  • Винаги подсушавайте стените на душ кабината или ваната след употреба с кърпа, чистачка с гумено перо или уред за почистване на прозорци, за да не се образуват остатъци и варовикови отлагания.
  • Ако имате завеса за душ, разклатете я и я подсушете след душ.
  • ● За да се гарантира, че по смесителите няма варовик, те също трябва да се изсушат с кърпа от микрофибър.

Нещо повече, това също така предотвратява образуването на мухъл в мокри помещения.

Често задавани въпроси

Най-ефективният начин за почистване на баня от сапунена пяна е използването на специализиран почистващ препарат за баня или парочистачка. Парата разгражда мазните отлагания без химикали, а препаратите действат бързо при упорити замърсявания по вана, душ и плочки.

Най-добрият препарат за почистване на душ и вана е алкален или санитарен почистващ препарат, предназначен специално за баня. Той ефективно премахва сапунена пяна, варовик и мазни остатъци, без да уврежда плочки, керамика и стъкло.

Да. Почистване на баня без препарати е напълно възможно с парочистачка или с домашни средства като сода бикарбонат, оцет и лимонена киселина (с изключение на естествен камък). Това е екологично решение за редовно почистване на душ кабина и вана.

За да се избегне натрупване на варовик и сапунена пяна, душ кабината трябва да се почиства поне веднъж седмично, а след всяко къпане е препоръчително повърхностите да се изплакват и подсушават.

За предотвратяване на сапунена пяна при почистване на баня:

  • изплаквайте стените на душа след всяка употреба
  • подсушавайте с микрофибърна кърпа или чистачка
  • не оставяйте вода да се задържа върху плочки и стъкло

Това значително намалява нуждата от дълбоко почистване.

Да, парочистачката е един от най-ефективните уреди за почистване на баня, включително душ, вана, фуги и фитинги. Тя почиства хигиенично, без химикали, и е подходяща за хора с алергии.

Фугите се почистват най-добре с пара, специален почистващ препарат за баня или паста от сода бикарбонат и вода. Редовното почистване предотвратява потъмняване и образуване на мухъл.

