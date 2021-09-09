Почистване на баня – вана, душ и душ кабина
С течение на времето по керамиката, плочките и повърхностите в банята – вана, душ и душ кабина – се натрупват упорити замърсявания. Тази т.нар. сапунена мръсна пяна се образува от комбинацията на варовита вода и остатъци от сапун и често не може да бъде премахната напълно с обикновен препарат за почистване на баня. С помощта на подходящ уред за почистване на баня, като парочистачка, и няколко практични трика, почистването на баня, включително ваната и душ кабината, може да бъде бързо, ефективно и с дълготраен резултат.
Как се образува сапунената мръсна пяна?
Сапунената мръсна пяна в банята се образува, когато мастните киселини в обикновения сапун реагират с минералите в твърдата вода. При редовно къпане и използване на шампоан, душ гел и сапун се натрупват упорити отлагания, които полепват по повърхностите във ваната, душа и душ кабината.
С течение на времето това води до образуване на характерен мазен слой върху плочки, фуги, керамика, стъкло и пластмаса, който значително затруднява ефективното почистване на баня. Само изплакване с вода обикновено не е достатъчно, а дори стандартен препарат за почистване на баня често не успява да отстрани напълно сапунената пяна.
За наистина добро почистване на вана и душ кабина са необходими или специализирани препарати за почистване на баня, или подходящ уред за почистване на баня, като парочистачка. Ако предпочитате по-щадящи решения, сапунената мръсна пяна може да бъде премахната и с ефективни домашни средства за почистване на банята, стига да се използват правилно.
Отстраняване на сапунена мръсна пяна с парочистачка
Парочистачката е един от най-ефективните уреди за почистване на баня, когато става въпрос за упорити остатъци от сапун и варовик. С помощта на гореща пара почистването на ваната, душа и душ кабината става изключително нежно, но в същото време дълбоко и хигиенично. Предимството на този метод е, че парочистачка за почистване на баня може да се използва върху почти всички повърхности – плочки, фуги, керамика, стъкло, пластмаса и дори каменни плочки. Така цялата душ кабина или вана, включително фитингите, могат да бъдат почистени ефективно само в една стъпка – без агресивни химикали.
Ето как работи почистването с парочистачка:
- Използвайте ръчната дюза с микрофибърна кърпа за почистване на баня. За по-устойчиви повърхности може да се приложи и микрофибърна абразивна кърпа. Гъвкавата ръчна дюза е особено подходяща за извити повърхности във ваната и душ кабината.
- Докато изпускате пара, разтрийте дюзата върху замърсените зони по плочките, стъклените повърхности и керамиката. Горещата пара разтваря сапунената мръсна пяна, която се абсорбира директно от микрофибърната кърпа. За по-бързо почистване на баня при по-големи площи може да използвате и подовата дюза.
Фитингите и смесителите се почистват най-добре с малка кръгла четка, като парата ефективно премахва натрупания варовик.
- При необходимост каналът в душа или ваната също може да бъде почистен с пара – без използване на химически препарати.
- След като всички повърхности са обработени, ги подсушете с микрофибърна кърпа или уред за почистване на прозорци, за да предотвратите повторно образуване на варовик и сапунени остатъци.
Резултатът е чиста, блестяща баня, без остатъци от сапун и без нужда от агресивни препарати за почистване на баня.
Ефективни домакински средства за почистване на вана и душ
Ако търсите почистване на баня с домашни средства, без използване на агресивни химикали, няколко леснодостъпни продукта могат да бъдат изненадващо ефективни при почистване на вана, душ и душ кабина.
Оцетът и препаратът за миене на съдове са класическа и доказана комбинация за премахване на сапунена мръсна пяна и варовик в банята. Смесете двата продукта с малко вода в съд или спрей бутилка. Нанесете обилно върху замърсените повърхности с гъба или чрез впръскване и оставете сместа да подейства за няколко минути. След това изтъркайте енергично, за да отстраните остатъците от сапун, и изплакнете с чиста вода.
За почистване на стъклени повърхности в душ кабината можете да полирате със специален препарат за стъкло или да отстраните отлаганията чрез почистване с парочистачка. Имайте предвид, че фитингите и смесителите често са чувствителни към киселини – не оставяйте оцетната смес да действа твърде дълго и винаги изплаквайте обилно с прясна вода.
Като по-щадяща алтернатива на оцета може да използвате лимонена киселина – разтворете 3–5 супени лъжици в 1 литър вода и използвайте разтвора за почистване на ваната и душа. Предимството ѝ е, че е без мирис и по-приятна за работа при редовно почистване на баня.
Вместо препарат за миене може да използвате бакпулвер или сода бикарбонат. Добавете достатъчно оцет, за да получите паста, и я нанесете върху упоритите замърсявания. Оставете да подейства 10–15 минути, след което изтъркайте с гъба, докато сапунената мръсна пяна се разтвори. Накрая изплакнете обилно с чиста вода.
Важно: Каменните плочки и естественият камък са чувствителни към киселини. Затова не използвайте оцет или лимонена киселина върху такива повърхности при почистване на банята.
Отстраняване на сапунена мръсна пяна с почистващ препарат
Когато домашните средства за почистване на баня не са достатъчни, специализиран почистващ препарат за баня е най-ефективното решение за премахване на сапунена мръсна пяна от вана, душ и душ кабина. За оптимален резултат при почистване на баня е важно да спазвате следните стъпки:
- Подготовка на фугите и плочките: За да се предотврати абсорбирането на почистващия препарат от фугите, първо почистете плочките с вода чрез мокро избърсване. Това е важна стъпка при професионално почистване на душ и вана.
- Отстраняване на излишната вода: След това премахнете остатъчната вода от повърхностите, за да не се разрежда концентрацията на препарата. За целта може да използвате уред за почистване на прозорци или гумена чистачка – особено полезно при почистване на душ кабина.
- Нанасяне на почистващ препарат за баня: Нанесете алкален детергент за баня (неразреден) върху повърхността секция по секция, като използвате мека или недраскаща гъба. Оставете препарата да подейства между 3 и 5 минути, след което изтъркайте отново, за да се разтвори напълно сапунената пяна.
Алтернатива: санитарен почистващ препарат. Вместо алкален детергент можете да използвате и санитарен почистващ препарат, който също е много ефективен при почистване на баня, вана и душ.
- Финално изплакване: След почистването изплакнете обилно с прясна вода, докато се отстранят всички остатъци от почистващия препарат. Това гарантира чисти повърхности без следи и ивици.
Лесно за предотвратяване: Избягване на остатъци от сапун и варовик
Премахването на варовик от банята не трябва да е нещо, което оставяте на заден план. Ако почиствате редовно и имате предвид няколко неща, можете да избегнете необходимостта от търкане с часове в по-късен момент. Тези съвети ще ви помогнат да предотвратите бързото натрупване на сапун във вашата душ кабина или вана:
- Изплаквайте всички повърхности със студена вода след всеки душ или вана. Това премахва остатъците от сапун.
- Винаги подсушавайте стените на душ кабината или ваната след употреба с кърпа, чистачка с гумено перо или уред за почистване на прозорци, за да не се образуват остатъци и варовикови отлагания.
- Ако имате завеса за душ, разклатете я и я подсушете след душ.
- ● За да се гарантира, че по смесителите няма варовик, те също трябва да се изсушат с кърпа от микрофибър.
Нещо повече, това също така предотвратява образуването на мухъл в мокри помещения.
Често задавани въпроси
Подходящи продукти за вана и душ
Микрофибърна кърпа