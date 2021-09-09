Ефективни домакински средства за почистване на вана и душ

Ако търсите почистване на баня с домашни средства, без използване на агресивни химикали, няколко леснодостъпни продукта могат да бъдат изненадващо ефективни при почистване на вана, душ и душ кабина.

Оцетът и препаратът за миене на съдове са класическа и доказана комбинация за премахване на сапунена мръсна пяна и варовик в банята. Смесете двата продукта с малко вода в съд или спрей бутилка. Нанесете обилно върху замърсените повърхности с гъба или чрез впръскване и оставете сместа да подейства за няколко минути. След това изтъркайте енергично, за да отстраните остатъците от сапун, и изплакнете с чиста вода.

За почистване на стъклени повърхности в душ кабината можете да полирате със специален препарат за стъкло или да отстраните отлаганията чрез почистване с парочистачка. Имайте предвид, че фитингите и смесителите често са чувствителни към киселини – не оставяйте оцетната смес да действа твърде дълго и винаги изплаквайте обилно с прясна вода.

Като по-щадяща алтернатива на оцета може да използвате лимонена киселина – разтворете 3–5 супени лъжици в 1 литър вода и използвайте разтвора за почистване на ваната и душа. Предимството ѝ е, че е без мирис и по-приятна за работа при редовно почистване на баня.

Вместо препарат за миене може да използвате бакпулвер или сода бикарбонат. Добавете достатъчно оцет, за да получите паста, и я нанесете върху упоритите замърсявания. Оставете да подейства 10–15 минути, след което изтъркайте с гъба, докато сапунената мръсна пяна се разтвори. Накрая изплакнете обилно с чиста вода.

Важно: Каменните плочки и естественият камък са чувствителни към киселини. Затова не използвайте оцет или лимонена киселина върху такива повърхности при почистване на банята.