Благодарение на вискозната си консистенция, SanitPro CA 10 C eco!perform на Kärcher прилепва добре и към вертикалните повърхности на тоалетните и писоарите, като осигурява по-дълго време за контакт и по-добри резултати при почистването. Почистващият концентрат се използва в неразреден вид за ръчно почистване за поддръжка на тоалетни и писоари и в разреден вид за подове и повърхности. Функционалната капачка улеснява употребата му, активната почистваща лимонена киселина е високо ефективна и оставя приятен цитрусов аромат. Премахва минерални замърсявания като варовикови остатъци, варовиков сапун, уринарен камък и типични органични замърсявания в тоалетните, както и остатъци от мазнини и сапун бързо, надеждно и благодарение на устойчивата си формула по изключително екологичен начин. Освен това SanitPro CA 10 C eco!perform е сертифициран в съответствие със строгите изисквания на екомаркировката на ЕС и е удостоен с австрийската екомаркировка.