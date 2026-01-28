CA 10 C Sanitary Deep Cleaner Препарат за основно почистване, 1л

Готов за употреба почистващ препарат за тоалетни, сертифициран по екомаркировката на ЕС, с вискозна гелообразна формула за много добро прилепване към вътрешността на тоалетните и писоарите.

Благодарение на вискозната си консистенция, SanitPro CA 10 C eco!perform на Kärcher прилепва добре и към вертикалните повърхности на тоалетните и писоарите, като осигурява по-дълго време за контакт и по-добри резултати при почистването. Почистващият концентрат се използва в неразреден вид за ръчно почистване за поддръжка на тоалетни и писоари и в разреден вид за подове и повърхности. Функционалната капачка улеснява употребата му, активната почистваща лимонена киселина е високо ефективна и оставя приятен цитрусов аромат. Премахва минерални замърсявания като варовикови остатъци, варовиков сапун, уринарен камък и типични органични замърсявания в тоалетните, както и остатъци от мазнини и сапун бързо, надеждно и благодарение на устойчивата си формула по изключително екологичен начин. Освен това SanitPro CA 10 C eco!perform е сертифициран в съответствие със строгите изисквания на екомаркировката на ЕС и е удостоен с австрийската екомаркировка.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 12
Ниво на pH 1,8
Тегло (кг) 1,055
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,195
Размери (Д х Ш х В) (мм) 366 x 232 x 298
Сфера на приложение
  • Санитарни помещения
Аксесоари