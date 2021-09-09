Почистване на огледала

Огледалата са деликатни и трябва да се почистват внимателно

Огледалата са деликатни и изискват внимателно почистване — особено когато става въпрос за огледало в банята или огледало без рамка. Това се дължи на специфичния им състав: стъклена плоча, която е покрита със слой сребро или алуминий и защитни лакове. Именно това сребърно покритие осигурява отражението, но има отворени ръбове, които могат да корозират, ако попадне вода или агресивни препарати върху тях.

Затова най-крехката зона е краят на огледалото — там, където захабяването и потъмняването първо започват. Използването на неподходящи почистващи препарати, силни химикали или дори неправилно изсушаване след почистване на огледалото могат трайно да увредят огледалния слой.

За да избегнете „ръждясване“ и потъмняване по ръбовете, е препоръчително да не използвате агресивни химически препарати, а да заложите на нежни методи: вода, мек плат, микрофибър и безопасни домашни средства. Те са напълно достатъчни за редовно почистване без ивици и без търкане, като същевременно предпазват повърхността.