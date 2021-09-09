Почистване на огледала
Почистването на огледало, особено захабено или замърсено огледало в банята, често включва премахване на петна от паста за зъби, отпечатъци, пръски от лак за коса и влагата от душа, която оставя петна и замъгляване. Огледалата в коридора и спалнята също могат да събират прах и мазни следи. Тук ще откриете най-работещите методи за почистване на огледала без ивици, както и как да ги изчистите с домашни средства, без агресивни препарати и без търкане.
Огледалата са деликатни и трябва да се почистват внимателно
Огледалата са деликатни и изискват внимателно почистване — особено когато става въпрос за огледало в банята или огледало без рамка. Това се дължи на специфичния им състав: стъклена плоча, която е покрита със слой сребро или алуминий и защитни лакове. Именно това сребърно покритие осигурява отражението, но има отворени ръбове, които могат да корозират, ако попадне вода или агресивни препарати върху тях.
Затова най-крехката зона е краят на огледалото — там, където захабяването и потъмняването първо започват. Използването на неподходящи почистващи препарати, силни химикали или дори неправилно изсушаване след почистване на огледалото могат трайно да увредят огледалния слой.
За да избегнете „ръждясване“ и потъмняване по ръбовете, е препоръчително да не използвате агресивни химически препарати, а да заложите на нежни методи: вода, мек плат, микрофибър и безопасни домашни средства. Те са напълно достатъчни за редовно почистване без ивици и без търкане, като същевременно предпазват повърхността.
Премахване на леки замърсявания от огледалото
Повечето замърсявания по огледалата са водоразтворими и могат да бъдат отстранени чрез избърсване или леко разтриване на повърхността на стъклото. Най-добре е да ги почистите с топла вода. Какво да правите:
- Намокрете огледалото с вода, например със спрей бутилка или влажна кърпа. При това повърхността винаги трябва да е само влажна, но не прекалено мокра.
- След това леко избършете огледалото с мека кърпа, за да премахнете мръсотията бързо. Внимание: Не използвайте груби влакна, за да го почистите, тъй като в противен случай това може да надраска стъклото.
- След това подсушете огледалото с втора кърпа (например от памук), така че да не останат ивици. Най-добрият вариант е да използвате кърпа от микрофибър, тъй като тя е без власинки. Между другото, когато се почиства с този метод, огледалото остава без прах за дълго време.
Внимание: Деликатни предмети и повърхности
В банята трябва да премахнете дозатори за сапун или четки за зъби, които често се съхраняват на рафтове или мивки под огледалото, преди да почистите огледалото, за да не капе вода от почистването върху тях. В други помещения чувствителните към вода повърхности или подовете под огледалото трябва да бъдат покрити с кърпа като предпазна мярка.
Отстраняване на тежки замърсявания
С течение на времето, особено при огледалата за баня, не само водоразтворимите вещества се утаяват върху огледалото. Лак за коса и гел, козметика като червило и спирала или отпечатъци от пръсти често не могат да бъдат премахнати само с вода. За това помага мека влажна кърпа с течност за миене. Просто я нанесете върху огледалото, намажете го и изплакнете с чиста вода.
Като алтернатива на препарата за миене са подходящи и почистващи препарати за стъкло или прозорци. Тук е необходимо внимание: Тъй като този препарат може да атакува и обезцветява огледалния филм на ръба на огледалото, винаги трябва да внимавате да оставите краищата, когато е възможно, или да ги изтъркате добре след почистване. Въпреки това, най-добрият вариант при почистване на огледала пропуска почистващия препарат изцяло.
Почистване на огледала с парочистачка – без препарати и без ивици
Ако искате да почистите огледалото без химия и без риск от повреда на покритието, използването на парочистачка за почистване на огледала е един от най-ефективните методи. Горещата пара прониква дълбоко и премахва дори упорити петна от лак за коса, грим, мазни отпечатъци и други замърсявания, типични за огледало в банята.
Какво да направите:
- Направете равномерно парно почистване на стъклената повърхност с ръчната дюза и микрофибърна кърпа, като движите плавно по огледалото.
- Като алтернатива можете да използвате дюзата за детайли, като поддържате няколко сантиметра разстояние, за да избегнете прекомерно нагряване на стъклото.
- След това отстранете образувалата се „водна мъгла“ със стъклочистачка, акумулаторен уред за почистване на прозорци или микрофибърна кърпа, като обърнете внимание на ръбовете — те трябва да останат сухи, за да не се получават петна или корозия.
Този метод е 100% екологичен, безопасен за огледалното покритие и гарантира кристално чисто огледало — без ивици, без петна и без остатъци от препарати.
Съвет за справяне със замъглени огледала в банята
Всички знаем усещането: след къпане огледалата често са силно замъглени. Влагата може бързо да се почисти с уред за почистване на прозорци. Бонус трик: задръжте за кратко сешоар към огледалото, докато престане да има конденз от вода по огледалото.