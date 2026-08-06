Flexible hand nozzle set

Характеристики и предимства
Висококачествена микрофибърна кърпа
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкро
  • Кърпата се прикрепя към ръчната дюза просто чрез натискане.
  • Кърпата не се плъзга по време на почистване.
Малък размер
  • Размерът на ръчната дюза я прави подходяща за средно големи площи.
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,125
Тегло с опаковката (кг) 0,194
Размери (Д × Ш × В) (мм) 160 x 170 x 55

Видео

Сфера на приложение
  • Умивалници
  • Плочки
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Душ кабина / вана
  • Работни повърхности в кухнята
  • Плотове
  • Фурна
  • Абсорбатори