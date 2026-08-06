SurfacePro CA 30 R eco!perform Препарат за почистване на повърхности, 0.5л
Готов за употреба почистващ повърхност за ръчно нанасяне. Изсъхва бързо и без ивици. Опаковка от 12 бутилки, включително 2 глави за пръскане. До 40 приложения на глава за пръскане.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|0,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|12
|Ниво на pH
|9
|Тегло (кг)
|0,498
|Тегло с опаковката (кг)
|0,603
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|302 x 187 x 244
Качества
- Готов за употреба почистващ повърхност
- Ефективно премахва остатъци от храна, мазна мръсотия, никотинови отлагания, петна от кафе, лак за обувки, следи от обувки и др.
- Мощно почистващо действие върху всички твърди и еластични повърхности, устойчиви на вода и алкохол
- Мощно почистващо действие
- Подходящ и за почистване на неръждаема стомана
- Лека, ергономична бутилка от 500 мл зa разпръскване с професионален пулверизатор и дюза
- Професионална пръскачка за многократна употреба за по-малко отпадъци
- Приятен и свеж цитрусов аромат
- Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на подове и повърхности