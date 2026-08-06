SurfacePro CA 30 R eco!perform Препарат за почистване на повърхности, 0.5л

Готов за употреба почистващ повърхност за ръчно нанасяне. Изсъхва бързо и без ивици. Опаковка от 12 бутилки, включително 2 глави за пръскане. До 40 приложения на глава за пръскане.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 0,5
Опаковъчна единица (бр.) 12
Ниво на pH 9
Тегло (кг) 0,498
Тегло с опаковката (кг) 0,603
Размери (Д × Ш × В) (мм) 302 x 187 x 244
Качества
  • Готов за употреба почистващ повърхност
  • Ефективно премахва остатъци от храна, мазна мръсотия, никотинови отлагания, петна от кафе, лак за обувки, следи от обувки и др.
  • Мощно почистващо действие върху всички твърди и еластични повърхности, устойчиви на вода и алкохол
  • Мощно почистващо действие
  • Подходящ и за почистване на неръждаема стомана
  • Лека, ергономична бутилка от 500 мл зa разпръскване с професионален пулверизатор и дюза
  • Професионална пръскачка за многократна употреба за по-малко отпадъци
  • Приятен и свеж цитрусов аромат
  • Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
SurfacePro CA 30 R eco!perform Препарат за почистване на повърхности, 0.5л
SurfacePro CA 30 R eco!perform Препарат за почистване на повърхности, 0.5л
SurfacePro CA 30 R eco!perform Препарат за почистване на повърхности, 0.5л
SurfacePro CA 30 R eco!perform Препарат за почистване на повърхности, 0.5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на подове и повърхности
Аксесоари