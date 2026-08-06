SurfacePro CA 30 R eco!perform Препарат за почистване на повърхности, 0.5л

Готов за употреба почистващ повърхност за ръчно нанасяне. Изсъхва бързо и без ивици. Опаковка от 12 бутилки, включително 2 глави за пръскане. До 40 приложения на глава за пръскане.