Малък, компактен, пестящ място: нашият диспенсър за вода WPD 55 е идеален за използване на места, където пространството е ограничено, например в заседателни зали, офис кухни, чакални или магазини за търговия на дребно. Просто го свържете към мрежата за питейна вода и той може да снабдява колеги, пациенти или гости с неограничено количество охладена или на стайна температура негазирана вода - и очевидно с перфектно хигиенно качество на питейната вода. Нашият високоефективен и усъвършенстван филтър Hy-Pure-Plus надеждно елиминира вещества като хлор или тежки метали, които са вредни или влияят негативно на вкуса на водата, както и вируси и бактерии. Филтърът, състоящ се от филтрираща мембрана с активен въглен, комбинирана с ултрафилтрираща мембрана, надеждно осигурява отличен вкус на чиста вода. WPD 55 предлага и значителни икономии на време и средства средства в сравнение с конвенционалните системи за вода. Освен това диспенсерите за вода опазват околната среда, като премахват необходимостта от закупуване, изхвърляне, транспортиране или съхранение на бутилки с вода.