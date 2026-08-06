WPD 55
Освежаване от компактен уред: компактният диспенсър за вода WPD 55 доставя прясна филтрирана вода за консумация - както охладена, така и на стайна температура.
Малък, компактен, пестящ място: нашият диспенсър за вода WPD 55 е идеален за използване на места, където пространството е ограничено, например в заседателни зали, офис кухни, чакални или магазини за търговия на дребно. Просто го свържете към мрежата за питейна вода и той може да снабдява колеги, пациенти или гости с неограничено количество охладена или на стайна температура негазирана вода - и очевидно с перфектно хигиенно качество на питейната вода. Нашият високоефективен и усъвършенстван филтър Hy-Pure-Plus надеждно елиминира вещества като хлор или тежки метали, които са вредни или влияят негативно на вкуса на водата, както и вируси и бактерии. Филтърът, състоящ се от филтрираща мембрана с активен въглен, комбинирана с ултрафилтрираща мембрана, надеждно осигурява отличен вкус на чиста вода. WPD 55 предлага и значителни икономии на време и средства средства в сравнение с конвенционалните системи за вода. Освен това диспенсерите за вода опазват околната среда, като премахват необходимостта от закупуване, изхвърляне, транспортиране или съхранение на бутилки с вода.
Характеристики и предимства
Компактен дизайнПерфектен при ограничено пространство Интуитивно управление със сензорни бутони Удобно, голямо пространство за наливане в различни съдове.
Мощен Hy-Pure-Plus филтър включващ филтър с активен въглен и ултра филтърФилтърът Active Pure гарантира отличен вкус и премахва хлор и тежки метали от водата в тръбопровода. Ултра филтърът предпазва от бактерии и вируси. Химическо дезинфекциране на цялата инсталация, включително охлаждащият модул
Достъпно удоволствиеЛесният достъп до всички компоненти позволява лесно обслужване. Лесното обслужване спестява ненужна сервизна работа и следователно пари. Без разходи за боравене и транспорт в сравнение с галони или бутилирана вода.
Прясна вода за всеки повод и всеки вкус
- За хигиенно безопасна питейна вода, която може да се използва както за пиене, така и за готвене.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Подавано налягане (бар)
|1,5 - 6
|Дебита на водата (л/ч)
|120
|Производителност на охлаждане (л/ч)
|25
|Водоснабдяване
|3/4″
|Дължина на връзката (м)
|2
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 200
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|5 - до 30
|Фреон
|R290
|Количество фреон (кг)
|0,03
|Студена вода
|Да
|Не охладена вода
|Да
|Брой потребители
|<= 30
|Височина на зоната за наливане (мм)
|290
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|16,74
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|17,54
|Тегло с опаковката (кг)
|20,84
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|449 x 298 x 399
Обхват на доставката
- Преливник с индикатор за препълване
- Комбиниран филтър "Hy-Pure-Plus"
Оборудване
- Филтрация с активен въглен
- Ултра филтрация
- Означена позиция за поставяне на чашата / съд
- Източване на преливника: Без оттичане
- Версии: Настолна версия
- Хигиенично почистване: Химически
Видео
Сфера на приложение
- Спестяващ място, компактен диспенсър за вода
- Различни области на приложение: офиси, лекарски кабинети и манипулационни, адвокатски кантори, хотели и магазини