WPD 55 S

Спестяващият място диспенсър за вода WPD 55 S се вписва във всяка среда. За охладена негазирана вода или охладена газирана вода.

Малък, компактен, пестящ място: нашият диспенсър за вода WPD 55 S се вписва и в най-малките пространства в офиси и чакални, в магазини и хотелски фоайета. Машината осигурява на колегите и гостите охладена, прясна и напълно хигиенична питейна вода по всяко време - негазирана или газирана. Нашите високоефективни филтри надеждно елиминират вещества като хлор или тежки метали, или дори вируси и бактерии, които са вредни или влияят негативно на вкуса на водата. Филтърът Hy-Pure-Plus, състоящ се от филтрираща мембрана с активен въглен, комбинирана с ултрафилтрираща мембрана, надеждно осигурява отличен вкус на чиста вода.

Характеристики и предимства
Диспенсър за вода WPD 55 S: Компактен дизайн
Компактен дизайн
Перфектен при ограничено пространство Интуитивно управление със сензорни бутони Удобно, голямо пространство за наливане в различни съдове.
Диспенсър за вода WPD 55 S: Мощен Hy-Pure-Plus филтър включващ филтър с активен въглен и ултра филтър
Мощен Hy-Pure-Plus филтър включващ филтър с активен въглен и ултра филтър
Филтърът Active Pure гарантира отличен вкус и премахва хлор и тежки метали от водата в тръбопровода. Ултра филтърът предпазва от бактерии и вируси. Химическо дезинфекциране на цялата инсталация, включително охлаждащият модул
Диспенсър за вода WPD 55 S: Достъпно удоволствие
Достъпно удоволствие
Лесният достъп до всички компоненти позволява лесно обслужване. Лесното обслужване спестява ненужна сервизна работа и следователно пари. Без разходи за боравене и транспорт в сравнение с галони или бутилирана вода.
Прясна вода за всеки повод и всеки вкус
  • За хигиенно безопасна питейна вода, която може да се използва както за пиене, така и за готвене.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50
Подавано налягане (бар) 1,5 - 6
Дебита на водата (л/ч) 120
Производителност на охлаждане (л/ч) 25
Водоснабдяване 3/4″
Дължина на връзката (м) 2
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 200
Максимална температура на входящата вода (°C) 5 - до 30
Фреон R290
Количество фреон (кг) 0,03
Студена вода Да
Брой потребители <= 30
Височина на зоната за наливане (мм) 290
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 18,74
Тегло (с аксесоари) (кг) 19,54
Тегло с опаковката (кг) 22,84
Размери (Д × Ш × В) (мм) 449 x 298 x 399

Обхват на доставката

  • Преливник с индикатор за препълване
  • Комбиниран филтър "Hy-Pure-Plus"

Оборудване

  • Филтрация с активен въглен
  • Ултра филтрация
  • Означена позиция за поставяне на чашата / съд
  • Източване на преливника: Без оттичане
  • Версии: Настолна версия
  • Хигиенично почистване: Химически

Видео

Сфера на приложение
  • Спестяващ място, компактен диспенсър за вода
  • Различни области на приложение: офиси, лекарски кабинети и манипулационни, адвокатски кантори, хотели и магазини
Аксесоари
Почистващи препарати