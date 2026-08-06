Малък, компактен, пестящ място: нашият диспенсър за вода WPD 55 S се вписва и в най-малките пространства в офиси и чакални, в магазини и хотелски фоайета. Машината осигурява на колегите и гостите охладена, прясна и напълно хигиенична питейна вода по всяко време - негазирана или газирана. Нашите високоефективни филтри надеждно елиминират вещества като хлор или тежки метали, или дори вируси и бактерии, които са вредни или влияят негативно на вкуса на водата. Филтърът Hy-Pure-Plus, състоящ се от филтрираща мембрана с активен въглен, комбинирана с ултрафилтрираща мембрана, надеждно осигурява отличен вкус на чиста вода.