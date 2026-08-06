WPD 200 Adv. S White
Доставя прясна вода в 6 различни вида вода: WPD 200 AdvS White, настолен диспенсър за до 100 души. С патентовано термично почистване и дисплей.
Нашият диспенсър за вода WPD 200 Adv S White е усъвършенствано настолно устройство за снабдяване на до 100 души с охладена и вода на стайна температура, средно или класически газирана вода, както и топла и гореща вода. Патентованата система за термично почистване, помпа, ясен дисплей, ефективни енергоспестяващи функции (режим с пестене на енергия и режим на готовност), както и удобно изхвърляне на остатъчната вода от тавата за оттичане директно в канала за отпадни води, също идват като стандарт. За филтриране на водата Kärcher предлага избор на филтър Active-Pure или Hy-Protect, които трябва да бъдат закупени отделно. Интегрирането на подова стойка и дренаж в туба може също да бъде реализирано по заявка.
Характеристики и предимства
Мултифункционален цветен дисплей със сензорни бутониЛесен за работа: напр. избор на температура, интензивност на CO₂, предупреждение за смяна на филтъра.
Повече пространство за пълненеДо 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Допълнителни видове водаГазирана вода във варианти Medium и Classic и топла и гореща вода.
Регулиране на количеството
- Количеството се регулира според големината на съда: 0,2 л. за чаши: 0,5 л. или 1 л. за бутилки.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Подавано налягане (бар)
|1,5 - 6
|Дебита на водата (л/ч)
|120
|Производителност на охлаждане (л/ч)
|65
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1900
|Фреон
|R290
|Гореща вода
|Да
|Студена вода
|Да
|Не охладена вода
|Да
|Тегло без аксесоари (кг)
|26,395
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|26,725
|Тегло с опаковката (кг)
|29,836
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|545 x 365 x 465
Обхват на доставката
- Преливник с индикатор за препълване
Оборудване
- Автоматична термична дезинфекция
- Автоматичен процес на изплакване
- Диспенсър с контактна защита
- Регулиране на количеството за чаша, бутилка или кана
- Означена позиция за поставяне на чашата / съд
- Източване на преливника: Без оттичане
- Eco-режим
- Таймер програма
- Версии: Настолна версия
- Електронен пакет: Адванс
- Хигиенично почистване: Термичен
Видео
Сфера на приложение
- Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
- Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники