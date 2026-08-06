Нашият диспенсър за вода WPD 200 Adv S White е усъвършенствано настолно устройство за снабдяване на до 100 души с охладена и вода на стайна температура, средно или класически газирана вода, както и топла и гореща вода. Патентованата система за термично почистване, помпа, ясен дисплей, ефективни енергоспестяващи функции (режим с пестене на енергия и режим на готовност), както и удобно изхвърляне на остатъчната вода от тавата за оттичане директно в канала за отпадни води, също идват като стандарт. За филтриране на водата Kärcher предлага избор на филтър Active-Pure или Hy-Protect, които трябва да бъдат закупени отделно. Интегрирането на подова стойка и дренаж в туба може също да бъде реализирано по заявка.