WPD 200 Adv. S White

Доставя прясна вода в 6 различни вида вода: WPD 200 AdvS White, настолен диспенсър за до 100 души. С патентовано термично почистване и дисплей.

Нашият диспенсър за вода WPD 200 Adv S White е усъвършенствано настолно устройство за снабдяване на до 100 души с охладена и вода на стайна температура, средно или класически газирана вода, както и топла и гореща вода. Патентованата система за термично почистване, помпа, ясен дисплей, ефективни енергоспестяващи функции (режим с пестене на енергия и режим на готовност), както и удобно изхвърляне на остатъчната вода от тавата за оттичане директно в канала за отпадни води, също идват като стандарт. За филтриране на водата Kärcher предлага избор на филтър Active-Pure или Hy-Protect, които трябва да бъдат закупени отделно. Интегрирането на подова стойка и дренаж в туба може също да бъде реализирано по заявка.

Характеристики и предимства
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S White: Мултифункционален цветен дисплей със сензорни бутони
Мултифункционален цветен дисплей със сензорни бутони
Лесен за работа: напр. избор на температура, интензивност на CO₂, предупреждение за смяна на филтъра.
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S White: Повече пространство за пълнене
Повече пространство за пълнене
До 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S White: Допълнителни видове вода
Допълнителни видове вода
Газирана вода във варианти Medium и Classic и топла и гореща вода.
Регулиране на количеството
  • Количеството се регулира според големината на съда: 0,2 л. за чаши: 0,5 л. или 1 л. за бутилки.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50
Подавано налягане (бар) 1,5 - 6
Дебита на водата (л/ч) 120
Производителност на охлаждане (л/ч) 65
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1900
Фреон R290
Гореща вода Да
Студена вода Да
Не охладена вода Да
Тегло без аксесоари (кг) 26,395
Тегло (с аксесоари) (кг) 26,725
Тегло с опаковката (кг) 29,836
Размери (Д × Ш × В) (мм) 545 x 365 x 465

Обхват на доставката

  • Преливник с индикатор за препълване

Оборудване

  • Автоматична термична дезинфекция
  • Автоматичен процес на изплакване
  • Диспенсър с контактна защита
  • Регулиране на количеството за чаша, бутилка или кана
  • Означена позиция за поставяне на чашата / съд
  • Източване на преливника: Без оттичане
  • Eco-режим
  • Таймер програма
  • Версии: Настолна версия
  • Електронен пакет: Адванс
  • Хигиенично почистване: Термичен
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S White
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S White
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S White

Видео

Сфера на приложение
  • Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
  • Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники
Аксесоари
Почистващи препарати