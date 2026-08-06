Нашият диспенсър за вода WPD 200 Adv White е подходящ за до 100 души и доставя прясно охладена или на стайна температура, топла и гореща негазирана вода с едно натискане на бутон. Усъвършенстваният настолен уред е оборудван с патентована система за термично почистване и директно изхвърляне на остатъчната вода от тавата за оттичане в канала за отпадни води - следователно изискването за директно обслужване е много ниско. Водата се филтрира с помощта на филтър Active-Pure или Hy-Protect, които се предлагат отделно от Kärcher. Подова стойка и помпа също са по избор. При поискване е възможно и източване на остатъчната вода в туба. Полезните енергоспестяващи функции (режим с намалена енергия и режим на готовност) са интегрирани като стандарт.