Базовият настолен уред WPD 200 Basic S Black е подходящ за снабдяване на до 100 души с охладена или неохладена, негазирана или газирана вода. Диспенсърът за вода има интегрирана тава за оттичане и помпа - предлагат се и комплекти за прикрепване за източване на остатъчната вода в туба или директно в канала за отпадни води. Предлага се и подова стойка. За филтриране на водата Kärcher предлага избор на филтър Active-Pure или Hy-Protect, които трябва да бъдат закупени отделно. Ефективните енергоспестяващи функции (режим с намалена енергия и режим на готовност) помагат да се поддържат ниски оперативните разходи. Машината се почиства химически.