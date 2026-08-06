WPD 200 Basic S Black
Диспенсърът за вода WPD 200 Basic S Black доставя 3 вида вода (охладена, на стайна температура, газирана). Настолно устройство за до 100 души, с тава за отцеждане и помпа. Химическо почистване.
Базовият настолен уред WPD 200 Basic S Black е подходящ за снабдяване на до 100 души с охладена или неохладена, негазирана или газирана вода. Диспенсърът за вода има интегрирана тава за оттичане и помпа - предлагат се и комплекти за прикрепване за източване на остатъчната вода в туба или директно в канала за отпадни води. Предлага се и подова стойка. За филтриране на водата Kärcher предлага избор на филтър Active-Pure или Hy-Protect, които трябва да бъдат закупени отделно. Ефективните енергоспестяващи функции (режим с намалена енергия и режим на готовност) помагат да се поддържат ниски оперативните разходи. Машината се почиства химически.
Характеристики и предимства
Базово оборудванеЛесна, удобна за потребителя работа чрез сензорни бутони.
Повече пространство за пълненеДо 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Допълнителни видове вода
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Подавано налягане (бар)
|1,5 - 6
|Дебита на водата (л/ч)
|120
|Производителност на охлаждане (л/ч)
|65
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 300
|Фреон
|R290
|Студена вода
|Да
|Не охладена вода
|Да
|Газирана вода
|Да
|Тегло без аксесоари (кг)
|24,395
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|24,725
|Тегло с опаковката (кг)
|27,836
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|545 x 365 x 465
Обхват на доставката
- Преливник с индикатор за препълване
Оборудване
- Диспенсър с контактна защита
- Означена позиция за поставяне на чашата / съд
- Източване на преливника: Без оттичане
- Версии: Настолна версия
- Електронен пакет: Basic
- Хигиенично почистване: Химически
Видео
Сфера на приложение
- Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
- Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники