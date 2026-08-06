WPD 200 Adv. S Black

Настолен диспенсър за вода WPD 200 Adv S Black за до 100 души. Доставя 6 вида вода (на стайна температура, охладена, средно или класическа газирана вода, гореща и гореща). С интегрирана помпа.

Снабден с патентована система за термично почистване, интегрирана помпа и ефективни енергоспестяващи функции (режим за пестене на енергията и режим на готовност), както и с ясен дисплей, нашият диспенсър за вода WPD 200 Adv S Black впечатлява с полезни и удобни допълнителни функции като стандарт. Настолният моделът Advanced в черно е подходящ за до 100 души и доставя вода на стайна температура, охладена, средно или класически газирана вода, топла и гореща вода, по всяко време с натискането на бутон. Остатъчната вода от тавата за оттичане се изхвърля удобно в канала за отпадни води, при поискване е възможно интегрирането на подова стойка и оттичане в туба. Има избор между филтри Active-Pure или Hy-Protect от Kärcher.

Характеристики и предимства
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S Black: Мултифункционален цветен дисплей със сензорни бутони
Мултифункционален цветен дисплей със сензорни бутони
Лесен за работа: напр. избор на температура, интензивност на CO₂, предупреждение за смяна на филтъра.
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S Black: Повече пространство за пълнене
Повече пространство за пълнене
До 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S Black: Допълнителни видове вода
Допълнителни видове вода
Газирана вода във варианти Medium и Classic и топла и гореща вода.
Регулиране на количеството
  • Количеството се регулира според големината на съда: 0,2 л. за чаши: 0,5 л. или 1 л. за бутилки.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50
Подавано налягане (бар) 1,5 - 6
Дебита на водата (л/ч) 120
Производителност на охлаждане (л/ч) 65
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1900
Фреон R290
Гореща вода Да
Студена вода Да
Не охладена вода Да
Тегло без аксесоари (кг) 26,395
Тегло (с аксесоари) (кг) 26,725
Тегло с опаковката (кг) 29,836
Размери (Д × Ш × В) (мм) 545 x 365 x 465

Обхват на доставката

  • Преливник с индикатор за препълване

Оборудване

  • Автоматична термична дезинфекция
  • Автоматичен процес на изплакване
  • Диспенсър с контактна защита
  • Регулиране на количеството за чаша, бутилка или кана
  • Означена позиция за поставяне на чашата / съд
  • Източване на преливника: Без оттичане
  • Eco-режим
  • Таймер програма
  • Версии: Настолна версия
  • Електронен пакет: Адванс
  • Хигиенично почистване: Термичен
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S Black
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S Black
Диспенсър за вода WPD 200 Adv. S Black

Видео

Сфера на приложение
  • Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
  • Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники
Аксесоари
Почистващи препарати