WPD 200 Adv. S Black
Настолен диспенсър за вода WPD 200 Adv S Black за до 100 души. Доставя 6 вида вода (на стайна температура, охладена, средно или класическа газирана вода, гореща и гореща). С интегрирана помпа.
Снабден с патентована система за термично почистване, интегрирана помпа и ефективни енергоспестяващи функции (режим за пестене на енергията и режим на готовност), както и с ясен дисплей, нашият диспенсър за вода WPD 200 Adv S Black впечатлява с полезни и удобни допълнителни функции като стандарт. Настолният моделът Advanced в черно е подходящ за до 100 души и доставя вода на стайна температура, охладена, средно или класически газирана вода, топла и гореща вода, по всяко време с натискането на бутон. Остатъчната вода от тавата за оттичане се изхвърля удобно в канала за отпадни води, при поискване е възможно интегрирането на подова стойка и оттичане в туба. Има избор между филтри Active-Pure или Hy-Protect от Kärcher.
Характеристики и предимства
Мултифункционален цветен дисплей със сензорни бутониЛесен за работа: напр. избор на температура, интензивност на CO₂, предупреждение за смяна на филтъра.
Повече пространство за пълненеДо 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Допълнителни видове водаГазирана вода във варианти Medium и Classic и топла и гореща вода.
Регулиране на количеството
- Количеството се регулира според големината на съда: 0,2 л. за чаши: 0,5 л. или 1 л. за бутилки.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Подавано налягане (бар)
|1,5 - 6
|Дебита на водата (л/ч)
|120
|Производителност на охлаждане (л/ч)
|65
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1900
|Фреон
|R290
|Гореща вода
|Да
|Студена вода
|Да
|Не охладена вода
|Да
|Тегло без аксесоари (кг)
|26,395
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|26,725
|Тегло с опаковката (кг)
|29,836
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|545 x 365 x 465
Обхват на доставката
- Преливник с индикатор за препълване
Оборудване
- Автоматична термична дезинфекция
- Автоматичен процес на изплакване
- Диспенсър с контактна защита
- Регулиране на количеството за чаша, бутилка или кана
- Означена позиция за поставяне на чашата / съд
- Източване на преливника: Без оттичане
- Eco-режим
- Таймер програма
- Версии: Настолна версия
- Електронен пакет: Адванс
- Хигиенично почистване: Термичен
Видео
Сфера на приложение
- Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
- Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники