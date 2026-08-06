Снабден с патентована система за термично почистване, интегрирана помпа и ефективни енергоспестяващи функции (режим за пестене на енергията и режим на готовност), както и с ясен дисплей, нашият диспенсър за вода WPD 200 Adv S Black впечатлява с полезни и удобни допълнителни функции като стандарт. Настолният моделът Advanced в черно е подходящ за до 100 души и доставя вода на стайна температура, охладена, средно или класически газирана вода, топла и гореща вода, по всяко време с натискането на бутон. Остатъчната вода от тавата за оттичане се изхвърля удобно в канала за отпадни води, при поискване е възможно интегрирането на подова стойка и оттичане в туба. Има избор между филтри Active-Pure или Hy-Protect от Kärcher.