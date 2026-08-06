WPD 200 Adv. Black
Нашият настолен диспенсър за вода WPD 200 Adv в черен цвят доставя 4 вида негазирана вода (на стайна температура, охладена, гореща, изключително гореща) за до 100 души. С патентовано термично почистване.
Охладена и на стайна температура, топла и гореща вода: нашият диспенсър за вода WPD 200 Adv в черен цвят надеждно доставя негазирана вода за до 100 души при 4 различни температурни нива, според вашите индивидуални нужди. Усъвършенстваният настолен уред с черен корпус има лесен за четене дисплей и може да се работи с Active-Pure или Hy-Protect филтри, предлагани отделно от Kärcher. Остатъчната вода от тавата за оттичане се изхвърля директно в канала за отпадни води, също така е възможно интегриране на помпа и изтичане в туба. Машината се почиства посредством патентована термична дезинфекция на водоносните части, стандартно са интегрирани полезни функции за пестене на енергия (пестене на енергия и режим на готовност).
Характеристики и предимства
Мултифункционален цветен дисплей със сензорни бутониЛесен за работа: напр. избор на температура, интензивност на CO₂, предупреждение за смяна на филтъра.
Повече пространство за пълненеДо 30 см висока зона на дозиране за удобно пълнене на съдове.
Допълнителни видове вода
Регулиране на количеството
- Количеството се регулира според големината на съда: 0,2 л. за чаши: 0,5 л. или 1 л. за бутилки.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Подавано налягане (бар)
|1,5 - 6
|Дебита на водата (л/ч)
|120
|Производителност на охлаждане (л/ч)
|65
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1900
|Фреон
|R290
|Гореща вода
|Да
|Студена вода
|Да
|Не охладена вода
|Да
|Тегло без аксесоари (кг)
|25,615
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|25,945
|Тегло с опаковката (кг)
|29,056
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|545 x 365 x 465
Обхват на доставката
- Преливник с индикатор за препълване
Оборудване
- Автоматична термична дезинфекция
- Автоматичен процес на изплакване
- Диспенсър с контактна защита
- Регулиране на количеството за чаша, бутилка или кана
- Означена позиция за поставяне на чашата / съд
- Източване на преливника: Без оттичане
- Eco-режим
- Таймер програма
- Версии: Настолна версия
- Електронен пакет: Адванс
- Хигиенично почистване: Термичен
Видео
Сфера на приложение
- Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
- Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники