Охладена и на стайна температура, топла и гореща вода: нашият диспенсър за вода WPD 200 Adv в черен цвят надеждно доставя негазирана вода за до 100 души при 4 различни температурни нива, според вашите индивидуални нужди. Усъвършенстваният настолен уред с черен корпус има лесен за четене дисплей и може да се работи с Active-Pure или Hy-Protect филтри, предлагани отделно от Kärcher. Остатъчната вода от тавата за оттичане се изхвърля директно в канала за отпадни води, също така е възможно интегриране на помпа и изтичане в туба. Машината се почиства посредством патентована термична дезинфекция на водоносните части, стандартно са интегрирани полезни функции за пестене на енергия (пестене на енергия и режим на готовност).