WPD 200 Basic Black

Диспенсър за вода WPD 200 Basic Black: настолно устройство захранващо до 100 души с охладена и на стайна температура негазирана вода. С енергоспестяващи функции и тава за оттичане. Химическо почистване.

Оборудван с полезни функции за пестене на енергия (режим с намалена енергия и режим на готовност), както и с интегрирана тава за оттичане, нашият диспенсър за вода WPD 200 Basic Black доставя за до 100 души неохладена и охладена негазирана вода по всяко време. Спестяващият място базов настолен уред в черен цвят може да работи с филтър Active-Pure или Hy-Protect от Kärcher, който трябва да бъде закупен отделно. Подова стойка и помпа, както и комплекти за прикрепване, също се предлагат за източване на водата от тавата за оттичане в туба или директно в канал за отпадни води. Машината се почиства химически.

Характеристики и предимства
Базово оборудване
  • Лесна, удобна за потребителя работа чрез сензорни бутони.
Повече пространство за пълнене
  • До 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50
Подавано налягане (бар) 1,5 - 6
Дебита на водата (л/ч) 120
Производителност на охлаждане (л/ч) 65
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 300
Фреон R290
Студена вода Да
Не охладена вода Да
Тегло без аксесоари (кг) 23,615
Тегло (с аксесоари) (кг) 23,945
Тегло с опаковката (кг) 27,056
Размери (Д × Ш × В) (мм) 545 x 365 x 465

Обхват на доставката

  • Преливник с индикатор за препълване

Оборудване

  • Диспенсър с контактна защита
  • Означена позиция за поставяне на чашата / съд
  • Източване на преливника: Без оттичане
  • Версии: Настолна версия
  • Електронен пакет: Basic
  • Хигиенично почистване: Химически
Диспенсър за вода WPD 200 Basic Black
Диспенсър за вода WPD 200 Basic Black
Диспенсър за вода WPD 200 Basic Black

Видео

Сфера на приложение
  • Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
  • Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники
Аксесоари
Почистващи препарати