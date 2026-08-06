WPD 200 Basic Black
Диспенсър за вода WPD 200 Basic Black: настолно устройство захранващо до 100 души с охладена и на стайна температура негазирана вода. С енергоспестяващи функции и тава за оттичане. Химическо почистване.
Оборудван с полезни функции за пестене на енергия (режим с намалена енергия и режим на готовност), както и с интегрирана тава за оттичане, нашият диспенсър за вода WPD 200 Basic Black доставя за до 100 души неохладена и охладена негазирана вода по всяко време. Спестяващият място базов настолен уред в черен цвят може да работи с филтър Active-Pure или Hy-Protect от Kärcher, който трябва да бъде закупен отделно. Подова стойка и помпа, както и комплекти за прикрепване, също се предлагат за източване на водата от тавата за оттичане в туба или директно в канал за отпадни води. Машината се почиства химически.
Характеристики и предимства
Базово оборудване
- Лесна, удобна за потребителя работа чрез сензорни бутони.
Повече пространство за пълнене
- До 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Подавано налягане (бар)
|1,5 - 6
|Дебита на водата (л/ч)
|120
|Производителност на охлаждане (л/ч)
|65
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 300
|Фреон
|R290
|Студена вода
|Да
|Не охладена вода
|Да
|Тегло без аксесоари (кг)
|23,615
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|23,945
|Тегло с опаковката (кг)
|27,056
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|545 x 365 x 465
Обхват на доставката
- Преливник с индикатор за препълване
Оборудване
- Диспенсър с контактна защита
- Означена позиция за поставяне на чашата / съд
- Източване на преливника: Без оттичане
- Версии: Настолна версия
- Електронен пакет: Basic
- Хигиенично почистване: Химически
Видео
Сфера на приложение
- Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
- Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники