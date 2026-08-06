Оборудван с полезни функции за пестене на енергия (режим с намалена енергия и режим на готовност), както и с интегрирана тава за оттичане, нашият диспенсър за вода WPD 200 Basic Black доставя за до 100 души неохладена и охладена негазирана вода по всяко време. Спестяващият място базов настолен уред в черен цвят може да работи с филтър Active-Pure или Hy-Protect от Kärcher, който трябва да бъде закупен отделно. Подова стойка и помпа, както и комплекти за прикрепване, също се предлагат за източване на водата от тавата за оттичане в туба или директно в канал за отпадни води. Машината се почиства химически.