Ефективните енергоспестяващи функции (режим с намалена енергия и режим на готовност) осигуряват много ниски експлоатационни разходи на нашия диспенсър WPD 200 Basic S White, който е подходящ за захранване с вода за до 100 души. Бялото базово настолно устройство доставя охладена или неохладена , негазирана или газирана вода, с натискането на бутон. Водата се филтрира с помощта на филтър Active-Pure или Hy-Protect, които се предлагат отделно от Kärcher. Тава за отцеждане и помпа са интегрирани, подова стойка, както и комплекти за прикрепване за източване на остатъчната вода в туба или директно в канала за отпадни води също се предлагат при поискване. Машината се почиства химически.