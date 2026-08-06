WPD 200 Basic S White

Снабдява до 100 души с 3 вида вода (неохладена, охладена, негазирана и газирана): настолен диспенсър за вода WPD 200 Basic S White. Химическо почистване. С тава за отцеждане и помпа.

Ефективните енергоспестяващи функции (режим с намалена енергия и режим на готовност) осигуряват много ниски експлоатационни разходи на нашия диспенсър WPD 200 Basic S White, който е подходящ за захранване с вода за до 100 души. Бялото базово настолно устройство доставя охладена или неохладена , негазирана или газирана вода, с натискането на бутон. Водата се филтрира с помощта на филтър Active-Pure или Hy-Protect, които се предлагат отделно от Kärcher. Тава за отцеждане и помпа са интегрирани, подова стойка, както и комплекти за прикрепване за източване на остатъчната вода в туба или директно в канала за отпадни води също се предлагат при поискване. Машината се почиства химически.

Характеристики и предимства
Диспенсър за вода WPD 200 Basic S White: Базово оборудване
Базово оборудване
Лесна, удобна за потребителя работа чрез сензорни бутони.
Диспенсър за вода WPD 200 Basic S White: Повече пространство за пълнене
Повече пространство за пълнене
До 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Диспенсър за вода WPD 200 Basic S White: Допълнителни видове вода
Допълнителни видове вода
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50
Подавано налягане (бар) 1,5 - 6
Дебита на водата (л/ч) 120
Производителност на охлаждане (л/ч) 65
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 300
Фреон R290
Студена вода Да
Не охладена вода Да
Газирана вода Да
Тегло без аксесоари (кг) 24,395
Тегло (с аксесоари) (кг) 24,725
Тегло с опаковката (кг) 27,836
Размери (Д × Ш × В) (мм) 545 x 365 x 465

Обхват на доставката

  • Преливник с индикатор за препълване

Оборудване

  • Диспенсър с контактна защита
  • Означена позиция за поставяне на чашата / съд
  • Източване на преливника: Без оттичане
  • Версии: Настолна версия
  • Електронен пакет: Basic
  • Хигиенично почистване: Химически
Диспенсър за вода WPD 200 Basic S White
Диспенсър за вода WPD 200 Basic S White
Диспенсър за вода WPD 200 Basic S White

Видео

Сфера на приложение
  • Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
  • Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники
Аксесоари
Почистващи препарати