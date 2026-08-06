WPD 200 Basic S White
Снабдява до 100 души с 3 вида вода (неохладена, охладена, негазирана и газирана): настолен диспенсър за вода WPD 200 Basic S White. Химическо почистване. С тава за отцеждане и помпа.
Ефективните енергоспестяващи функции (режим с намалена енергия и режим на готовност) осигуряват много ниски експлоатационни разходи на нашия диспенсър WPD 200 Basic S White, който е подходящ за захранване с вода за до 100 души. Бялото базово настолно устройство доставя охладена или неохладена , негазирана или газирана вода, с натискането на бутон. Водата се филтрира с помощта на филтър Active-Pure или Hy-Protect, които се предлагат отделно от Kärcher. Тава за отцеждане и помпа са интегрирани, подова стойка, както и комплекти за прикрепване за източване на остатъчната вода в туба или директно в канала за отпадни води също се предлагат при поискване. Машината се почиства химически.
Характеристики и предимства
Базово оборудванеЛесна, удобна за потребителя работа чрез сензорни бутони.
Повече пространство за пълненеДо 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Допълнителни видове вода
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Подавано налягане (бар)
|1,5 - 6
|Дебита на водата (л/ч)
|120
|Производителност на охлаждане (л/ч)
|65
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 300
|Фреон
|R290
|Студена вода
|Да
|Не охладена вода
|Да
|Газирана вода
|Да
|Тегло без аксесоари (кг)
|24,395
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|24,725
|Тегло с опаковката (кг)
|27,836
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|545 x 365 x 465
Обхват на доставката
- Преливник с индикатор за препълване
Оборудване
- Диспенсър с контактна защита
- Означена позиция за поставяне на чашата / съд
- Източване на преливника: Без оттичане
- Версии: Настолна версия
- Електронен пакет: Basic
- Хигиенично почистване: Химически
Видео
Сфера на приложение
- Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
- Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники