WPD 200 Basic White

Настолен диспенсър за вода WPD 200 Basic White с вградена тава за оттичане и енергоспестяващи функции. Снабдява до 100 души с неохладена и охладена вода. Химическо почистване.

Нашият диспенсър за вода WPD 200 Basic White доставя охладена и неохладена негазирана вода за до 100 души. Базовият настолен уред в бяло се доставя с тава за оттичане - при поискване се предлагат и много други конфигурации. Например, със съответен комплект за прикрепване, остатъчната вода от тавата за отцеждане може да се източи директно в туба или да се изведе в канала за отпадни води. Ако е необходимо, помпа и подова стойка също се предлагат за закупуване отделно. Водата се филтрира с помощта на филтър Active-Pure или Hy-Protect от Kärcher. Включени са и полезни енергоспестяващи функции (режим с намалена енергия и режим на готовност). Машината се почиства химически.

Характеристики и предимства
Базово оборудване
  • Лесна, удобна за потребителя работа чрез сензорни бутони.
Повече пространство за пълнене
  • До 30 см висока площ на наливане. Позволява удобното пълнене дори на големи съдове.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50
Подавано налягане (бар) 1,5 - 6
Дебита на водата (л/ч) 120
Производителност на охлаждане (л/ч) 65
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 300
Фреон R290
Студена вода Да
Не охладена вода Да
Тегло без аксесоари (кг) 23,615
Тегло (с аксесоари) (кг) 23,945
Тегло с опаковката (кг) 27,056
Размери (Д × Ш × В) (мм) 545 x 365 x 465

Обхват на доставката

  • Преливник с индикатор за препълване

Оборудване

  • Диспенсър с контактна защита
  • Означена позиция за поставяне на чашата / съд
  • Източване на преливника: Без оттичане
  • Версии: Настолна версия
  • Електронен пакет: Basic
  • Хигиенично почистване: Химически
Диспенсър за вода WPD 200 Basic White
Диспенсър за вода WPD 200 Basic White
Диспенсър за вода WPD 200 Basic White

Видео

Сфера на приложение
  • Подходящият диспенсър за вода за всяко място за монтаж
  • Офиси, производствени обекти, магазини, училища, университети, учреждения, хотели, ресторанти, болници и поликлиники
Аксесоари
Почистващи препарати