Нашият диспенсър за вода WPD 200 Basic White доставя охладена и неохладена негазирана вода за до 100 души. Базовият настолен уред в бяло се доставя с тава за оттичане - при поискване се предлагат и много други конфигурации. Например, със съответен комплект за прикрепване, остатъчната вода от тавата за отцеждане може да се източи директно в туба или да се изведе в канала за отпадни води. Ако е необходимо, помпа и подова стойка също се предлагат за закупуване отделно. Водата се филтрира с помощта на филтър Active-Pure или Hy-Protect от Kärcher. Включени са и полезни енергоспестяващи функции (режим с намалена енергия и режим на готовност). Машината се почиства химически.