Премахване на котлен камък от кранчета без никакви инструменти

Когато времето ви притиска, има бърз и ефективен начин за премахване на котлен камък от кранчетата без разглобяване и без специални инструменти. Просто накиснете памучна кърпа (или кърпа за съдове) в разтвор от оцет или лимонов сок с вода и я увийте плътно около кранчето. Оставете да действа поне 30–60 минути – а при по-твърд варовик и силен котлен камък най-добре за една нощ.

Ако нямате подходяща кърпа, използвайте балон или малка найлонова торбичка, напълнете я с оцетен разтвор и я закрепете върху чешмата — киселината ще разтвори варовика равномерно. След обработката изплакнете кранчето с чиста вода и го полирайте със суха микрофибърна кърпа, за да върнете лъскавия хромиран блясък. Ако все още има следи от мръсотия, запушване или микрочастици ръжда в аератора, е добре да го развиете и почистите по-задълбочено.

След като котленият камък е премахнат, почистете цялата мивка и санитарната арматура — така банята веднага придобива свеж и чист вид, сякаш е нова.