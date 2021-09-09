Отстраняване на котлен камък от кранчета

Упоритият котлен камък и варовиковите отлагания могат много бързо да се натрупат върху кранчетата и смесителите в банята, особено при твърда вода. Това не само разваля вида на лъскавите фитинги, но и затруднява свободния поток на вода и постепенно запушва аератора на чешмата. За да поддържате кранчето си блестящо чисто и без варовик, е важно редовно почистване и премахване на котления камък — с тези работещи методи без търкане, без усилие и без агресивни химикали.

Съвети на Kärcher за премахване на котлен камък от крановете на чешмите

Премахване на котлен камък навреме

Инкрустираният варовик върху полираните хромирани кранчета не е просто грозно – колкото по-дълго престоява върху повърхността, толкова по-труден става за премахване. Калцираното кранче води до по-бавен поток на вода, неправилно разпръскване и неприятни пръски настрани. Освен визуалния проблем, варовиковите отлагания задържат бактерии и микроорганизми — и ако пиете вода от такова кранче, реално пиете и бактериалното натрупване. Затова редовното почистване и отстраняване на котления камък е задължително — колкото по-рано реагирате, толкова по-лесно и ефективно се премахва варовикът, преди да образува твърд и дебел слой.

Премахване на котлен камък от чешмата: Най-добрите домашни средства за разграждане на котлен камък

За особено калцирана вода в дома, препоръчваме редовно премахване на котлен камък от смесителите. При това трябва не само да почистите целия фитинг, но и внимателно да отстраните отлаганията от аератора на струята на смесителя по-специално.

Какво да правите за премахване на котлен камък:

  • За почистване: Развийте аератора на смесителя на ръка или с помощта на тръбен ключ. Най-добре е да увиете кърпа около него, за да предотвратите надраскване на метала при отвиване.
  • След това разглобете дюзата на три части: филтър, съединителна гайка и уплътнение.
  • Почистване на котлен камък с оцет: Поставете и трите части в оцет или оцетна есенция за около 15 минути, докато варовикът се разтвори. Лимонената киселина има същия ефект. Просто разтворете половин супена лъжица лимонена киселина на прах в 100 ml топла вода и поставете частите в нея.
  • След отстраняване на котления камък, изплакнете всичко с чиста вода и сглобете отново.
Съвет на Kärcher: Отстраняване на котлен камък от аератора на смесителя с оцетна есенция
Съвети на Kärcher за премахване на котлен камък от кранчета без инструменти

Премахване на котлен камък от кранчета без никакви инструменти

Когато времето ви притиска, има бърз и ефективен начин за премахване на котлен камък от кранчетата без разглобяване и без специални инструменти. Просто накиснете памучна кърпа (или кърпа за съдове) в разтвор от оцет или лимонов сок с вода и я увийте плътно около кранчето. Оставете да действа поне 30–60 минути – а при по-твърд варовик и силен котлен камък най-добре за една нощ.

Ако нямате подходяща кърпа, използвайте балон или малка найлонова торбичка, напълнете я с оцетен разтвор и я закрепете върху чешмата — киселината ще разтвори варовика равномерно. След обработката изплакнете кранчето с чиста вода и го полирайте със суха микрофибърна кърпа, за да върнете лъскавия хромиран блясък. Ако все още има следи от мръсотия, запушване или микрочастици ръжда в аератора, е добре да го развиете и почистите по-задълбочено.

След като котленият камък е премахнат, почистете цялата мивка и санитарната арматура — така банята веднага придобива свеж и чист вид, сякаш е нова.

Отстраняване на котлен камък от кранчета с почистващ препарат

Ако котленият камък е особено упорит и натрупан, можете да използвате специализиран почистващ препарат за варовик. Най-ефективни са киселите санитарни почистващи препарати (pH между 0 и 4), които бързо разтварят варовиковите отлагания по кранчета и чешми. Нанесете препарата върху фитинга и почистете внимателно с мека гъба или микрофибърна кърпа, за да избегнете надраскване.

Важно: боравете внимателно с почистващите средства — ако съдържат фини абразивни частици, те могат да увредят деликатните повърхности, като хром и алуминий. Винаги проверявайте инструкциите на етикета и първо тествайте върху незабележима зона, за да осигурите безопасно почистване и безупречен лъскав резултат.

Съвет от Kärcher: Отстраняване на котлен камък от кранчета с препарат за котлен камък

Често задавани въпроси

Най-бързият метод е да увиете кърпа, напоена с оцет или лимонена киселина, около кранчето и да оставите да подейства 15–30 минути. След това изплаквате и полирате с микрофибърна кърпа.

Лимонената киселина е по-деликатна към хромираните повърхности, докато оцетът действа по-силно върху натрупан варовик. За ежедневна употреба – лимонена киселина, за по-тежки налепи – оцет.

Непряко – да. Варовиковите налепи задържат бактерии, които могат да преминат във водата. Редовното почистване значително намалява риска.

Увийте кърпа, напоена с оцет или лимонен сок, около чешмата. За още по-силен ефект може да ползвате балон или малка торбичка, пълна с оцет.

За силни натрупвания препоръчваме кисел санитарен почистващ препарат с pH 0–4. Използвайте го внимателно с микрофибърна кърпа, за да избегнете надраскване.

Да – редовно избърсвайте кранчето след употреба и използвайте омекотител за вода или филтър против варовик, ако имате „твърда вода“.

В райони с твърда вода – 1–2 пъти седмично. При мека вода – примерно 1–2 пъти месечно.

