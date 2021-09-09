Почистване на паркет и ламинат
Независимо дали става дума за хол, спалня, трапезария или коридор – дървените подове, като паркет и ламиниран паркет, създават уютна атмосфера и са значително по-лесни за поддръжка от текстилните настилки. Въпреки това правилното почистване на паркет и ламинат е ключово, за да се запази естествената им красота и да се избегнат петна, надрасквания и увреждане от влага. В следващите редове ще откриете най-важните съвети за грижа, поддръжка и премахване на следи от дървени подове, така че подът ви да остане красив години наред.
Паркет, ламинат и други подобни: На какво трябва да обърнете внимание, когато ги почиствате?
Когато става въпрос за дървени подове, най-често се избира между паркет, подови дъски и ламиниран паркет. Макар на пръв поглед да изглеждат сходни, тези настилки имат различен състав и различни изисквания за почистване и поддръжка. Паркетът и подовите дъски са изцяло изработени от естествено дърво, което ги прави по-чувствителни към влага и химикали. Ламинатът, от своя страна, е многослоен материал с декоративен слой и защита от меламинова смола, което го прави по-устойчив, но с по-уязвими ръбове. Именно затова правилната техника за почистване на паркет и ламинат е от решаващо значение за предотвратяване на подуване, надраскване и загуба на блясък.
Почистване на паркет и под от дъски
Паркетът се предлага в различни вариации, например лентов паркет, мозаечен паркет или паркет рибена кост. Подът от дъски не се различава от паркетната подова настилка, но нейните дъски се произвеждат от дърво с правилна дължина и следователно са значително по-дълги от парчетата дърво в паркетния под. И при двете подови настилки е от решаващо значение как се обработва повърхността: те са или с восък, омаслени или лакирани. Восъчният паркет се обработва с восък, при което на дървото се придава матово до гланцово покритие. Омасленият паркет се обработва с масло, при което широките фуги са по-добре защитени от влага. Лакираният паркет намалява проникването на влага и мръсотия, но това не предотвратява попадането на вода във фугите и дълбоките драскотини. Поради това паркетът е чувствителен към влага. Това означава, че при почистване е важно да се гарантира, че на пода остава възможно най-малко влага. Това е известно като влажно почистване. Освен това дървените подове могат да набъбнат или да се свият в зависимост от влажността.
Ламинат
Ламинатът обикновено се полага с ефект на дърво, но се предлага и с ефект на плочки или камък. Състои се от плоскост от дървесни влакна като носещ слой, декоративен слой и отгоре прозрачен слой меламинова смола, т. нар. наслагване. Повърхността е устойчива на надраскване и е лесна за почистване. Въпреки това, ръбовете обикновено са чувствителни към влага – особено ако ламинатът е положен неправилно. Следователно този тип подови настилки трябва да почиствате само чрез влажно почистване, както и при паркета, т.е. с минимална влажност.
Сухо почистване с прахосмукачка и бърсалка за прах
Преди мокро избърсване прахът и мръсотията, като косми от домашни любимци, трябва да се отстранят от паркета и ламината с прахосмукачка, метла или бърсалка за прах с ресни. В противен случай водата за избърсване се смесва с мръсотията, което причинява ивици или дори фини драскотини по пода, когато го избършете. Мръсотията може също да се отстрани особено удобно с прахосмукачка робот, оставяйки време за други задачи по почистване или за почивка.
При почистване на дървени подове е важно да използвате правилната дюза. Много прахосмукачки имат специална дюза за твърд под или допълнителна дюза за паркет. Те обикновено са оборудвани с малка четка, изработена от естествен косъм, която предпазва деликатните дървени подове от надраскване.
След това можете да започнете мокрото почистване – независимо дали по традиционния начин с мопа, кърпа от микрофибър или с почистващ уред за подове. Има и прахосмукачки робот, които едновременно събират насипна мръсотия и почистват с влажен моп, като имат прикрепена влажна микрофибърна кърпа към устройството. По този начин можете да оставите както предварителното изсмукване, така и избърсването на робота.Когато работите с моп или микрофибърна кърпа, важно е да го изстискате добре, преди да избършете пода, така че да остане само малко влага върху дървения под и да изсъхне в рамките на няколко минути. Когато избирате тъкан за почистване, за предпочитане е да използвате микрофибър: Тези влакна имат подсилено механично действие и събират мръсотията, дори когато не се използва почистващ препарат. При омаслен или восъчен паркет може да се използва гюдерия или кърпи от вискоза или памук за защита на избърсаните повърхности.
Влажно избърсване с уреди за почистване на твърди подове
Тъй като паркетът и ламинатът са чувствителни към влага, важно е да използвате възможно най-малко вода при почистването им. В противен случай подовото покритие може да се надуе и да се повреди трайно. Специалните почистващи препарати за подове са подходящи за нежно, влажно избърсване. Те оставят след себе си минимална остатъчна влага, която изсъхва напълно само за няколко минути. А досадната задача да изплакнете и извивате мопа ръчно е в миналото.
Преди да избършете с уред за почистване на твърди подове, трябва да премахнете праха и грубите замърсявания от дървените подове. При модели, които имат и функция за засмукване, няма нужда от предварително почистване на подовете с прахосмукачката.
След това можете да започнете мокрото почистване. Най-добрият начин за почистване е да добавите препарат за дървени подове към прясната вода. Докато избърсвате, уредът за почистване на подове трябва да се движи бавно напред-назад с припокриващи се движения. Това гарантира, че подът се почиства равномерно и няма ивици. Дървената повърхност обикновено изсъхва в рамките на две минути. Ако след това време все още можете да видите мокри зони, препоръчваме да изсушите ръчно с мека кърпа.
Съвети за работа с уреди за почистване на твърди подове
Когато използвате уред за почистване на подове за паркет, ламинат или други твърди настилки, правилната техника е ключова за постигане на чист, блестящ и безопасен резултат. Ето най-важните препоръки:
1. Почиствайте, като се движите назад към вратата
Така предотвратявате стъпване върху вече почистените участъци на паркета или ламината, докато все още са влажни. Това гарантира равномерно почистване без следи и отпечатъци.
2. Отстранете остатъците от стар препарат
При първа употреба на уред за ламинат и паркет е възможно по пода да има натрупани остатъци от предишни препарати, които пречат на добрия резултат. Затова се препоръчва първо да избършете без препарат, само с прясна вода, докато всички стари слоеве бъдат премахнати.
3. При смяна на типа настилка – почистете ролките
Ако преминавате от почистване на паркет към плочки или от ламинат към друга повърхност, винаги изплаквайте ролките или използвайте втори комплект. Така избягвате пренасяне на мръсотия и химикали между различните настилки.
4. Не задържайте уреда твърде дълго на едно място
Прекаленото навлажняване може да причини набъбване на паркета, деформации в ламината или поява на петна. Работете с плавни, равномерни движения.
5. Внимавайте при омаслени или восъчни дървени подове
Тези настилки имат защитен слой, който лесно може да бъде премахнат, ако уредът се задържи на едно място твърде дълго. При омаслен паркет и восъчен паркет използвайте минимална влага и работете бързо.
6. Тествайте деликатните подове
При чувствителни настилки, като необработен корк, винаги тествайте уреда и влажността върху незабележимо място. Така се уверявате, че подът е водоустойчив и няма риск от повреди.
Избърсване на паркет и ламинат с парочистачка
Почистването на ламинат и паркет с парочистачка е възможно, но изисква особено внимание, защото дървесните настилки са чувствителни към влага и висока температура. За безопасен и ефективен резултат използвайте дюзата за под с микрофибърна кърпа и работете с бързи, плавни движения напред–назад.
Важно е да прилагате минимално количество пара – точно толкова, колкото е необходимо, за да разтворите леките замърсявания. Никога не задържайте дюзата твърде дълго на едно място, защото парата може да образува локви, а това води до набъбване на паркета или увреждане на ръбовете на ламината.
Ако парочистачката има регулиране на парата, изберете най-ниската степен. Така намалявате риска дървената настилка да се навлажни прекомерно.
Препоръчително е да използвате парочистачка само върху правилно положен паркет или ламинат, при които влагата не може да проникне през фугите или незащитените ръбове. Ако подът не е добре уплътнен, съществува сериозна опасност от надуване, деформации или повдигане на ламелите.
Всичко се свежда до препарата за почистване на под
За да се гарантира, че дървеният под е не само чист, но и добре поддържан, за почистване трябва да се използва препарат, който съдържа компонент за поддръжка в допълнение към почистващия компонент. Правилното оборудване за конкретен дървен под зависи от това как е обработена повърхността на дървения под:
Лакирани дървени подове: Почистващ препарат със защита от влага е идеален за цялостно и нежно почистване, освежаване и грижа за лакирани дървени подове (паркет, корк и ламинат). Има импрегниращ ефект, при което подовата настилка абсорбира по-малко влага. Следователно дървото е защитено не само от набъбване, но и от нови замърсявания.
Омаслени/восъчни дървени подове: Средство за почистване със специален компонент за поддръжка, който оставя след себе си полуматов гланц без ивици и също така предпазва пода от влага, е идеален за почистване и грижа за омаслени или восъчни дървени подове. В този случай обаче трябва да спазвате и инструкциите за дозиране, тъй като при честа употреба на средства за грижа върху дървото се образува лепкаво покритие, което събира прах. Не трябва да използвате алкални почистващи препарати, като многофункционални почистващи препарати, за омаслени или намазани с восък дървени подове, тъй като те отстраняват от дървото твърде много вещество за неговата грижа.
Ако по пода все още има ивици, след като го избършете, може да сте използвали твърде много препарат. Зоните, които се използват по-рядко, първо стават сиви, тъй като прекалено дебелото защитно покритие се свързва с праха. Тези зони трябва да се избършат първо и само с вода. След това използвайте грижата за избърсване, за да почистите зоните, които се използват по-често.
Съвет: Ако не сте сигурни кой препарат е подходящ за вашия под, препоръчваме да го тествате на незабележимо място. Допълнителна информация относно почистването и поддръжката на съответното подово покритие често се включва и в инструкциите за почистване и грижи от производителя на подовото покритие.
SOS: Премахване на петна от паркет и ламинат
Премахването на петна от паркет и ламинат зависи от това дали замърсяването е повърхностно или вече е проникнало в структурата на дървото. Колкото по-бързо реагирате, толкова по-лесно се почиства подът без риск от увреждане.
1. Повърхностни петна (храна, пръски, следи от обувки) – При разливане на течности като червено вино, сок или кафе, попийте веднага с абсорбираща кърпа. Така предотвратявате проникването им под защитния слой. Леките повърхностни петна по паркет и ламинат се премахват с леко влажна микрофибърна кърпа, която не надрасква дървото.
2. Упорити петна върху ламинат и паркет – За по-замърсени зони използвайте универсален почистващ препарат, подходящ за дървени подове. Ако предпочитате домашни методи, можете да приложите:
- разтвор от вода и течност за миене;
- неутрален сапун;
- съвсем малко омекотител (за следи от подметки);
- гумичка за замърсявания (magic eraser) за сиви следи;
- малко метилиран спирт за премахване на багрила и маркери.
Работете винаги по посока на дървесните влакна, за да не оставите следи, и след третиране задължително избършете с чиста вода.
3. Проникнали петна са най-трудните случаи – Когато петното е проникнало през покритието и е навлязло в маслото, восъка или лака, обикновено не може да бъде отстранено само с препарат. В такива случаи често се налага:
- внимателно сваляне на защитния слой;
- локално шлифоване;
- третиране с подходящ продукт и повторно омасляване/лакиране.
За тежки и стари петна най-сигурното решение е професионално почистване или възстановяване на паркета, за да не се увреди още повече повърхността.