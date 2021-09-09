Сухо почистване с прахосмукачка и бърсалка за прах

Преди мокро избърсване прахът и мръсотията, като косми от домашни любимци, трябва да се отстранят от паркета и ламината с прахосмукачка, метла или бърсалка за прах с ресни. В противен случай водата за избърсване се смесва с мръсотията, което причинява ивици или дори фини драскотини по пода, когато го избършете. Мръсотията може също да се отстрани особено удобно с прахосмукачка робот, оставяйки време за други задачи по почистване или за почивка.

При почистване на дървени подове е важно да използвате правилната дюза. Много прахосмукачки имат специална дюза за твърд под или допълнителна дюза за паркет. Те обикновено са оборудвани с малка четка, изработена от естествен косъм, която предпазва деликатните дървени подове от надраскване.

След това можете да започнете мокрото почистване – независимо дали по традиционния начин с мопа, кърпа от микрофибър или с почистващ уред за подове. Има и прахосмукачки робот, които едновременно събират насипна мръсотия и почистват с влажен моп, като имат прикрепена влажна микрофибърна кърпа към устройството. По този начин можете да оставите както предварителното изсмукване, така и избърсването на робота.Когато работите с моп или микрофибърна кърпа, важно е да го изстискате добре, преди да избършете пода, така че да остане само малко влага върху дървения под и да изсъхне в рамките на няколко минути. Когато избирате тъкан за почистване, за предпочитане е да използвате микрофибър: Тези влакна имат подсилено механично действие и събират мръсотията, дори когато не се използва почистващ препарат. При омаслен или восъчен паркет може да се използва гюдерия или кърпи от вискоза или памук за защита на избърсаните повърхности.