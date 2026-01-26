Препарат за под за запечатани дървени повърхности RM 534, 500мл

За цялостно и нежно почистване, обновяване и грижа за лакирани дървени подове. С ефективна защита от влага и подуване на пода. Със свеж аромат на лимон.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло (кг) 0,501
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,585
Размери (Д х Ш х В) (мм) 65 x 65 x 210
Сфера на приложение
  • Запечатан паркет
  • Ламинат
  • Корк