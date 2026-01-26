Препарат за под за запечатани дървени повърхности RM 534, 500мл
За цялостно и нежно почистване, обновяване и грижа за лакирани дървени подове. С ефективна защита от влага и подуване на пода. Със свеж аромат на лимон.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло (кг)
|0,501
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,585
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 65 x 210
Сфера на приложение
- Запечатан паркет
- Ламинат
- Корк