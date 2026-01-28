FC 7 Signature Line

Луксозният уред за под FC 7 Signature Line осигурява прясно избърсани подове. Комплектът включва 500 мл универсален почистващ препарат, 30 мл препарат за почистване на камък и допълнителен комплект валяци.

Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Новия луксозен FC 7 Signature: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство в своята категория. FC 7 Signature Line прави вашия под наистина УАУ и то за половината от обичайното време.** Благодарение на 4-ролковата технология и 2 нива на почистване плюс функцията Boost, той премахва всички видове сухи и мокри замърсявания. LED светлините в почистващата глава не оставят нито една прашинка незабелязана, а специалните филтри осигуряват добро почистване на косми. Нашият луксозен модел е напълно оборудван с допълнителни валяци за камък за справяне с петна и замърсявания по всички подове.

Характеристики и предимства
Signature Line предимства
Signature Line предимства
Подписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Подова глава с вградени светодиоди
Подова глава с вградени светодиоди
За осветяване на пространства под мебели или в тъмни ниши и ъгли.
Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания с една стъпка
Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания с една стъпка
50 % спестяване на време **: Технологията с четири валяка позволява избърсване без нужда от предварително почистване с прахосмукачка. Оптимално почистване на косми с вграден филтър за косми. Почиства до ръба.
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобно
  • Система с 2 резервоара: постоянно навлажняване на валяците от резервоара за прясна вода, докато мръсотията се събира в контейнера за мръсна вода.
  • Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане.
  • Валяците се перат машинно при 60 ° C.
Самостоятелно и маневрено
  • Практично за прекъсвания на работа: Устройството стои самостоятелно.
  • Лесно почистване под мебелите и около препятствия.
  • Четири валяка, с противоположно въртене, гарантират нежно и безпроблемно плъзгане по пода.
Два различни режима на почистване плюс функция за усилване
  • Въртенето на ролките и количеството вода могат да се регулират в зависимост от вида на замърсяванията и пода, допълнителна функция Boost за упорити замърсявания.
  • Подходящ за всички твърди подове - включително паркет, ламинат, камък и керамични плочки, PVC и винил.
  • Минимнална остатъчна влага. Подът може да бъде използван отново след 2 мин.
Време на работа прибл. 45 минути благодарение на мощната литиево-йонна батерия
  • Функция за почистване на устройството и ролките.
  • Максимална свобода на движение при почистване, благодарение на независимостта от електрическите контакти - няма нужда да сменяте контактите.
  • Индикатор на батерията - тристепенен LCD дисплей.
Интелигентен мониторинг на нивото на резервоара
  • Визуален и звуков сигнал за празен резервоар за прясна вода и пълен резервоар за мръсна вода.
  • Защита от преливане: Автоматично изключване, ако резервоарът за мръсна вода не се изпразни.
Спецификации

Технически данни

Ефективност на площ/пълен заряд (м²) прибл. 175
Обем на резервоар за чиста вода (мл) 400
Обем на резервоар за мръсна вода (мл) 200
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Работна ширина на валяците (мм) 300
Време за изсъхване на почистените подове (мин) прибл. 2
Ниво на шум (дБ(А)) 59
Волтаж на батерията (В) 25
Капацитет на батерията (Ач) 2,85
Време за работа с едно зареждане (мин) прибл. 45
Време за зареждане на батерията (ч) 4
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 4,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 310 x 230 x 1210

* FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба. /
** Уредът за почистване на под Kärcher съкращава времето за почистване с до 50%, тъй като обикновената мръсотия в домакинството може да се отстрани от твърдите подове с една стъпка, като се премахне необходимостта от прахосмукачка преди избърсване.

Обхват на доставката

  • Универсални валяци: 4 бр.
  • Валяци за каменни подови настилки: 4 бр.
  • Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 500 мл, Препарат за под от камък RM 537, 30 мл
  • Станция за почистване и съхранение
  • Зарядно устройство
  • Четка за почистване

Оборудване

  • Въртенето на валяците и обемът на водата могат да се регулират
  • Система с два резервоара
  • Подова глава с вградени светодиоди
  • Режим на самопочистване
Видео

Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Дори упорита мръсотия
  • Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
  • Фина мръсотия
  • Изсмукване на сухи замърсявания
  • Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
Аксесоари
Почистващи препарати