FC 7 Signature Line
Луксозният уред за под FC 7 Signature Line осигурява прясно избърсани подове. Комплектът включва 500 мл универсален почистващ препарат, 30 мл препарат за почистване на камък и допълнителен комплект валяци.
Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Новия луксозен FC 7 Signature: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство в своята категория. FC 7 Signature Line прави вашия под наистина УАУ и то за половината от обичайното време.** Благодарение на 4-ролковата технология и 2 нива на почистване плюс функцията Boost, той премахва всички видове сухи и мокри замърсявания. LED светлините в почистващата глава не оставят нито една прашинка незабелязана, а специалните филтри осигуряват добро почистване на косми. Нашият луксозен модел е напълно оборудван с допълнителни валяци за камък за справяне с петна и замърсявания по всички подове.
Характеристики и предимства
Signature Line предимстваПодписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Подова глава с вградени светодиодиЗа осветяване на пространства под мебели или в тъмни ниши и ъгли.
Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания с една стъпка50 % спестяване на време **: Технологията с четири валяка позволява избърсване без нужда от предварително почистване с прахосмукачка. Оптимално почистване на косми с вграден филтър за косми. Почиства до ръба.
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобно
- Система с 2 резервоара: постоянно навлажняване на валяците от резервоара за прясна вода, докато мръсотията се събира в контейнера за мръсна вода.
- Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане.
- Валяците се перат машинно при 60 ° C.
Самостоятелно и маневрено
- Практично за прекъсвания на работа: Устройството стои самостоятелно.
- Лесно почистване под мебелите и около препятствия.
- Четири валяка, с противоположно въртене, гарантират нежно и безпроблемно плъзгане по пода.
Два различни режима на почистване плюс функция за усилване
- Въртенето на ролките и количеството вода могат да се регулират в зависимост от вида на замърсяванията и пода, допълнителна функция Boost за упорити замърсявания.
- Подходящ за всички твърди подове - включително паркет, ламинат, камък и керамични плочки, PVC и винил.
- Минимнална остатъчна влага. Подът може да бъде използван отново след 2 мин.
Време на работа прибл. 45 минути благодарение на мощната литиево-йонна батерия
- Функция за почистване на устройството и ролките.
- Максимална свобода на движение при почистване, благодарение на независимостта от електрическите контакти - няма нужда да сменяте контактите.
- Индикатор на батерията - тристепенен LCD дисплей.
Интелигентен мониторинг на нивото на резервоара
- Визуален и звуков сигнал за празен резервоар за прясна вода и пълен резервоар за мръсна вода.
- Защита от преливане: Автоматично изключване, ако резервоарът за мръсна вода не се изпразни.
Спецификации
Технически данни
|Ефективност на площ/пълен заряд (м²)
|прибл. 175
|Обем на резервоар за чиста вода (мл)
|400
|Обем на резервоар за мръсна вода (мл)
|200
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Работна ширина на валяците (мм)
|300
|Време за изсъхване на почистените подове (мин)
|прибл. 2
|Ниво на шум (дБ(А))
|59
|Волтаж на батерията (В)
|25
|Капацитет на батерията (Ач)
|2,85
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|прибл. 45
|Време за зареждане на батерията (ч)
|4
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба. /
** Уредът за почистване на под Kärcher съкращава времето за почистване с до 50%, тъй като обикновената мръсотия в домакинството може да се отстрани от твърдите подове с една стъпка, като се премахне необходимостта от прахосмукачка преди избърсване.
Обхват на доставката
- Универсални валяци: 4 бр.
- Валяци за каменни подови настилки: 4 бр.
- Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 500 мл, Препарат за под от камък RM 537, 30 мл
- Станция за почистване и съхранение
- Зарядно устройство
- Четка за почистване
Оборудване
- Въртенето на валяците и обемът на водата могат да се регулират
- Система с два резервоара
- Подова глава с вградени светодиоди
- Режим на самопочистване
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Дори упорита мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Фина мръсотия
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания