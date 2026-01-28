Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Новия луксозен FC 7 Signature: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство в своята категория. FC 7 Signature Line прави вашия под наистина УАУ и то за половината от обичайното време.** Благодарение на 4-ролковата технология и 2 нива на почистване плюс функцията Boost, той премахва всички видове сухи и мокри замърсявания. LED светлините в почистващата глава не оставят нито една прашинка незабелязана, а специалните филтри осигуряват добро почистване на косми. Нашият луксозен модел е напълно оборудван с допълнителни валяци за камък за справяне с петна и замърсявания по всички подове.