EWM 2
Безжичният EWM 2 премахва петна и пръски – без да се налага да влачите кофа или да търкате. Оставя повърхностите с 20% по-чисти от мопа.* Време за работа на батерията: Прибл. 20 мин.
Премахване на петна и пръски чак до ръба – без нужда от кофа или неуморно търкане. Невъзможно? Помисли отново! Акумулаторният моп EWM 2 с двата си резервоара прави това възможно – а конвенционалните мопове са излишни. Въртящите се ролки непрекъснато се намокрят с прясна вода, докато събраната мръсотия завършва в резервоара за отпадни води. Устройството оставя подовете до 20% по-чисти от обикновените мопове*. Благодарение на тънката си форма и гъвкавият въртящ се валяк, EWM 2 не само достига лесно под мебелите, но и спестява място за съхранение. Времето за изсъхване на пода е само около две минути, което го прави идеално подходящ за използване върху всички видове твърди подови настилки (напр. плочки, паркет, ламинат, PVC и винил). Мощната литиево-йонна батерия има време на работа от прибл. 20 минути. Това ви позволява да почистите до 60 m² подово пространство с едно зареждане на батерията.
Характеристики и предимства
Премахва пръски и петна.Заменя традиционния моп и кофа Почиства до ръба.
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобноБез усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане.
Компактен дизайн и накрайник с гъвкава връзкаЛесно почистване под мебелите и около препятствия. Лесен транспорт и удобна употреба благодарение на ниското тегло на уреда. Компактно съхранение.
Подходящ за всички твърди подове (например запечатан, омаслен, восъчен паркет, ламинат, плочки, PVC, винил)
- Минимнална остатъчна влага. Подът може да бъде използван отново след 2 мин.
- Широка гама от почистващи препарати и продукти за грижа за всички видове подове.
Приблизително 20 минути живот на батерията от мощната литиево-йонна батерия
- Максимална свобода на движение при почистване, благодарение на независимостта от електрическите контакти - няма нужда да сменяте контактите.
- Индикатор на батерията - тристепенен LCD дисплей.
Станция за паркиране с място за съхранение на валяците
- Практично съхранение и прибиране на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|120 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ефективност на площ/пълен заряд (м²)
|прибл. 60
|Обем на резервоар за чиста вода (мл)
|360
|Обем на резервоар за мръсна вода (мл)
|140
|Работна ширина на валяците (мм)
|300
|Време за изсъхване на почистените подове (мин)
|прибл. 2
|Волтаж на батерията (В)
|7,2 - 7,4
|Капацитет на батерията (Ач)
|2,5
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|прибл. 20
|Време за зареждане на батерията (ч)
|4
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 постига до 20% по-добра ефективност на почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсване в категорията тестове „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване и почистване до ръба.
Обхват на доставката
- Универсални валяци: 2 бр.
- Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
- Станция за паркиране с място за съхранение на валяците
- Зарядно устройство
Оборудване
- Система с два резервоара
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Дори упорита мръсотия