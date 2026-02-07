EWM 2

Безжичният EWM 2 премахва петна и пръски – без да се налага да влачите кофа или да търкате. Оставя повърхностите с 20% по-чисти от мопа.* Време за работа на батерията: Прибл. 20 мин.

Премахване на петна и пръски чак до ръба – без нужда от кофа или неуморно търкане. Невъзможно? Помисли отново! Акумулаторният моп EWM 2 с двата си резервоара прави това възможно – а конвенционалните мопове са излишни. Въртящите се ролки непрекъснато се намокрят с прясна вода, докато събраната мръсотия завършва в резервоара за отпадни води. Устройството оставя подовете до 20% по-чисти от обикновените мопове*. Благодарение на тънката си форма и гъвкавият въртящ се валяк, EWM 2 не само достига лесно под мебелите, но и спестява място за съхранение. Времето за изсъхване на пода е само около две минути, което го прави идеално подходящ за използване върху всички видове твърди подови настилки (напр. плочки, паркет, ламинат, PVC и винил). Мощната литиево-йонна батерия има време на работа от прибл. 20 минути. Това ви позволява да почистите до 60 m² подово пространство с едно зареждане на батерията.

Характеристики и предимства
Електрически моп EWM 2: Премахва пръски и петна.
Премахва пръски и петна.
Заменя традиционния моп и кофа Почиства до ръба.
Електрически моп EWM 2: Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобно
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобно
Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане.
Електрически моп EWM 2: Компактен дизайн и накрайник с гъвкава връзка
Компактен дизайн и накрайник с гъвкава връзка
Лесно почистване под мебелите и около препятствия. Лесен транспорт и удобна употреба благодарение на ниското тегло на уреда. Компактно съхранение.
Подходящ за всички твърди подове (например запечатан, омаслен, восъчен паркет, ламинат, плочки, PVC, винил)
  • Минимнална остатъчна влага. Подът може да бъде използван отново след 2 мин.
  • Широка гама от почистващи препарати и продукти за грижа за всички видове подове.
Приблизително 20 минути живот на батерията от мощната литиево-йонна батерия
  • Максимална свобода на движение при почистване, благодарение на независимостта от електрическите контакти - няма нужда да сменяте контактите.
  • Индикатор на батерията - тристепенен LCD дисплей.
Станция за паркиране с място за съхранение на валяците
  • Практично съхранение и прибиране на уреда.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 120 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Ефективност на площ/пълен заряд (м²) прибл. 60
Обем на резервоар за чиста вода (мл) 360
Обем на резервоар за мръсна вода (мл) 140
Работна ширина на валяците (мм) 300
Време за изсъхване на почистените подове (мин) прибл. 2
Волтаж на батерията (В) 7,2 - 7,4
Капацитет на батерията (Ач) 2,5
Време за работа с едно зареждане (мин) прибл. 20
Време за зареждане на батерията (ч) 4
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 2,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 305 x 226 x 1220

* EWM 2 постига до 20% по-добра ефективност на почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсване в категорията тестове „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване и почистване до ръба.

Обхват на доставката

  • Универсални валяци: 2 бр.
  • Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
  • Станция за паркиране с място за съхранение на валяците
  • Зарядно устройство

Оборудване

  • Система с два резервоара
Видео

Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Дори упорита мръсотия
Аксесоари
Почистващи препарати