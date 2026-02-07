Премахване на петна и пръски чак до ръба – без нужда от кофа или неуморно търкане. Невъзможно? Помисли отново! Акумулаторният моп EWM 2 с двата си резервоара прави това възможно – а конвенционалните мопове са излишни. Въртящите се ролки непрекъснато се намокрят с прясна вода, докато събраната мръсотия завършва в резервоара за отпадни води. Устройството оставя подовете до 20% по-чисти от обикновените мопове*. Благодарение на тънката си форма и гъвкавият въртящ се валяк, EWM 2 не само достига лесно под мебелите, но и спестява място за съхранение. Времето за изсъхване на пода е само около две минути, което го прави идеално подходящ за използване върху всички видове твърди подови настилки (напр. плочки, паркет, ламинат, PVC и винил). Мощната литиево-йонна батерия има време на работа от прибл. 20 минути. Това ви позволява да почистите до 60 m² подово пространство с едно зареждане на батерията.