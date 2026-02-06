Уредът почистване на подове FC 2-4 впечатлява със своя дизайн, малко тегло от само 2,2 килограма и автоматично включване и изключване. За да направите това, дръпнете дръжката на уреда назад, за да го стартирате и отстранете сухите и мокрите ежедневни замърсявания много удобно, само в една стъпка. Максималният живот на батерията е 20 минути, което съответства на почиствана площ от 70 квадратни метра. След като устройството се активира, валякът автоматично се навлажнява с вода от резервоара за чиста вода. Това гарантира равномерно и ефективно почистване на твърди подови настилки. Допълнителни характеристики са почистване до ръба и лесно събиране на косми благодарение на интегрираните филтри за косми. Контактът с мръсотия също се избягва чрез интегрирания, хигиеничен резервоар за отпадна вода. Той може да се отстрани и почисти веднага след използване на уреда. Включената сменяема батерия 4 V Kärcher Battery Power е съвместима с всички устройства 4 V Kärcher Battery Power.