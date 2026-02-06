FC 2-4 Battery Set

Лесно, бързо и ефективно почистване: Уредът почистване на подове FC 2-4 премахва както сухата, така и мократа ежедневна мръсотия в една стъпка. Включва сменяема батерия и зарядно устройство.

Уредът почистване на подове FC 2-4 впечатлява със своя дизайн, малко тегло от само 2,2 килограма и автоматично включване и изключване. За да направите това, дръпнете дръжката на уреда назад, за да го стартирате и отстранете сухите и мокрите ежедневни замърсявания много удобно, само в една стъпка. Максималният живот на батерията е 20 минути, което съответства на почиствана площ от 70 квадратни метра. След като устройството се активира, валякът автоматично се навлажнява с вода от резервоара за чиста вода. Това гарантира равномерно и ефективно почистване на твърди подови настилки. Допълнителни характеристики са почистване до ръба и лесно събиране на косми благодарение на интегрираните филтри за косми. Контактът с мръсотия също се избягва чрез интегрирания, хигиеничен резервоар за отпадна вода. Той може да се отстрани и почисти веднага след използване на уреда. Включената сменяема батерия 4 V Kärcher Battery Power е съвместима с всички устройства 4 V Kärcher Battery Power.

Характеристики и предимства
Машина за почистване на твърди подове FC 2-4 Battery Set: Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания с една стъпка
50 процента спестяване на време: Технологията за улавяне на груби замърсявания позволява избърсване без неудобството от предварително използване на прахосмукачка. Оптимално почистване на косми с вграден филтър за косми. Оптимизирано почистване по ръбовете благодарение на изключителния дизайн на подовата глава.
Машина за почистване на твърди подове FC 2-4 Battery Set: Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобно
Система с 2 резервоара: постоянно намокряне на ролките от резервоара за прясна вода, докато мръсотията се събира в резервоара за мръсна вода. Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане. Валякът може да се пере в пералня на 60°C.
Машина за почистване на твърди подове FC 2-4 Battery Set: Автоматично включване/изключване
Удобно включване и изключване. Интуитивно и бързо. Не е необходимо навеждане.
4 V Kärcher Battery Power
  • Дълго време за работа и мощност благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Сменяемата батерия може да се използва във всички останали акумулаторни уреди 4 V на Kärcher .
Паркинг позиция
  • Уредът може при кратки прекъсвания на работата удобно да бъде оставен в помещението.
Лека и компактна
  • Удобно и лесно транспортиране
Лесно почистване на устройството
  • Лесно почистване на филтъра за косми с предоставена четка за почистване.
  • Подходящият за съдомиялна машина резервоар за мръсна вода може да се изпразни, без контакт с мръсотията.
Гъвкава двойна шарнирна връзка
  • Дръжката може да се движи безпроблемно във всички посоки.
  • Лесна за маневриране.
  • Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели.
Екстремно тиха
  • Приятен звук от само 55 dB.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 4 V Платформа на батерията
Обем на резервоара за чиста вода (мл) 200
Обем на резервоара за мръсна вода (мл) 100
Работна ширина на валяците (мм) 180
Време за изсъхване на почистените подове (мин) прибл. 2
Ниво на шум (дБ(А)) 55
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) Номинален 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Капацитет (Ач) 2,5
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 70 (2,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) прибл. 20 (2,5 Ah)
Време за зареждане на батерията със зарядно устройство (мин) 130 / 150
Изходяща мощност (A) 1
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Тегло без аксесоари (кг) 2,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,271
Размери (Д х Ш х В) (мм) 220 x 240 x 1200

* FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба.

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Акумулаторни батерии: 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
  • Зарядно устройство: Зарядно 4 V Battery Power (1 бр.)
  • Универсални валяци: 1 бр.
  • Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
  • Паркинг станция
  • Четка за почистване

Оборудване

  • Система с два резервоара
Машина за почистване на твърди подове FC 2-4 Battery Set
Видео

Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Дори упорита мръсотия
  • Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
  • Фина мръсотия
  • Изсмукване на сухи замърсявания
  • Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
