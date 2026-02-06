FC 2-4 Battery Set
Лесно, бързо и ефективно почистване: Уредът почистване на подове FC 2-4 премахва както сухата, така и мократа ежедневна мръсотия в една стъпка. Включва сменяема батерия и зарядно устройство.
Уредът почистване на подове FC 2-4 впечатлява със своя дизайн, малко тегло от само 2,2 килограма и автоматично включване и изключване. За да направите това, дръпнете дръжката на уреда назад, за да го стартирате и отстранете сухите и мокрите ежедневни замърсявания много удобно, само в една стъпка. Максималният живот на батерията е 20 минути, което съответства на почиствана площ от 70 квадратни метра. След като устройството се активира, валякът автоматично се навлажнява с вода от резервоара за чиста вода. Това гарантира равномерно и ефективно почистване на твърди подови настилки. Допълнителни характеристики са почистване до ръба и лесно събиране на косми благодарение на интегрираните филтри за косми. Контактът с мръсотия също се избягва чрез интегрирания, хигиеничен резервоар за отпадна вода. Той може да се отстрани и почисти веднага след използване на уреда. Включената сменяема батерия 4 V Kärcher Battery Power е съвместима с всички устройства 4 V Kärcher Battery Power.
Характеристики и предимства
Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания с една стъпка50 процента спестяване на време: Технологията за улавяне на груби замърсявания позволява избърсване без неудобството от предварително използване на прахосмукачка. Оптимално почистване на косми с вграден филтър за косми. Оптимизирано почистване по ръбовете благодарение на изключителния дизайн на подовата глава.
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобноСистема с 2 резервоара: постоянно намокряне на ролките от резервоара за прясна вода, докато мръсотията се събира в резервоара за мръсна вода. Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане. Валякът може да се пере в пералня на 60°C.
Автоматично включване/изключванеУдобно включване и изключване. Интуитивно и бързо. Не е необходимо навеждане.
4 V Kärcher Battery Power
- Дълго време за работа и мощност благодарение на литиево-йонните клетки.
- Сменяемата батерия може да се използва във всички останали акумулаторни уреди 4 V на Kärcher .
Паркинг позиция
- Уредът може при кратки прекъсвания на работата удобно да бъде оставен в помещението.
Лека и компактна
- Удобно и лесно транспортиране
Лесно почистване на устройството
- Лесно почистване на филтъра за косми с предоставена четка за почистване.
- Подходящият за съдомиялна машина резервоар за мръсна вода може да се изпразни, без контакт с мръсотията.
Гъвкава двойна шарнирна връзка
- Дръжката може да се движи безпроблемно във всички посоки.
- Лесна за маневриране.
- Изключителната маневреност прави много лесно придвижването под мебели.
Екстремно тиха
- Приятен звук от само 55 dB.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|4 V Платформа на батерията
|Обем на резервоара за чиста вода (мл)
|200
|Обем на резервоара за мръсна вода (мл)
|100
|Работна ширина на валяците (мм)
|180
|Време за изсъхване на почистените подове (мин)
|прибл. 2
|Ниво на шум (дБ(А))
|55
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|Номинален 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 70 (2,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 20 (2,5 Ah)
|Време за зареждане на батерията със зарядно устройство (мин)
|130 / 150
|Изходяща мощност (A)
|1
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,271
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|220 x 240 x 1200
* FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба.
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
- Зарядно устройство: Зарядно 4 V Battery Power (1 бр.)
- Универсални валяци: 1 бр.
- Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
- Паркинг станция
- Четка за почистване
Оборудване
- Система с два резервоара
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Дори упорита мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Фина мръсотия
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания