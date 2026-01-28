FC 7 Cordless
Свежо почистени подове без използване на прахосмукачка предварително: безжичният уред за почистване на под FC 7 премахва всички видове ежедневни сухи и мокри замърсявания в една стъпка.
Без повече прахосмучене преди избърсване! Благодарение на 4-ролковата технология с противоположно въртене, нашият FC 7 Cordless бързо и без усилие отстранява ежедневните мокри и сухи замърсявания от всички твърди подове – и с превключващата функция за усилване може да се използва и за много упорити замърсявания. Може дори да събира косми благодарение на филтъра за косми. Това води до спестяване на време до 50%** в сравнение с конвенционалните методи за почистване и около 20% по-добри резултати от почистване в сравнение с нормален моп*. С време на работа от 45 минути, мощната батерия може да почисти до 175 m² твърди подове и фуги. Количеството вода и скоростта на въртене на автоматично намокрените ролки могат да се регулират на две нива на почистване, за да отговарят на типа под и няма нужда да влачите кофи наоколо благодарение на отделните резервоари за прясна и мръсна вода.
Характеристики и предимства
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобно
- Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане.
Екстремно тиха
- Приятен звук от само 59 dB.
Два различни режима на почистване плюс функция за усилване
- Въртенето на ролките и количеството вода могат да се регулират в зависимост от вида на замърсяванията и пода, допълнителна функция Boost за упорити замърсявания.
- Подходящ за всички твърди подове - включително паркет, ламинат, камък и керамични плочки, PVC и винил.
- Минимнална остатъчна влага. Подът може да бъде използван отново след 2 мин.
Време на работа прибл. 45 минути благодарение на мощната литиево-йонна батерия
- Максимална свобода на движение при почистване, благодарение на независимостта от електрическите контакти - няма нужда да сменяте контактите.
- Индикатор на батерията - тристепенен LCD дисплей.
Интелигентен мониторинг на нивото на резервоара
- Визуален и звуков сигнал за празен резервоар за прясна вода и пълен резервоар за мръсна вода.
- Защита от преливане: Автоматично изключване, ако резервоарът за мръсна вода не се изпразни.
Станция за паркиране и почистване
- По-високо положение на устройството в станцията за паркиране за лесно сваляне и изсушаване на ролките.
- Практично съхранение на аксесоари в станцията за почистване.
Спецификации
Технически данни
|Ефективност на площ/пълен заряд (м²)
|прибл. 175
|Обем на резервоар за чиста вода (мл)
|400
|Обем на резервоар за мръсна вода (мл)
|200
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Работна ширина на валяците (мм)
|300
|Време за изсъхване на почистените подове (мин)
|прибл. 2
|Ниво на шум (дБ(А))
|59
|Волтаж на батерията (В)
|25
|Капацитет на батерията (Ач)
|2,85
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|прибл. 45
|Време за зареждане на батерията (ч)
|4
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба. /
** Уредът за почистване на под Kärcher съкращава времето за почистване с до 50%, тъй като обикновената мръсотия в домакинството може да се отстрани от твърдите подове с една стъпка, като се премахне необходимостта от прахосмукачка преди избърсване.
Обхват на доставката
- Универсални валяци: 4 бр.
- Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
- Станция за почистване и съхранение
- Зарядно устройство
- Четка за почистване
Оборудване
- Въртенето на валяците и обемът на водата могат да се регулират
- Система с два резервоара
- Режим на самопочистване
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Дори упорита мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Фина мръсотия
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания