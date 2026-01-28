Без повече прахосмучене преди избърсване! Благодарение на 4-ролковата технология с противоположно въртене, нашият FC 7 Cordless бързо и без усилие отстранява ежедневните мокри и сухи замърсявания от всички твърди подове – и с превключващата функция за усилване може да се използва и за много упорити замърсявания. Може дори да събира косми благодарение на филтъра за косми. Това води до спестяване на време до 50%** в сравнение с конвенционалните методи за почистване и около 20% по-добри резултати от почистване в сравнение с нормален моп*. С време на работа от 45 минути, мощната батерия може да почисти до 175 m² твърди подове и фуги. Количеството вода и скоростта на въртене на автоматично намокрените ролки могат да се регулират на две нива на почистване, за да отговарят на типа под и няма нужда да влачите кофи наоколо благодарение на отделните резервоари за прясна и мръсна вода.