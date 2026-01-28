FC 7 Cordless

Свежо почистени подове без използване на прахосмукачка предварително: безжичният уред за почистване на под FC 7 премахва всички видове ежедневни сухи и мокри замърсявания в една стъпка.

Без повече прахосмучене преди избърсване! Благодарение на 4-ролковата технология с противоположно въртене, нашият FC 7 Cordless бързо и без усилие отстранява ежедневните мокри и сухи замърсявания от всички твърди подове – и с превключващата функция за усилване може да се използва и за много упорити замърсявания. Може дори да събира косми благодарение на филтъра за косми. Това води до спестяване на време до 50%** в сравнение с конвенционалните методи за почистване и около 20% по-добри резултати от почистване в сравнение с нормален моп*. С време на работа от 45 минути, мощната батерия може да почисти до 175 m² твърди подове и фуги. Количеството вода и скоростта на въртене на автоматично намокрените ролки могат да се регулират на две нива на почистване, за да отговарят на типа под и няма нужда да влачите кофи наоколо благодарение на отделните резервоари за прясна и мръсна вода.

Характеристики и предимства
Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и много по-удобно
  • Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на пода, без търкане.
Екстремно тиха
  • Приятен звук от само 59 dB.
Два различни режима на почистване плюс функция за усилване
  • Въртенето на ролките и количеството вода могат да се регулират в зависимост от вида на замърсяванията и пода, допълнителна функция Boost за упорити замърсявания.
  • Подходящ за всички твърди подове - включително паркет, ламинат, камък и керамични плочки, PVC и винил.
  • Минимнална остатъчна влага. Подът може да бъде използван отново след 2 мин.
Време на работа прибл. 45 минути благодарение на мощната литиево-йонна батерия
  • Максимална свобода на движение при почистване, благодарение на независимостта от електрическите контакти - няма нужда да сменяте контактите.
  • Индикатор на батерията - тристепенен LCD дисплей.
Интелигентен мониторинг на нивото на резервоара
  • Визуален и звуков сигнал за празен резервоар за прясна вода и пълен резервоар за мръсна вода.
  • Защита от преливане: Автоматично изключване, ако резервоарът за мръсна вода не се изпразни.
Станция за паркиране и почистване
  • По-високо положение на устройството в станцията за паркиране за лесно сваляне и изсушаване на ролките.
  • Практично съхранение на аксесоари в станцията за почистване.
Спецификации

Технически данни

Ефективност на площ/пълен заряд (м²) прибл. 175
Обем на резервоар за чиста вода (мл) 400
Обем на резервоар за мръсна вода (мл) 200
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Работна ширина на валяците (мм) 300
Време за изсъхване на почистените подове (мин) прибл. 2
Ниво на шум (дБ(А)) 59
Волтаж на батерията (В) 25
Капацитет на батерията (Ач) 2,85
Време за работа с едно зареждане (мин) прибл. 45
Време за зареждане на батерията (ч) 4
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 4,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8
Размери (Д х Ш х В) (мм) 310 x 230 x 1210

* FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба. /
** Уредът за почистване на под Kärcher съкращава времето за почистване с до 50%, тъй като обикновената мръсотия в домакинството може да се отстрани от твърдите подове с една стъпка, като се премахне необходимостта от прахосмукачка преди избърсване.

Обхват на доставката

  • Универсални валяци: 4 бр.
  • Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
  • Станция за почистване и съхранение
  • Зарядно устройство
  • Четка за почистване

Оборудване

  • Въртенето на валяците и обемът на водата могат да се регулират
  • Система с два резервоара
  • Режим на самопочистване
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Дори упорита мръсотия
  • Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
  • Фина мръсотия
  • Изсмукване на сухи замърсявания
  • Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
Аксесоари
